180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!

·23·Спорт
180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!

Хосеп Гвардиола «Этихад»ни тарк этиб, жамоа бошқаруви Энцо Мареска қўлига ўтганига қарамай, «Манчестер Сити»даги улкан авлодлар алмашинуви тўхтагани йўқ. Европанинг етакчи нашрлари «шаҳарликлар»нинг сўнгги бир ярим йиллик трансфер сиёсатини таҳлил қилар экан, бир муҳим фактни алоҳида эътироф этмоқда: 2025 йилнинг январидаги 180 миллион фунтлик шов-шувли харидлардан фақат бир нафар футболчи жамоанинг ҳақиқий устунига айлана олди — бу Абдуқодир Ҳусанов.

Ўша қишда жамоа инқироздан чиқиш мақсадида бир йўла 5 нафар иқтидорни сотиб олган эди. Орадан 1,5 йил ўтиб, энг қиммат харидлар аллақачон жамоани тарк этди, ўзбек ҳимоячиси эса суперклуб билан 2031 йилгача (яна бир йилга узайтириш имконияти билан) янги шартнома имзолади.

2025 йил январидаги 180 миллион фунтлик харидлар тақдири:

  • Умар Мармуш («Айнтрахт»дан 59 млн фунт): Энг қиммат ҳужумчи сифатида келган мисрлик форвард «Сити»да муқим қола олмади ва яқинда «Тоттенхэм»га 50 млн фунт мажбурий сотиб олиш банди + 10 млн бонус эвазига ижарага берилди;

  • Нико Гонсалес («Порту»дан 50 млн фунт): 26 август куни расман «Ньюкасл»га сотиб юборилди;

  • Витор Рейс («Палмейрас»дан 29,6 млн фунт): Ижарадан қайтган бўлса-да, асосий таркибга кира олгани йўқ;

  • Жума Ба («Реал Вальядолид»дан 5 млн фунт): Ҳамон ижараларда юрибди ва келажаги ноаниқ;

  • Абдуқодир Ҳусанов («Ланс»дан 33,5 млн фунт): 20 ёшида АПЛ тарихидаги илк ўзбек футболчисига айланган ҳимоячи ўзига тикилган ҳар бир тийинни тўлиқ оқлаган ягона трансфер бўлиб чиқди.

Танқидлардан то совринларгача: Ҳусановнинг триумфи

Дебют баҳсида «Челси»га қарши учрашувдаги айрим хатолари инглиз студияларида кескин танқид қилинган Ҳусанов қисқа вақтда ўзини кўрсата олди:

  • Асосий ҳимоячи мақоми: 2025/2026 йилги мавсумда Абдуқодир Марк Гехи билан бирга АПЛнинг энг мустаҳкам марказий ҳимоя жуфтлигини ҳосил қилди;

  • Иккита соврин: У Англия кубоги ва Англия лига кубоги баҳсларида ишончли ҳаракат қилиб, жамоанинг бош совринларни қўлга киритишига улкан ҳисса қўшди;

  • Рақамлар тилида: Мавсум давомида 37 та баҳсда майдонга тушди. Чемпионатда 1429 дақиқа ҳаракат қилиб, FotMob томонидан ўртача 7,12 балл билан баҳоланди (бор-йўғи 2 та сариқ карточка).

Мареска даври: Кимлар кетди ва жамоа кимларнинг атрофида қурилмоқда?

2026 йилнинг ёзида «Этихад»да чинакам инқилоб юз берди. Жамоани бир қатор юлдузлар — Родри, Бернарду Силва, Жон Стоунз, Савио, Тижани Рейндерс, Натан Аке, Жеймс Траффорд, Мармуш ва Нико Гонсалес тарк этди.

Янги бош мураббий Энцо Мареска ва клуб раҳбарияти эса янги даврни айнан қуйидаги етакчилар атрофида қурмоқда:

  • Абдуқодир Ҳусанов, Эрлинг Холанд, Фил Фоден, Йошко Гвардиол, Жереми Доку, Жанлуижи Доннарумма, Райан Шерки ва Эллиот Андерсон.

Миллий терма жамоа сафида Жаҳон чемпионатида ҳам ёрқин ўйин кўрсатиб қайтган 22 ёшли Ҳусанов бугунги кунда нафақат Ўзбекистон, балки жаҳон футболининг энг ишончли ёш ҳимоячиларидан бири сифатида «Этихад»да ўз даврини бошламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиЎзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиБугун, 12:26Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Бугун, 12:17Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!Бугун, 12:09«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги даҳшатли қуръаси: Раҳмоналиев қайси гигантлар билан ўйнайди?«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги даҳшатли қуръаси: Раҳмоналиев қайси гигантлар билан ўйнайди?Бугун, 12:01Родри ва Де Брюйне «Сити»га қарши: Мареска жамоаси ЕЧЛда кимлар билан ўйнайди?Родри ва Де Брюйне «Сити»га қарши: Мареска жамоаси ЕЧЛда кимлар билан ўйнайди?Бугун, 11:56Тарихий сенсация: Ўзбекистон академик эшкак эшишда Жаҳон чемпиони бўлди!Тарихий сенсация: Ўзбекистон академик эшкак эшишда Жаҳон чемпиони бўлди!Бугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)