Болаликдаги «кўринмас деворлар»: Онгимиздаги бу тўсиқлар»ни қандай йўқ қилиш мумкин?
Кўпчилик инсонлар йиллар давомида бир хил доира ичида айланиб, нима учун катта мақсадларга эриша олмаётганидан ҳайрон бўлади. Психологияда бу ҳолат онг остидаги чекланган эътиқодлар ва сунъий «деворлар» билан изоҳланади.
Бизнинг онгимиз болалик давриданоқ оила, мактаб ва атроф-муҳит томонидан сингдирилган кўринмас чегаралар ичида яшай бошлайди. Бу чегаралар кўпинча қўрқув, ўзига бўлган ишончсизлик ва «мен буни уддалай олмайман» деган янглиш фикрлар шаклида намоён бўлади.
Кўринмас чегаралардан халос бўлиш: 3 та муҳим босқич
Онг остидаги сунъий тўсиқларни енгиб ўтиш ва ҳаётни янги босқичга олиб чиқиш учун қуйидаги асосий қадамларни амалга ошириш зарур:
Англаш ва кузатиш: Энг аввало, сизни олдинга силжитишга тўсқинлик қилаётган салбий одатлар ва қўрқувларни ташқаридан холисона кузатиб, улар қачон ва қандай шаклланганини англаб етиш лозим;
Мунтазам билим олиш ва ўз устида ишлаш: Янги китоблар ўқиш, замонавий билимларни эгаллаш ва фикрлаш доирасини кенгайтириш онгни қотиб қолган стереотиплардан халос қилади;
Ҳис қилиш ва чегараларни ёриб чиқиш: Ички тўсиқларни ҳис қилган ҳолда, ҳар куни кичик таваккаллар қилиш ва қулайлик ҳудудидан (комфорт зона) чиқиш орқали янги имкониятлар эшиги очилади.
Тақдир танлови: Ўз ҳаётингизнинг муаллифига айланинг
Ҳеч ким инсон ҳаётини унинг ўзичалик ўзгартира олмайди. Болаликдаги кўринмас чегаралар қанчалик мустаҳкам кўринмасин, уларни кучли ирода, қатъият ва доимий ривожланиш орқали парчалаб ташлаш мумкин.
Сизнинг ҳаётингиз, келажагингиз ва бахтингиз фақат ўз қўлингизда. Ички тўсиқларни енгиб, орзулар сари дадил қадам ташлаш вақти келди.
…