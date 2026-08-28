180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!
Хосеп Гвардиола «Этихад»ни тарк этиб, жамоа бошқаруви Энцо Мареска қўлига ўтганига қарамай, «Манчестер Сити»даги улкан авлодлар алмашинуви тўхтагани йўқ. Европанинг етакчи нашрлари «шаҳарликлар»нинг сўнгги бир ярим йиллик трансфер сиёсатини таҳлил қилар экан, бир муҳим фактни алоҳида эътироф этмоқда: 2025 йилнинг январидаги 180 миллион фунтлик шов-шувли харидлардан фақат бир нафар футболчи жамоанинг ҳақиқий устунига айлана олди — бу Абдуқодир Ҳусанов.
Ўша қишда жамоа инқироздан чиқиш мақсадида бир йўла 5 нафар иқтидорни сотиб олган эди. Орадан 1,5 йил ўтиб, энг қиммат харидлар аллақачон жамоани тарк этди, ўзбек ҳимоячиси эса суперклуб билан 2031 йилгача (яна бир йилга узайтириш имконияти билан) янги шартнома имзолади.
2025 йил январидаги 180 миллион фунтлик харидлар тақдири:
Умар Мармуш («Айнтрахт»дан 59 млн фунт): Энг қиммат ҳужумчи сифатида келган мисрлик форвард «Сити»да муқим қола олмади ва яқинда «Тоттенхэм»га 50 млн фунт мажбурий сотиб олиш банди + 10 млн бонус эвазига ижарага берилди;
Нико Гонсалес («Порту»дан 50 млн фунт): 26 август куни расман «Ньюкасл»га сотиб юборилди;
Витор Рейс («Палмейрас»дан 29,6 млн фунт): Ижарадан қайтган бўлса-да, асосий таркибга кира олгани йўқ;
Жума Ба («Реал Вальядолид»дан 5 млн фунт): Ҳамон ижараларда юрибди ва келажаги ноаниқ;
Абдуқодир Ҳусанов («Ланс»дан 33,5 млн фунт): 20 ёшида АПЛ тарихидаги илк ўзбек футболчисига айланган ҳимоячи ўзига тикилган ҳар бир тийинни тўлиқ оқлаган ягона трансфер бўлиб чиқди.
Танқидлардан то совринларгача: Ҳусановнинг триумфи
Дебют баҳсида «Челси»га қарши учрашувдаги айрим хатолари инглиз студияларида кескин танқид қилинган Ҳусанов қисқа вақтда ўзини кўрсата олди:
Асосий ҳимоячи мақоми: 2025/2026 йилги мавсумда Абдуқодир Марк Гехи билан бирга АПЛнинг энг мустаҳкам марказий ҳимоя жуфтлигини ҳосил қилди;
Иккита соврин: У Англия кубоги ва Англия лига кубоги баҳсларида ишончли ҳаракат қилиб, жамоанинг бош совринларни қўлга киритишига улкан ҳисса қўшди;
Рақамлар тилида: Мавсум давомида 37 та баҳсда майдонга тушди. Чемпионатда 1429 дақиқа ҳаракат қилиб, FotMob томонидан ўртача 7,12 балл билан баҳоланди (бор-йўғи 2 та сариқ карточка).
Мареска даври: Кимлар кетди ва жамоа кимларнинг атрофида қурилмоқда?
2026 йилнинг ёзида «Этихад»да чинакам инқилоб юз берди. Жамоани бир қатор юлдузлар — Родри, Бернарду Силва, Жон Стоунз, Савио, Тижани Рейндерс, Натан Аке, Жеймс Траффорд, Мармуш ва Нико Гонсалес тарк этди.
Янги бош мураббий Энцо Мареска ва клуб раҳбарияти эса янги даврни айнан қуйидаги етакчилар атрофида қурмоқда:
Абдуқодир Ҳусанов, Эрлинг Холанд, Фил Фоден, Йошко Гвардиол, Жереми Доку, Жанлуижи Доннарумма, Райан Шерки ва Эллиот Андерсон.
Миллий терма жамоа сафида Жаҳон чемпионатида ҳам ёрқин ўйин кўрсатиб қайтган 22 ёшли Ҳусанов бугунги кунда нафақат Ўзбекистон, балки жаҳон футболининг энг ишончли ёш ҳимоячиларидан бири сифатида «Этихад»да ўз даврини бошламоқда.
…