Ҳаётингизни енгиллаштириш учун йўқ қилиш керак бўлган 7 та одат
Баъзи нарсалар инсонни олдинга эмас, орқага тортади. Улар кўринмаслиги мумкин, аммо ҳар куни кайфиятга, қарорларга ва ҳаёт сифатига таъсир қилади.
Ҳаммани рози қилишга уриниш, ўтмишга боғланиб қолиш ёки ўзингизни доим бошқалар билан солиштириш — ташқи томондан оддий ҳолатдек кўринса-да, вақт ўтиши билан инсоннинг ўз йўлини топишига тўсқинлик қилиши мумкин.
Шундай экан, ҳаётдан нималарни «ўчириш» керак?
1. Ҳаммани рози қилишга ҳаракат қилиш
Ҳаммага ёқишнинг иложи йўқ.
Сиз қанчалик яхши инсон бўлишингиздан қатъи назар, фикрингизни ёқтирмайдиганлар ҳам, қарорларингизни тушунмайдиганлар ҳам топилади.
Доим бошқаларнинг розилигини кутиб яшаш эса инсонни ўз хоҳишлари ва мақсадларидан узоқлаштириши мумкин.
Ҳамманинг кўнглини олишга уринаётган инсон баъзан ўз кўнглини унутиб қўяди.
2. Ўзгаришдан қўрқиш
Янги иш, янги муҳит, янги қарор ёки одатий ҳаёт тарзидан чиқиш — ҳар доим ҳам осон эмас.
Аммо ўзгаришдан қўрқиб, фақат таниш вазият ичида қолиш ҳам янги имкониятларни ёпиб қўйиши мумкин.
Баъзан ҳаётдаги энг муҳим қадам — ҳамма нарсага тайёр бўлганингизда эмас, балки қўрқувга қарамай ҳаракат қилишга қарор қилганингизда бошланади.
3. Ўтмишда яшаш
Ўтмишни ўзгартириш мумкин эмас.
Аммо ундан хулоса чиқариш мумкин.
Қилинган хатоларни ҳар куни қайта-қайта эслаш, бой берилган имкониятлар учун афсусланиш ёки «агар шундай қилганимда...» деган фикрлар билан яшаш бугунги куннинг қадрини пасайтириши мумкин.
Ўтмиш — сабоқ олиш учун керак. Унда доимий яшаш учун эмас.
4. Ҳаддан ташқари кўп фикрлаш
Бир қарор ҳақида қайта-қайта ўйлаш баъзан уни яхшироқ қабул қилишга ёрдам беради.
Лекин ҳар бир эҳтимолни таҳлил қилиш, ҳали содир бўлмаган муаммоларни тасаввур қилиш ва доим энг ёмон сценарийни кутиш ҳаракатни секинлаштириши мумкин.
Қуйидаги оддий қоидани эслаб қолиш мумкин:
ўйлаш — қарор қабул қилиш учун;
ҳаракат — натижага эришиш учун.
Фақат ўйлаш билан ҳаёт ўзгармайди.
5. Бошқачаликдан қўрқиш
Ҳар кимнинг қарашлари, қизиқишлари ва танлаган йўли ҳар хил.
Фақат атрофдагиларга ўхшаш учун ўзингизни ўзгартиришга уриниш шарт эмас.
Сизнинг бошқалардан фарқ қилишингиз — камчилик эмас. Аксинча, бу ўзингизга хос фикрлаш ва йўл танлаш имконияти бўлиши мумкин.
6. Бахтингизни доим бошқалар учун қурбон қилиш
Яқинларга ёрдам бериш, оила ва дўстларга эътибор қаратиш албатта муҳим.
Аммо ўз эҳтиёжларингизни бутунлай унутиб, доим фақат бошқалар учун яшаш инсонни чарчатиб қўйиши мумкин.
Ўзингиз учун ҳам вақт ажратиш — худбинлик эмас.
Баъзан тўхтаб, ўзингизга оддий савол бериш керак:
«Менга нима керак?»
Бу саволнинг жавоби ҳам ҳаётингизда муҳим ўрин тутади.
7. «Мен етарли даражада яхши эмасман» деган фикр
Энг хавфли тўсиқлардан бири ташқи эмас, инсоннинг ўз фикрида бўлади.
«Мен қила олмайман», «Мендан яхшироқлар кўп», «Мен ҳали тайёр эмасман» деган фикрлар кўплаб имкониятлардан воз кечишга сабаб бўлиши мумкин.
Албатта, ҳар кимда ўрганиши ва ривожлантириши керак бўлган жиҳатлар бор.
Аммо ўзингизни камситиш билан ривожланиш ўртасида катта фарқ бор.
Хўш, ҳаётдан нимани ўчириш керак?
Бу рўйхатдаги етти нарсанинг умумий бир жиҳати бор: уларнинг кўпчилиги ташқи тўсиқлар эмас.
Улар инсоннинг фикрлари, қўрқувлари ва одатларида яшайди.
Шунинг учун ҳаётни ўзгартириш ҳар доим ҳам янги нарсани қўшишдан бошланмайди.
Баъзан энг катта ўзгариш ортиқча юк бўлиб қолган фикрлар, қўрқувлар ва одатларни ҳаётингиздан чиқаришдан бошланади.
…