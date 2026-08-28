Америкалик эркак қизи билан аравачада жаҳон рекордини янгилади
АҚШлик шифокор ва собиқ енгил атлетикачи Стивен Бибелхаузен қизчаси Блейкни махсус югуриш аравачасига ўтқазиб, бир миллик масофани 4 дақиқа 17 сонияда босиб ўтди.
Ушбу натижа 8 август куни Кливленд шаҳрида ўтказилган Guardian Mile мусобақасининг Stroller Mile баҳсида қайд этилди. У мусобақада қизини Hope Memorial Bridge орқали етаклаб югурган.
Бибелхаузеннинг натижаси ҳозирча расмий жаҳон рекорди сифатида тасдиқланмаган. Бироқ у 2025 йилда Силас Франц қайд этган 4 дақиқа 26,29 сониялик натижадан қарийб 9 сония яхшироқ.
Стивеннинг сўзларига кўра, у қизчасини аравада олиб югуришни ёз давомида машқ қилган. Мусобақада эса Блейк отасини қўллаб-қувватлаган ва томошабинларнинг олқишларидан хурсанд бўлган.
Энг муҳими, Бибелхаузен учун бу шунчаки тезлик синови эмас. У мусобақани қизчаси билан бирга ўтказилган қимматли вақт сифатида баҳолаган.
Агар Гиннес рекордлар китоби натижани расман тасдиқласа, Стивен Бибелхаузен аравачада фарзандини етаклаган ҳолда бир милни энг тез босиб ўтган инсонга айланади.
…