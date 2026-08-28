Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!
Европа Чемпионлар Лигасининг янгиланган форматидаги умумий босқич қуръаси Мадриднинг «Реал» клуби учун ҳақиқий принципиал ва шиддатли тўқнашувларни тақдим этди. Жозе Моуринью бошқарувида мавсумни ишончли бошлаган «қироллик клуби» ушбу мавсумда асосий мақсадни қитъанинг бош совринини «Сантьяго Бернабеу»га қайтаришга қаратган.
Эслатиб ўтамиз, мадридликлар ўтган мавсумда 1/4 финалда Мюнхеннинг «Бавария» клуби тўсиғидан ўта олмай, турнирни тарк этган эди.
«Реал Мадрид»нинг умумий босқичдаги тўлиқ тақвими:
«Қаймоқранглилар» лига босқичида жами 8 та қизиқарли учрашувда майдонга тушади:
«Интер» (Италия) — ўз майдонида («Сантьяго Бернабеу»да)
«Арсенал» (Англия) — сафарда («Эмирейтс»да)
ПСВ (Нидерландия) — ўз майдонида
«Рома» (Италия) — сафарда («Олимпико»да)
«РБ Лейпциг» (Германия) — ўз майдонида
«Шахтёр» (Украина) — сафарда
ЛАСК (Австрия) — ўз майдонида
АЕК (Греция) — сафарда
Моуриньюнинг собиқ жамоаларига қарши тўқнашувлари
Қуръа натижалари Жозе Моуринью учун алоҳида аҳамиятга эга. Португалиялик мутахассис ўз вақтида тарихий треблга эришган собиқ жамоаси «Интер»ни Мадридда қабул қилади ҳамда узоқ йиллар бошқарган яна бир клуби — «Рома»га қарши Римда сафар баҳсини ўтказади. Шунингдек, Лондоннинг «Арсенал» клубига қарши сафар учрашуви ҳам кузнинг энг шиддатли қарама-қаршиликларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 1-тур беллашувлари 8–10 сентябрь кунлари старт олади.
…