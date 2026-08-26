Янги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқда

·0·Техно
Янги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқда

Сотувга чиққанига атиги беш кун тўлган янги Google Pixel 11 ва Pixel 11 Pro смартфонлари эгалари қурилмаларнинг ўз-ўзидан ўчиб қолишидан оммавий равишда шикоят қилмоқда. Айрим фойдаланувчилар учун бу носозлик ҳатто дастлабки созлаш босқичидаёқ юзага келаётгани технология бозорида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Android Ауторитй нашри тарқатган маълумотларга кўра, бундай ҳолатлардан бири Google Pixel 11 Pro моделида қайд этилган. Дастлаб смартфон ҳеч қандай муаммосиз ишлаган, бироқ завод созламаларига қайтарилиб, ҳеч қандай маълумот кўчирмасдан тоза ҳолатда созлана бошлангач, қурилма тинимсиз ўчиб қола бошлаган.

Муаммоли қурилмани ҳар гал ёқганда, созлаш устасининг фақат бир нечта қадамини бажариш мумкин холос. Wi-Fi тармоғига уланиш ёки Google аккаунтига кириш уринишиёқ тизимнинг ишлаши тўхташи ҳақида хабар кўрсатилишига ва смартфон ўчиб қолишига олиб келмоқда. Қайта ишга тушириш ҳам айнан шу сценарийни такрорламоқда.

Носозлик сабаблари ва текширувлар

Мутахассислар ва фойдаланувчилар томонидан ўтказилган дастлабки текширувлар аккумуляторда ҳеч қандай муаммо йўқлигини кўрсатган. Шунингдек, хавфсизлик режими (Сафе Моде) ҳам вазиятни ўзгартирмаган, Pixel смартфони ўчишда давом этган. Қизиғи шундаки, уринишларнинг бирида хона ҳарорати тахминан 18 °К бўлишига қарамай, қурилма қизиб кетиш ҳақида огоҳлантириш ҳам кўрсатган.

Бундай ҳолатлар датчиклар ёки қувват тизимининг аппаратдаги носозлигидан далолат бериши мумкин, бироқ жиддий дастурий хато эҳтимоли ҳам истисно қилинмаяпти. Reddit ижтимоий тармоғи ҳамда Google расмий ёрдам форумларида Pixel 11 серияли қурилмаларнинг тасодифий ўчиши, қизиб кетиши ва бошланғич созлашдаги қийинчиликлар ҳақида хабарлар кўпайиб бормоқда.

Компаниянинг муносабати

Мавжуд маълумотларга кўра, Google компанияси аллақачон айрим харидорларга носоз смартфонларни алмаштириб беришни таклиф қилмоқда. Шунга қарамай, мазкур оммавий носозликларнинг аниқ сабаблари юзасидан компания томонидан ҳали расмий изоҳ эълон қилингани йўқ. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ фойдаланувчилар деярли янги ҳисобланган Samsung Galaxy S26 Ultra смартфонларидаги муаммолардан ҳам шикоят қилишган эди.

GooglePixel 11СмартфонAndroidТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратдиMeta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратдиБугун, 20:22Хитой Ер ва Ой ўртасида юқори тезликдаги ласер алоқасини синадиХитой Ер ва Ой ўртасида юқори тезликдаги ласер алоқасини синадиБугун, 19:55Huawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилдиHuawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилдиБугун, 17:58Xiaomi уч сонияда қизийдиган янги графенли иситгични тақдим этдиXiaomi уч сонияда қизийдиган янги графенли иситгични тақдим этдиБугун, 16:25Samsung Гамеском 2026 кўргазмасида янги P9 ва P7 SSD моделларини тақдим этдиSamsung Гамеском 2026 кўргазмасида янги P9 ва P7 SSD моделларини тақдим этдиБугун, 15:55Starship космик кемаси океандан муваффақиятли чиқариб олиндиStarship космик кемаси океандан муваффақиятли чиқариб олиндиБугун, 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда