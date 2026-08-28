Starlink ва Либертй Костарикада тўғридан-тўғри спутник алоқасини ишга туширди
Космик технологиялар соҳасидаги ўзгаришлар оддий фойдаланувчилар учун алоқа имкониятларини бутунлай янги босқичга олиб чиқмоқда. ixbt.com нашрининг ёзишича, Starlink компанияси Либертй оператори билан ҳамкорликда Костарикада оддий смартфонларнинг тўғридан-тўғри сунъий йўлдошга уланишини таъминловчи Starlink Мобиле хизматини муваффақиятли ишга туширди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур янги хизмат анъанавий ерусти таянч станциялари мавжуд бўлмаган олис ва бориш қийин бўлган ҳудудлар аҳолиси учун мўлжалланган. Унинг ёрдамида фойдаланувчилар уяли алоқа қамровисиз ҳам ўз қурилмалари орқали мулоқот қилиш имкониятига эга бўладилар.
Имкониятлар ва қамров доирасиЯнги технология одатдаги уяли тармоқ ишламайдиган шароитларда ҳам муҳим вазифаларни бажаришга ёрдам беради. Хусусан, хизмат фойдаланувчиларга қисқа СМС хабарлар ва овозли хабарларни йўллаш, ўз геолокациясини улашиш ҳамда хариталар ва айрим зарур иловалардан фойдаланиш имконини беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур технология айниқса тоғли ҳудудларда, қалин тропик ўрмонлар ва денгиз қирғоқларида ўта талабгир бўлиши кутилмоқда. Шу тариқа, Коста-Рика анъанавий инфратузилма етиб бормаган ҳудудларда мобил алоқа имкониятлари кенгайтирилаётган минтақадаги давлатлардан бирига айланди.
Глобал миқёсдаги кенгайишМазкур қадам Starlink компаниясининг Лотин Америкасида ўз мавқейини мустаҳкамлашга қаратилган кенг кўламли стратегиясининг навбатдаги босқичи ҳисобланади. Аввалроқ шунга ўхшаш Starlink Директ-то-Селл сунъий йўлдош хизмати Чилида ишга туширилгани ҳақида хабар берилган эди, шунингдек, худди шундай лойиҳа Италияда ҳам татбиқ этилганди.
Ҳозирда Либертй оператори билан ҳамкорликда Костарикада амалга оширилаётган жорий лойиҳа Директ то Селл технологиясининг Лотин Америкаси минтақасида изчил кенгайиб бораётганини кўрсатади. Starlink минтақада ўзининг иштирокини фаол равишда кенгайтириб, аҳолига қўшимча қулайликлар яратишда давом этмоқда.
…