Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритди
Кеча, 27 август куни Нидерландиянинг Амстердам шаҳрида академик эшкак эшиш бўйича жаҳон чемпионатининг енгил вазнли эркаклар ўртасидаги жуфтликлар баҳсида (LM2x) Ўзбекистон терма жамоаси вакиллари Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаролиев олтин медални қўлга киритди.
Ўзбекистонлик эшкак эшувчилар ҳал қилувчи финал баҳсида 6:21,93 натижа қайд этиб, барча рақибларидан устун келди ва биринчи ўринни эгаллади. Кумуш медаль Германия терма жамоаси вакилларига, бронза медаль эса АҚШ спортчиларига насиб этди.
Мазкур ғалаба Ўзбекистон академик эшкак эшиш спорти тарихида алоҳида аҳамият касб этди. Чунки бу мамлакат вакилларининг катталар ўртасидаги жаҳон чемпионатларида қўлга киритган илк олтин медали сифатида тарихга кирди.
Шу тариқа Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаролиев нафақат чемпионликни қўлга киритди, балки Ўзбекистоннинг академик эшкак эшишдаги энг юқори натижасини ҳам янгилади.
Маълумот учун, 2026 йилги академик эшкак эшиш бўйича жаҳон чемпионати 24–30 август кунлари Амстердамдаги Босбаан каналида ўтказилмоқда.
…