Тарихий сенсация: Ўзбекистон академик эшкак эшишда Жаҳон чемпиони бўлди!
Нидерландиянинг Амстердам шаҳрида бўлиб ўтаётган академик эшкак эшиш бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон спорти тарихида янги саҳифа очилди. Мусобақанинг 27 август кунги финал беллашувларида ҳамюртларимиз мислсиз натижа қайд этиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.
Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси (МОҚ) матбуот хизматининг хабар беришича, ушбу муваффақият ўзбек академик эшкак эшиш тарихида катталар ўртасидаги жаҳон чемпионатларида қўлга киритилган илк олтин медаль сифатида зарҳал ҳарфлар билан муҳрланди.
Нурматов ва Сафаралиев дуэтининг тенгсиз маҳорати
Мусобақанинг енгил вазнли спортчилар ўртасидаги жуфтлик дастурида (LM2x) иштирок этган спортчиларимиз дунёнинг энг кучли рақибларини ортда қолдирди:
Олтин марра: Шаҳзод Нурматов ва Собир Сафаралиев жуфтлиги масофани юқори тезлик ва мукаммал уйғунликда босиб ўтиб, жаҳон чемпионатининг бош соврини — олтин медалга эга чиқди;
Шоҳсупа таркиби: Кескин курашлар остида кечган финалда кумуш медаль Германия вакилларига, бронза медали эса АҚШ терма жамоаси спортчиларига насиб этди.
Олимпия йўлидаги улкан қадам
Ўзбекистонлик эшкак эшувчиларнинг дунёнинг етакчи давлатлари вакилларини доғда қолдириб, глобал биринчиликда зафар қучиши мамлакатимизда ушбу спорт тури янги сифат босқичига кўтарилганидан далолат беради.
Ушбу тарихий ғалаба нафақат спортчиларимизнинг маҳоратини намойиш этди, балки келгуси йирик халқаро мусобақалар ва Олимпия ўйинлари олдидан миллий терма жамоамизнинг нуфузини сезиларли даражада оширди.
…