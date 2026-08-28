Смартфон хотираси нархи кескин ошиб, процессорлардан қимматлашди

·0·Техно
Смартфон хотираси нархи кескин ошиб, процессорлардан қимматлашди

Жаҳон технология бозорида мобил қурилмалар ишлаб чиқариш таннархига таъсир кўрсатувчи омиллар жиддий ўзгариб бормоқда. ixbt.com нашрининг таниқли инсайдер Digital Chat Station маълумотларига таяниб хабар беришича, смартфонлар учун хотира қисмлари бир йил ичида мисли кўрилмаган даражада қимматлашган ва эндиликда уларнинг нархи ҳатто энг илғор мобил процессорлардан ҳам ошиб кетган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур ҳолат мобилсозлик саноатида илк бор кузатилмоқда ва қурилма яратиш жараёнидаги харажатлар балансини бутунлай ўзгартириб юборди. Илгари асосий молиявий юкламани флагман даражадаги чиплар ташкил этган бўлса, ҳозирги кунга келиб бу ўринни оператив ва доимий хотира модуллари эгаллади.

Хотира нархи неча баробар ошди?

Таҳлилий маълумотларга кўра, жорий йилда 12 GB тезкор ва 256 GB ички хотирага эга жамланма нархи кескин қимматлашиб, тахминан 2200 юанкни ташкил қилмоқда. Таққослаш учун, ўтган йилнинг шу даврида худди шундай хотира комплекти атиги 500 юан атрофида баҳоланган эди. Шундай қилиб, биргина хотира нархи бир йил ичида нақд 1700 юанга қимматлаган.

Шу билан бирга, янги авлод флагман оддий кристалли тизимлари ҳам маълум даражада қимматлашганини кўриш мумкин. Агар авваллари энг кучли мобил процессорлар 1500 юан атрофида турган бўлса, бугунги кунга келиб уларнинг нархи 2000 юанга етди. Яни, процессорлар нархи атиги 500 юанга ошган.

Саноатдаги туб бурилиш оқибатлари

Натижада, хотира компонентлари ва процессорлар таннарх шаклланишидаги ўрнини ўзаро алмаштирди. Инсайдер таъкидлаганидек, хотира илк бор мобил қурилмалардаги асосий бутловчи қисмлар орасида энг йирик харажат моддасига айланди. Ушбу вазият смартфон ишлаб чиқарувчиларни қийин танлов қаршисида қолдирмоқда.

Келгусида чиқариладиган янги смартфонлар нархига бу омил жиддий таъсир кўрсатиши аниқ. Ишлаб чиқарувчилар ўз олдига икки хил йўлни қўймоқда: ё асосий хотира ҳажмларини қисқартириш орқали таннархни ушлаб қолиш, ёки қўшимча харажатларни тўғридан-тўғри охирги харидорлар зиммасига юклаш, бу эса ўз навбатида телефонлар қимматлашишига олиб келади.

СмартфонПроцессорХотираТехнологияИнсайдер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink ва Либертй Костарикада тўғридан-тўғри спутник алоқасини ишга туширдиStarlink ва Либертй Костарикада тўғридан-тўғри спутник алоқасини ишга туширдиБугун, 11:52Huawei Watch GT 7 Pro ақлли соатлари Хитойда сотувга чиқдиHuawei Watch GT 7 Pro ақлли соатлари Хитойда сотувга чиқдиБугун, 10:53iPhone 17 Pro стратосферадан тушиб ҳам омон қолдиiPhone 17 Pro стратосферадан тушиб ҳам омон қолдиБугун, 03:27Xiaomi компанияси янги Mijia ақлли вентиляция мосламасини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia ақлли вентиляция мосламасини тақдим этдиБугун, 01:51Starlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилдиStarlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилдиБугун, 01:23Xiaomi Европада Redmi Ноте 17 5G смартфонини сотувга чиқардиXiaomi Европада Redmi Ноте 17 5G смартфонини сотувга чиқардиБугун, 01:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда