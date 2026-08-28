Смартфон хотираси нархи кескин ошиб, процессорлардан қимматлашди
Жаҳон технология бозорида мобил қурилмалар ишлаб чиқариш таннархига таъсир кўрсатувчи омиллар жиддий ўзгариб бормоқда. ixbt.com нашрининг таниқли инсайдер Digital Chat Station маълумотларига таяниб хабар беришича, смартфонлар учун хотира қисмлари бир йил ичида мисли кўрилмаган даражада қимматлашган ва эндиликда уларнинг нархи ҳатто энг илғор мобил процессорлардан ҳам ошиб кетган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур ҳолат мобилсозлик саноатида илк бор кузатилмоқда ва қурилма яратиш жараёнидаги харажатлар балансини бутунлай ўзгартириб юборди. Илгари асосий молиявий юкламани флагман даражадаги чиплар ташкил этган бўлса, ҳозирги кунга келиб бу ўринни оператив ва доимий хотира модуллари эгаллади.
Хотира нархи неча баробар ошди?Таҳлилий маълумотларга кўра, жорий йилда 12 GB тезкор ва 256 GB ички хотирага эга жамланма нархи кескин қимматлашиб, тахминан 2200 юанкни ташкил қилмоқда. Таққослаш учун, ўтган йилнинг шу даврида худди шундай хотира комплекти атиги 500 юан атрофида баҳоланган эди. Шундай қилиб, биргина хотира нархи бир йил ичида нақд 1700 юанга қимматлаган.
Шу билан бирга, янги авлод флагман оддий кристалли тизимлари ҳам маълум даражада қимматлашганини кўриш мумкин. Агар авваллари энг кучли мобил процессорлар 1500 юан атрофида турган бўлса, бугунги кунга келиб уларнинг нархи 2000 юанга етди. Яни, процессорлар нархи атиги 500 юанга ошган.
Саноатдаги туб бурилиш оқибатлариНатижада, хотира компонентлари ва процессорлар таннарх шаклланишидаги ўрнини ўзаро алмаштирди. Инсайдер таъкидлаганидек, хотира илк бор мобил қурилмалардаги асосий бутловчи қисмлар орасида энг йирик харажат моддасига айланди. Ушбу вазият смартфон ишлаб чиқарувчиларни қийин танлов қаршисида қолдирмоқда.
Келгусида чиқариладиган янги смартфонлар нархига бу омил жиддий таъсир кўрсатиши аниқ. Ишлаб чиқарувчилар ўз олдига икки хил йўлни қўймоқда: ё асосий хотира ҳажмларини қисқартириш орқали таннархни ушлаб қолиш, ёки қўшимча харажатларни тўғридан-тўғри охирги харидорлар зиммасига юклаш, бу эса ўз навбатида телефонлар қимматлашишига олиб келади.
…