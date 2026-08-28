Родри ва Де Брюйне «Сити»га қарши: Мареска жамоаси ЕЧЛда кимлар билан ўйнайди?

·20·Спорт
Родри ва Де Брюйне «Сити»га қарши: Мареска жамоаси ЕЧЛда кимлар билан ўйнайди?

Европа Чемпионлар лигасининг 2026/2027 йилги умумий босқичига ташланган қуръа «Манчестер Сити» учун ҳақиқий драматик сценарийларни тақдим этди. Пеп Гвардиола кетганидан сўнг «шаҳарликлар» бошқарувига келган Энцо Мареска клуб тарихида атиги иккинчи бор ушбу нуфузли совринни «Этихад»га қайтаришни мақсад қилган.

Мареска 2022/2023 йилги требл мавсумида Гвардиоланинг ёрдамчиси бўлган бўлса, эндиликда бош мураббий сифатида Европа саҳнасидаги муваффақиятсизликларга (сўнгги икки мавсумда «Реал»дан учралган мағлубиятларга) чек қўйиши лозим.

«Манчестер Сити»нинг лига босқичидаги барча рақиблари:

«Шаҳарликлар» умумий босқичда жами 8 та шиддатли баҳс ўтказади:

  • «Пари Сен-Жермен» — ўз майдонида (уйда)

  • «Барселона» — сафарда

  • «Спортинг» (Лиссабон) — ўз майдонида (уйда)

  • «Порту» — сафарда

  • «Наполи» — ўз майдонида (уйда)

  • «РБ Лейпциг» — сафарда

  • «АЕК Афина» — ўз майдонида (уйда)

  • «Ланс» — сафарда

Собиқ қаҳрамонлар қаршисида: Родри ва Де Брюйне билан тўқнашув!

Қуръанинг энг катта интригаси «Манчестер Сити» афсоналарининг собиқ жамоасига қарши майдонга тушиши бўлди:

  • Родри «Камп Ноу»да «Сити»га қарши: Ўтган ҳафта 65,4 миллион фунт эвазига «Барселона»га ўтган испаниялик яримҳимоячи лига босқичининг 2-турида 2023 йилги треблни бирга ютган жамоадошларига қарши саф тортади;

  • Кевин Де Брюйне ва «Наполи»: «Сити»даги тўққиз йиллик порлоқ давридан сўнг Неаполга йўл олган бельгиялик плеймейкер «Этихад»га энди рақиб сафида қайтиб келади;

  • Амалдаги чемпион — ПСЖ: Манчестерликларнинг асосий рақибларидан бири Европанинг амалдаги ғолиби бўлмиш кучли «Пари Сен-Жермен» жамоаси бўлади.

Мусобақа тақвими ва янги регламент

Чемпионлар лигасининг умумий босқич баҳслари 8 сентябрдан 27 январга қадар давом этади. 36 та клубдан иборат ягона жадвалда:

  • 1–8-ўринлар: Тўғридан-тўғри 1/8 финал йўлланмасини қўлга киритади;

  • 9–24-ўринлар: 1/16 финал плей-офф босқичида куч синашади.

Мареска шогирдлари Англия Суперкубогида «Арсенал»дан учралган мағлубият (0:3) ва АПЛ 1-турида «Борнмут» устидан қозонилган қийин ғалабадан (2:1) сўнг халқаро майдонда ўз кучини кўрсатишга шайланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиЎзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиБугун, 12:26Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Бугун, 12:17Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!Бугун, 12:09180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!Бугун, 12:05«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги даҳшатли қуръаси: Раҳмоналиев қайси гигантлар билан ўйнайди?«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги даҳшатли қуръаси: Раҳмоналиев қайси гигантлар билан ўйнайди?Бугун, 12:01Тарихий сенсация: Ўзбекистон академик эшкак эшишда Жаҳон чемпиони бўлди!Тарихий сенсация: Ўзбекистон академик эшкак эшишда Жаҳон чемпиони бўлди!Бугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)