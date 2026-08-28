«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги даҳшатли қуръаси: Раҳмоналиев қайси гигантлар билан ўйнайди?

·31·Спорт
«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги даҳшатли қуръаси: Раҳмоналиев қайси гигантлар билан ўйнайди?

Монако шаҳрида 2026/2027 йилги мавсум УЕФА Чемпионлар Лигасининг умумий босқичига расмий қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди. Мусобақа тарихида илк бор Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби бир нечта оғир саралаш раундларини мардонавор енгиб ўтиб, қитъанинг энг нуфузли турнири асосий босқичида дебют қиладиган бўлди.

Қуръа натижалари эълон қилингач, футбол жамоатчилиги ва экспертлар Боку жамоаси учун ҳақиқий «ажал гуруҳи» ҳосил бўлганини эътироф этди.

«Сабаҳ»нинг Европа гигантларига қарши тўлиқ тақвими:

Озарбайжон клуби умумий босқич доирасида саккизта шиддатли учрашувда майдонга тушади:

  • «Барселона» (Испания) — ўз майдонида (Бокуда)

  • «Арсенал» (Англия) — сафарда («Эмирейтс»да)

  • «Боруссия Дортмунд» (Германия) — ўз майдонида

  • «Манчестер Юнайтед» (Англия) — сафарда («Олд Траффорд»да)

  • «Наполи» (Италия) — ўз майдонида

  • «Вильярреал» (Испания) — сафарда

  • «Славия Прага» (Чехия) — ўз майдонида

  • «Викинг» (Норвегия) — сафарда

Ўзбек легионери Умарали Раҳмоналиев катта саҳнада!

Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун ушбу қуръа икки карра қизиқарли бўлди. Бокуликлар сафида 22 ёшли ҳамюртимиз Умарали Раҳмоналиев муваффақиятли тўп сурмоқда.

  • Муваффақиятли саралаш: Ҳамюртимиз «Сабаҳ»нинг ЕЧЛ саралаш ва плей-офф босқичидаги барча 8 та учрашувида майдонга тушиб, ўз ҳисобига 1 та гол ва 1 та голли узатма ёздириб қўйди;

  • Дунё юлдузларига қарши имтиҳон: Эндиликда Раҳмоналиев «Барселона», «Манчестер Юнайтед» ва финалчи «Арсенал» каби жаҳон футболи байроқдорларига қарши баҳсларда ўз маҳоратини намойиш этиш имкониятига эга бўлади.

Амалдаги чемпион ким?

Маълумот ўрнида, Европа Чемпионлар лигасининг амалдаги ғолиби Франциянинг «ПСЖ» клуби ҳисобланади. Париж гранди ўтган мавсум финалида Лондоннинг «Арсенал» жамоаси билан кечган драмада пенальтилар сериясида зафар қучиб, чемпионлик кубогини боши узра баланд кўтарган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиЎзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиБугун, 12:26Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Бугун, 12:17Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!Бугун, 12:09180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!Бугун, 12:05Родри ва Де Брюйне «Сити»га қарши: Мареска жамоаси ЕЧЛда кимлар билан ўйнайди?Родри ва Де Брюйне «Сити»га қарши: Мареска жамоаси ЕЧЛда кимлар билан ўйнайди?Бугун, 11:56Тарихий сенсация: Ўзбекистон академик эшкак эшишда Жаҳон чемпиони бўлди!Тарихий сенсация: Ўзбекистон академик эшкак эшишда Жаҳон чемпиони бўлди!Бугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)