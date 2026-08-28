Жанубий Кореяда ўзбекистонлик аёл 4 мушукни ўлдиришда гумонланмоқда

·14·Дунё
Жанубий Кореяда ўзбекистонлик аёл 4 мушукни ўлдиришда гумонланмоқда

Жанубий Кореянинг Кёнсан-Намдо провинцияси Кимхе шаҳрида 20 ёшлардаги Ўзбекистон фуқароси тўрт мушукчани бинодан улоқтириб, ўлдирганликда гумонланиб, прокуратурага юборилди. Бу ҳақда Korea Daily хабар берди.

Кимхе марказий полиция бўлими маълумотларига кўра, аёлга нисбатан ҳайвонларни ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонунни бузиш ва бошқа ҳуқуқбузарликлар бўйича иш очилган. У ҳозирча ҳибсга олинмаган ҳолда прокуратурага юборилган.

Тергов маълумотларига кўра, аёл июль ойида Кимхе шаҳрининг Дэсондун ҳудудидаги кўп қаватли уйнинг 5-қаватида жойлашган хонадонида бўлган вақтида мушукчаларни деразадан ташлаб юборган. Натижада тўрт ҳайвоннинг барчаси ҳалок бўлган.

Ҳалок бўлган мушуклар орасида Russian Blue, Korean Shorthair ва Ragdoll зотлари бўлган. Маълум бўлишича, аёл уларнинг айримларини ижтимоий тармоқлар орқали бепул олган, бошқаларини эса ҳайвонлар дўконидан сотиб олган. Мушукчаларнинг ёши тахминан икки ой бўлган.

Терговга кўра, жиноятлардан бири вақтинча парваришловчи шахсдан мушукчани олганидан кўп ўтмай содир бўлган. Уй шароитини кўрган вақтинча эгаси мушукчани беришдан воз кечмоқчи бўлган, аммо аёл уни ҳеч бўлмаса бир кун уйида қолдиришни сўраган. Кейин эса мушукчани деразадан ташлаб юборгани аниқланган.

Полиция маълумотларига кўра, аёл сўроқ вақтида қилмишини тан олган. У ҳайвонларни кайфияти ёмон бўлган пайтларда ўлдирганини айтган. Ҳодиса ҳайвонларни ҳимоя қилиш ташкилоти мурожаатидан кейин фош бўлган.

Қизиғи, тергов жараёни давомида ҳам аёл бошқа мушукчани асраб олишга урингани ҳақида маълумотлар пайдо бўлган. Ҳозирда иш бўйича қўшимча текширувлар давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испанияда 20 мингдан ортиқ одам помидор жангини уюштирдиИспанияда 20 мингдан ортиқ одам помидор жангини уюштирдиБугун, 12:04Америкалик эркак қизи билан аравачада жаҳон рекордини янгиладиАмерикалик эркак қизи билан аравачада жаҳон рекордини янгиладиБугун, 11:54Гиннес рекорди 3-маротаба синди: 52 сантиметрли қалампир қандай етиштирилди?Гиннес рекорди 3-маротаба синди: 52 сантиметрли қалампир қандай етиштирилди?Бугун, 10:43Ички сезги алдамади: Виржиния фуқароси 20 та чипта билан қандай қилиб бойиб кетди?Ички сезги алдамади: Виржиния фуқароси 20 та чипта билан қандай қилиб бойиб кетди?Бугун, 10:13Антиқа ҳолат: Калифорнияда ҳайдовчилар машиналарини ташлаб егулик теришга киришдиАнтиқа ҳолат: Калифорнияда ҳайдовчилар машиналарини ташлаб егулик теришга киришдиБугун, 10:09Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?Бугун, 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди