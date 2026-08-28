«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги даҳшатли қуръаси: Раҳмоналиев қайси гигантлар билан ўйнайди?
Монако шаҳрида 2026/2027 йилги мавсум УЕФА Чемпионлар Лигасининг умумий босқичига расмий қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди. Мусобақа тарихида илк бор Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби бир нечта оғир саралаш раундларини мардонавор енгиб ўтиб, қитъанинг энг нуфузли турнири асосий босқичида дебют қиладиган бўлди.
Қуръа натижалари эълон қилингач, футбол жамоатчилиги ва экспертлар Боку жамоаси учун ҳақиқий «ажал гуруҳи» ҳосил бўлганини эътироф этди.
«Сабаҳ»нинг Европа гигантларига қарши тўлиқ тақвими:
Озарбайжон клуби умумий босқич доирасида саккизта шиддатли учрашувда майдонга тушади:
«Барселона» (Испания) — ўз майдонида (Бокуда)
«Арсенал» (Англия) — сафарда («Эмирейтс»да)
«Боруссия Дортмунд» (Германия) — ўз майдонида
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — сафарда («Олд Траффорд»да)
«Наполи» (Италия) — ўз майдонида
«Вильярреал» (Испания) — сафарда
«Славия Прага» (Чехия) — ўз майдонида
«Викинг» (Норвегия) — сафарда
Ўзбек легионери Умарали Раҳмоналиев катта саҳнада!
Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун ушбу қуръа икки карра қизиқарли бўлди. Бокуликлар сафида 22 ёшли ҳамюртимиз Умарали Раҳмоналиев муваффақиятли тўп сурмоқда.
Муваффақиятли саралаш: Ҳамюртимиз «Сабаҳ»нинг ЕЧЛ саралаш ва плей-офф босқичидаги барча 8 та учрашувида майдонга тушиб, ўз ҳисобига 1 та гол ва 1 та голли узатма ёздириб қўйди;
Дунё юлдузларига қарши имтиҳон: Эндиликда Раҳмоналиев «Барселона», «Манчестер Юнайтед» ва финалчи «Арсенал» каби жаҳон футболи байроқдорларига қарши баҳсларда ўз маҳоратини намойиш этиш имкониятига эга бўлади.
Амалдаги чемпион ким?
Маълумот ўрнида, Европа Чемпионлар лигасининг амалдаги ғолиби Франциянинг «ПСЖ» клуби ҳисобланади. Париж гранди ўтган мавсум финалида Лондоннинг «Арсенал» жамоаси билан кечган драмада пенальтилар сериясида зафар қучиб, чемпионлик кубогини боши узра баланд кўтарган эди.
…