Starlink ва Либертй Костарикада тўғридан-тўғри спутник алоқасини ишга туширди

·6·Техно
Starlink ва Либертй Костарикада тўғридан-тўғри спутник алоқасини ишга туширди

Космик технологиялар соҳасидаги ўзгаришлар оддий фойдаланувчилар учун алоқа имкониятларини бутунлай янги босқичга олиб чиқмоқда. ixbt.com нашрининг ёзишича, Starlink компанияси Либертй оператори билан ҳамкорликда Костарикада оддий смартфонларнинг тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланишини таъминловчи Starlink Мобиле хизматини муваффақиятли ишга туширди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур янги хизмат анъанавий ерусти таянч станциялари мавжуд бўлмаган олис ва бориш қийин бўлган ҳудудлар аҳолиси учун мўлжалланган. Унинг ёрдамида фойдаланувчилар уяли алоқа қамровисиз ҳам ўз қурилмалари орқали мулоқот қилиш имкониятига эга бўладилар.

Имкониятлар ва қамров доираси

Янги технология одатдаги уяли тармоқ ишламайдиган шароитларда ҳам муҳим вазифаларни бажаришга ёрдам беради. Хусусан, хизмат фойдаланувчиларга қисқа СМС хабарлар ва овозли хабарларни йўллаш, ўз геолокациясини улашиш ҳамда хариталар ва айрим зарур иловалардан фойдаланиш имконини беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур технология айниқса тоғли ҳудудларда, қалин тропик ўрмонлар ва денгиз қирғоқларида ўта талабгир бўлиши кутилмоқда. Шу тариқа, Коста-Рика анъанавий инфратузилма етиб бормаган ҳудудларда мобил алоқа имкониятлари кенгайтирилаётган минтақадаги давлатлардан бирига айланди.

Глобал миқёсдаги кенгайиш

Мазкур қадам Starlink компаниясининг Лотин Америкасида ўз мавқейини мустаҳкамлашга қаратилган кенг кўламли стратегиясининг навбатдаги босқичи ҳисобланади. Аввалроқ шунга ўхшаш Starlink Директ-то-Селл сунъий йўлдош хизмати Чилида ишга туширилгани ҳақида хабар берилган эди, шунингдек, худди шундай лойиҳа Италияда ҳам татбиқ этилганди.

Ҳозирда Либертй оператори билан ҳамкорликда Костарикада амалга оширилаётган жорий лойиҳа Директ то Селл технологиясининг Лотин Америкаси минтақасида изчил кенгайиб бораётганини кўрсатади. Starlink минтақада ўзининг иштирокини фаол равишда кенгайтириб, аҳолига қўшимча қулайликлар яратишда давом этмоқда.

StarlinkStarlink МобилеКоста-РикаЛибертйТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Watch GT 7 Pro ақлли соатлари Хитойда сотувга чиқдиHuawei Watch GT 7 Pro ақлли соатлари Хитойда сотувга чиқдиБугун, 10:53iPhone 17 Pro стратосферадан тушиб ҳам омон қолдиiPhone 17 Pro стратосферадан тушиб ҳам омон қолдиБугун, 03:27Xiaomi компанияси янги Mijia ақлли вентиляция мосламасини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia ақлли вентиляция мосламасини тақдим этдиБугун, 01:51Starlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилдиStarlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилдиБугун, 01:23Xiaomi Европада Redmi Ноте 17 5G смартфонини сотувга чиқардиXiaomi Европада Redmi Ноте 17 5G смартфонини сотувга чиқардиБугун, 01:00Samsung Galaxy S27 Pro флагманининг янги рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S27 Pro флагманининг янги рендерлари эълон қилиндиБугун, 00:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда