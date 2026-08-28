Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!

·25·Спорт
Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!

Европа Чемпионлар Лигасининг янгиланган форматидаги умумий босқич қуръаси Мадриднинг «Реал» клуби учун ҳақиқий принципиал ва шиддатли тўқнашувларни тақдим этди. Жозе Моуринью бошқарувида мавсумни ишончли бошлаган «қироллик клуби» ушбу мавсумда асосий мақсадни қитъанинг бош совринини «Сантьяго Бернабеу»га қайтаришга қаратган.

Эслатиб ўтамиз, мадридликлар ўтган мавсумда 1/4 финалда Мюнхеннинг «Бавария» клуби тўсиғидан ўта олмай, турнирни тарк этган эди.

«Реал Мадрид»нинг умумий босқичдаги тўлиқ тақвими:

«Қаймоқранглилар» лига босқичида жами 8 та қизиқарли учрашувда майдонга тушади:

  • «Интер» (Италия) — ўз майдонида («Сантьяго Бернабеу»да)

  • «Арсенал» (Англия) — сафарда («Эмирейтс»да)

  • ПСВ (Нидерландия) — ўз майдонида

  • «Рома» (Италия) — сафарда («Олимпико»да)

  • «РБ Лейпциг» (Германия) — ўз майдонида

  • «Шахтёр» (Украина) — сафарда

  • ЛАСК (Австрия) — ўз майдонида

  • АЕК (Греция) — сафарда

Моуриньюнинг собиқ жамоаларига қарши тўқнашувлари

Қуръа натижалари Жозе Моуринью учун алоҳида аҳамиятга эга. Португалиялик мутахассис ўз вақтида тарихий треблга эришган собиқ жамоаси «Интер»ни Мадридда қабул қилади ҳамда узоқ йиллар бошқарган яна бир клуби — «Рома»га қарши Римда сафар баҳсини ўтказади. Шунингдек, Лондоннинг «Арсенал» клубига қарши сафар учрашуви ҳам кузнинг энг шиддатли қарама-қаршиликларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 1-тур беллашувлари 8–10 сентябрь кунлари старт олади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиЎзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиБугун, 12:26Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Бугун, 12:17180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!Бугун, 12:05«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги даҳшатли қуръаси: Раҳмоналиев қайси гигантлар билан ўйнайди?«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги даҳшатли қуръаси: Раҳмоналиев қайси гигантлар билан ўйнайди?Бугун, 12:01Родри ва Де Брюйне «Сити»га қарши: Мареска жамоаси ЕЧЛда кимлар билан ўйнайди?Родри ва Де Брюйне «Сити»га қарши: Мареска жамоаси ЕЧЛда кимлар билан ўйнайди?Бугун, 11:56Тарихий сенсация: Ўзбекистон академик эшкак эшишда Жаҳон чемпиони бўлди!Тарихий сенсация: Ўзбекистон академик эшкак эшишда Жаҳон чемпиони бўлди!Бугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)