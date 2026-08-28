Болаликдаги «кўринмас деворлар»: Онгимиздаги бу тўсиқлар»ни қандай йўқ қилиш мумкин?

·0·Фойдали
Болаликдаги «кўринмас деворлар»: Онгимиздаги бу тўсиқлар»ни қандай йўқ қилиш мумкин?

Кўпчилик инсонлар йиллар давомида бир хил доира ичида айланиб, нима учун катта мақсадларга эриша олмаётганидан ҳайрон бўлади. Психологияда бу ҳолат онг остидаги чекланган эътиқодлар ва сунъий «деворлар» билан изоҳланади.

Бизнинг онгимиз болалик давриданоқ оила, мактаб ва атроф-муҳит томонидан сингдирилган кўринмас чегаралар ичида яшай бошлайди. Бу чегаралар кўпинча қўрқув, ўзига бўлган ишончсизлик ва «мен буни уддалай олмайман» деган янглиш фикрлар шаклида намоён бўлади.

Кўринмас чегаралардан халос бўлиш: 3 та муҳим босқич

Онг остидаги сунъий тўсиқларни енгиб ўтиш ва ҳаётни янги босқичга олиб чиқиш учун қуйидаги асосий қадамларни амалга ошириш зарур:

  • Англаш ва кузатиш: Энг аввало, сизни олдинга силжитишга тўсқинлик қилаётган салбий одатлар ва қўрқувларни ташқаридан холисона кузатиб, улар қачон ва қандай шаклланганини англаб етиш лозим;

  • Мунтазам билим олиш ва ўз устида ишлаш: Янги китоблар ўқиш, замонавий билимларни эгаллаш ва фикрлаш доирасини кенгайтириш онгни қотиб қолган стереотиплардан халос қилади;

  • Ҳис қилиш ва чегараларни ёриб чиқиш: Ички тўсиқларни ҳис қилган ҳолда, ҳар куни кичик таваккаллар қилиш ва қулайлик ҳудудидан (комфорт зона) чиқиш орқали янги имкониятлар эшиги очилади.

Тақдир танлови: Ўз ҳаётингизнинг муаллифига айланинг

Ҳеч ким инсон ҳаётини унинг ўзичалик ўзгартира олмайди. Болаликдаги кўринмас чегаралар қанчалик мустаҳкам кўринмасин, уларни кучли ирода, қатъият ва доимий ривожланиш орқали парчалаб ташлаш мумкин.

Сизнинг ҳаётингиз, келажагингиз ва бахтингиз фақат ўз қўлингизда. Ички тўсиқларни енгиб, орзулар сари дадил қадам ташлаш вақти келди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нима учун аёлингизни тез-тез мақтаб туришингиз керак? (5 та муҳим сабаб)Нима учун аёлингизни тез-тез мақтаб туришингиз керак? (5 та муҳим сабаб)Кеча, 21:26Ҳаётни ўзгартириш кучи: Ҳар бир инсон билиши шарт бўлган 18 та олтин қоидаҲаётни ўзгартириш кучи: Ҳар бир инсон билиши шарт бўлган 18 та олтин қоида26.08, 21:06Энергияни «сақлаш» ва кўпайтириш учун нима қилиш керак?Энергияни «сақлаш» ва кўпайтириш учун нима қилиш керак?26.08, 13:32Қўрқувни ички кучга айлантириш сири: Психологлар тавсия этган амалиётҚўрқувни ички кучга айлантириш сири: Психологлар тавсия этган амалиёт24.08, 12:3424 август куни омад кулиб боқадиган 3 бурж24 август куни омад кулиб боқадиган 3 бурж24.08, 04:13Бир нечта будилник қўйиш соғлиқ учун хавфлими?Бир нечта будилник қўйиш соғлиқ учун хавфлими?24.08, 03:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?