Родри ва Де Брюйне «Сити»га қарши: Мареска жамоаси ЕЧЛда кимлар билан ўйнайди?
Европа Чемпионлар лигасининг 2026/2027 йилги умумий босқичига ташланган қуръа «Манчестер Сити» учун ҳақиқий драматик сценарийларни тақдим этди. Пеп Гвардиола кетганидан сўнг «шаҳарликлар» бошқарувига келган Энцо Мареска клуб тарихида атиги иккинчи бор ушбу нуфузли совринни «Этихад»га қайтаришни мақсад қилган.
Мареска 2022/2023 йилги требл мавсумида Гвардиоланинг ёрдамчиси бўлган бўлса, эндиликда бош мураббий сифатида Европа саҳнасидаги муваффақиятсизликларга (сўнгги икки мавсумда «Реал»дан учралган мағлубиятларга) чек қўйиши лозим.
«Манчестер Сити»нинг лига босқичидаги барча рақиблари:
«Шаҳарликлар» умумий босқичда жами 8 та шиддатли баҳс ўтказади:
«Пари Сен-Жермен» — ўз майдонида (уйда)
«Барселона» — сафарда
«Спортинг» (Лиссабон) — ўз майдонида (уйда)
«Порту» — сафарда
«Наполи» — ўз майдонида (уйда)
«РБ Лейпциг» — сафарда
«АЕК Афина» — ўз майдонида (уйда)
«Ланс» — сафарда
Собиқ қаҳрамонлар қаршисида: Родри ва Де Брюйне билан тўқнашув!
Қуръанинг энг катта интригаси «Манчестер Сити» афсоналарининг собиқ жамоасига қарши майдонга тушиши бўлди:
Родри «Камп Ноу»да «Сити»га қарши: Ўтган ҳафта 65,4 миллион фунт эвазига «Барселона»га ўтган испаниялик яримҳимоячи лига босқичининг 2-турида 2023 йилги треблни бирга ютган жамоадошларига қарши саф тортади;
Кевин Де Брюйне ва «Наполи»: «Сити»даги тўққиз йиллик порлоқ давридан сўнг Неаполга йўл олган бельгиялик плеймейкер «Этихад»га энди рақиб сафида қайтиб келади;
Амалдаги чемпион — ПСЖ: Манчестерликларнинг асосий рақибларидан бири Европанинг амалдаги ғолиби бўлмиш кучли «Пари Сен-Жермен» жамоаси бўлади.
Мусобақа тақвими ва янги регламент
Чемпионлар лигасининг умумий босқич баҳслари 8 сентябрдан 27 январга қадар давом этади. 36 та клубдан иборат ягона жадвалда:
1–8-ўринлар: Тўғридан-тўғри 1/8 финал йўлланмасини қўлга киритади;
9–24-ўринлар: 1/16 финал плей-офф босқичида куч синашади.
Мареска шогирдлари Англия Суперкубогида «Арсенал»дан учралган мағлубият (0:3) ва АПЛ 1-турида «Борнмут» устидан қозонилган қийин ғалабадан (2:1) сўнг халқаро майдонда ўз кучини кўрсатишга шайланмоқда.
…