Тарихий сенсация: Ўзбекистон академик эшкак эшишда Жаҳон чемпиони бўлди!

·25·Спорт
Тарихий сенсация: Ўзбекистон академик эшкак эшишда Жаҳон чемпиони бўлди!

Нидерландиянинг Амстердам шаҳрида бўлиб ўтаётган академик эшкак эшиш бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон спорти тарихида янги саҳифа очилди. Мусобақанинг 27 август кунги финал беллашувларида ҳамюртларимиз мислсиз натижа қайд этиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.

Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси (МОҚ) матбуот хизматининг хабар беришича, ушбу муваффақият ўзбек академик эшкак эшиш тарихида катталар ўртасидаги жаҳон чемпионатларида қўлга киритилган илк олтин медаль сифатида зарҳал ҳарфлар билан муҳрланди.

Нурматов ва Сафаралиев дуэтининг тенгсиз маҳорати

Мусобақанинг енгил вазнли спортчилар ўртасидаги жуфтлик дастурида (LM2x) иштирок этган спортчиларимиз дунёнинг энг кучли рақибларини ортда қолдирди:

  • Олтин марра: Шаҳзод Нурматов ва Собир Сафаралиев жуфтлиги масофани юқори тезлик ва мукаммал уйғунликда босиб ўтиб, жаҳон чемпионатининг бош соврини — олтин медалга эга чиқди;

  • Шоҳсупа таркиби: Кескин курашлар остида кечган финалда кумуш медаль Германия вакилларига, бронза медали эса АҚШ терма жамоаси спортчиларига насиб этди.

Олимпия йўлидаги улкан қадам

Ўзбекистонлик эшкак эшувчиларнинг дунёнинг етакчи давлатлари вакилларини доғда қолдириб, глобал биринчиликда зафар қучиши мамлакатимизда ушбу спорт тури янги сифат босқичига кўтарилганидан далолат беради.

Ушбу тарихий ғалаба нафақат спортчиларимизнинг маҳоратини намойиш этди, балки келгуси йирик халқаро мусобақалар ва Олимпия ўйинлари олдидан миллий терма жамоамизнинг нуфузини сезиларли даражада оширди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиЎзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиБугун, 12:26Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Бугун, 12:17Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!Бугун, 12:09180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!Бугун, 12:05«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги даҳшатли қуръаси: Раҳмоналиев қайси гигантлар билан ўйнайди?«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги даҳшатли қуръаси: Раҳмоналиев қайси гигантлар билан ўйнайди?Бугун, 12:01Родри ва Де Брюйне «Сити»га қарши: Мареска жамоаси ЕЧЛда кимлар билан ўйнайди?Родри ва Де Брюйне «Сити»га қарши: Мареска жамоаси ЕЧЛда кимлар билан ўйнайди?Бугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)