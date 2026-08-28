Ҳаётингизни енгиллаштириш учун йўқ қилиш керак бўлган 7 та одат

·6·Фойдали
Ҳаётингизни енгиллаштириш учун йўқ қилиш керак бўлган 7 та одат

Баъзи нарсалар инсонни олдинга эмас, орқага тортади. Улар кўринмаслиги мумкин, аммо ҳар куни кайфиятга, қарорларга ва ҳаёт сифатига таъсир қилади.

Ҳаммани рози қилишга уриниш, ўтмишга боғланиб қолиш ёки ўзингизни доим бошқалар билан солиштириш — ташқи томондан оддий ҳолатдек кўринса-да, вақт ўтиши билан инсоннинг ўз йўлини топишига тўсқинлик қилиши мумкин.

Шундай экан, ҳаётдан нималарни «ўчириш» керак?

1. Ҳаммани рози қилишга ҳаракат қилиш

Ҳаммага ёқишнинг иложи йўқ.

Сиз қанчалик яхши инсон бўлишингиздан қатъи назар, фикрингизни ёқтирмайдиганлар ҳам, қарорларингизни тушунмайдиганлар ҳам топилади.

Доим бошқаларнинг розилигини кутиб яшаш эса инсонни ўз хоҳишлари ва мақсадларидан узоқлаштириши мумкин.

Ҳамманинг кўнглини олишга уринаётган инсон баъзан ўз кўнглини унутиб қўяди.

2. Ўзгаришдан қўрқиш

Янги иш, янги муҳит, янги қарор ёки одатий ҳаёт тарзидан чиқиш — ҳар доим ҳам осон эмас.

Аммо ўзгаришдан қўрқиб, фақат таниш вазият ичида қолиш ҳам янги имкониятларни ёпиб қўйиши мумкин.

Баъзан ҳаётдаги энг муҳим қадам — ҳамма нарсага тайёр бўлганингизда эмас, балки қўрқувга қарамай ҳаракат қилишга қарор қилганингизда бошланади.

3. Ўтмишда яшаш

Ўтмишни ўзгартириш мумкин эмас.

Аммо ундан хулоса чиқариш мумкин.

Қилинган хатоларни ҳар куни қайта-қайта эслаш, бой берилган имкониятлар учун афсусланиш ёки «агар шундай қилганимда...» деган фикрлар билан яшаш бугунги куннинг қадрини пасайтириши мумкин.

Ўтмиш — сабоқ олиш учун керак. Унда доимий яшаш учун эмас.

4. Ҳаддан ташқари кўп фикрлаш

Бир қарор ҳақида қайта-қайта ўйлаш баъзан уни яхшироқ қабул қилишга ёрдам беради.

Лекин ҳар бир эҳтимолни таҳлил қилиш, ҳали содир бўлмаган муаммоларни тасаввур қилиш ва доим энг ёмон сценарийни кутиш ҳаракатни секинлаштириши мумкин.

Қуйидаги оддий қоидани эслаб қолиш мумкин:

  • ўйлаш — қарор қабул қилиш учун;

  • ҳаракат — натижага эришиш учун.

Фақат ўйлаш билан ҳаёт ўзгармайди.

5. Бошқачаликдан қўрқиш

Ҳар кимнинг қарашлари, қизиқишлари ва танлаган йўли ҳар хил.

Фақат атрофдагиларга ўхшаш учун ўзингизни ўзгартиришга уриниш шарт эмас.

Сизнинг бошқалардан фарқ қилишингиз — камчилик эмас. Аксинча, бу ўзингизга хос фикрлаш ва йўл танлаш имконияти бўлиши мумкин.

6. Бахтингизни доим бошқалар учун қурбон қилиш

Яқинларга ёрдам бериш, оила ва дўстларга эътибор қаратиш албатта муҳим.

Аммо ўз эҳтиёжларингизни бутунлай унутиб, доим фақат бошқалар учун яшаш инсонни чарчатиб қўйиши мумкин.

Ўзингиз учун ҳам вақт ажратиш — худбинлик эмас.

Баъзан тўхтаб, ўзингизга оддий савол бериш керак:

«Менга нима керак?»

Бу саволнинг жавоби ҳам ҳаётингизда муҳим ўрин тутади.

7. «Мен етарли даражада яхши эмасман» деган фикр

Энг хавфли тўсиқлардан бири ташқи эмас, инсоннинг ўз фикрида бўлади.

«Мен қила олмайман», «Мендан яхшироқлар кўп», «Мен ҳали тайёр эмасман» деган фикрлар кўплаб имкониятлардан воз кечишга сабаб бўлиши мумкин.

Албатта, ҳар кимда ўрганиши ва ривожлантириши керак бўлган жиҳатлар бор.

Аммо ўзингизни камситиш билан ривожланиш ўртасида катта фарқ бор.

Хўш, ҳаётдан нимани ўчириш керак?

Бу рўйхатдаги етти нарсанинг умумий бир жиҳати бор: уларнинг кўпчилиги ташқи тўсиқлар эмас.

Улар инсоннинг фикрлари, қўрқувлари ва одатларида яшайди.

Шунинг учун ҳаётни ўзгартириш ҳар доим ҳам янги нарсани қўшишдан бошланмайди.

Баъзан энг катта ўзгариш ортиқча юк бўлиб қолган фикрлар, қўрқувлар ва одатларни ҳаётингиздан чиқаришдан бошланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болаликдаги «кўринмас деворлар»: Онгимиздаги бу тўсиқлар»ни қандай йўқ қилиш мумкин?Болаликдаги «кўринмас деворлар»: Онгимиздаги бу тўсиқлар»ни қандай йўқ қилиш мумкин?Бугун, 11:03Нима учун аёлингизни тез-тез мақтаб туришингиз керак? (5 та муҳим сабаб)Нима учун аёлингизни тез-тез мақтаб туришингиз керак? (5 та муҳим сабаб)Кеча, 21:26Ҳаётни ўзгартириш кучи: Ҳар бир инсон билиши шарт бўлган 18 та олтин қоидаҲаётни ўзгартириш кучи: Ҳар бир инсон билиши шарт бўлган 18 та олтин қоида26.08, 21:06Энергияни «сақлаш» ва кўпайтириш учун нима қилиш керак?Энергияни «сақлаш» ва кўпайтириш учун нима қилиш керак?26.08, 13:32Қўрқувни ички кучга айлантириш сири: Психологлар тавсия этган амалиётҚўрқувни ички кучга айлантириш сири: Психологлар тавсия этган амалиёт24.08, 12:3424 август куни омад кулиб боқадиган 3 бурж24 август куни омад кулиб боқадиган 3 бурж24.08, 04:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?