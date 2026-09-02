Даниэль Себальос «Реал Мадрид»ни тарк этиб, қадрдон клубига қайтди!
Мадриднинг «Реал» клуби билан Европа ва Испания футболида барча мумкин бўлган совринларни ютиб олган Даниэль Себальос фаолиятида муҳим ва рамзий бурилиш ясади. 30 ёшли испаниялик яримҳимоячи «Қироллик клуби» билан шартномаси якунлангач, эркин агент мақомида ўзи тарбия топган Севильянинг «Реал Бетис» клуби сафига расман қайтди.
Себальос андалусияликлар билан 2029 йилнинг ёзигача мўлжалланган узоқ муддатли шартномага қўл қўйди.
«Бетис»га қайтиш: Болалик орзуси ва янги давр
Футболчининг «Бетис»даги ўтмиши ва янги келишуви тафсилотлари:
Қадрдон мактаб: Себальос 2014–2017 йилларда «Бетис»нинг асосий жамоаси шарафини ҳимоя қилган ва клуб билан бирга Сегунда ғолиблигини қўлга киритиб, Ла Лигага йўлланма олган эди;
Эркин агент мақоми: 30 ёшли плеймейкер Севилья клубига текинга (трансфер пулисиз) ўтди ва клубнинг келгуси уч йиллик марказий фигурасига айланиши кутилмоқда.
«Реал»даги 16 та титул: Даниэль қандай мерос қолдирди?
Себальос 2017 йилдан 2026 йилга қадар «Реал Мадрид» шарафини ҳимоя қилиб, жами 215 та расмий учрашувда майдонга тушди ва ўз ҳисобига 16 та соврин ёздириб қўйди:
3 марта — УЕФА Чемпионлар лигаси ғолиби;
3 марта — Клублар ўртасидаги жаҳон чемпиони;
2 марта — УЕФА Суперкубоги соҳиби;
2 марта — Испания Ла Лигаси чемпиони;
1 марта — Испания Қирол кубоги соҳиби;
3 марта — Испания Суперкубоги ғолиби;
1 марта — ФИФА Қитъалараро кубоги соҳиби.
Бундан ташқари, у Лондоннинг «Арсенал» клубида ижара асосида тўп сурган даврида Англия кубоги ва Англия Суперкубогида ҳам ғалаба қозонган.
Терма жамоалардаги фаолияти
Испания миллий жамоаси ва ёшлар тоифасидаги кўрсаткичлари:
Асосий терма жамоа: Себальос 2018–2023 йиллар давомида «Қизил фурия» либосида 13 та ўйинда иштирок этиб, 1 та гол ва 2 та голли узатма муаллифига айланган;
Ёшлар ўртасидаги Европа чемпионликлари: У миллий жамоа билан катта соврин ютмаган бўлса-да, Испаниянинг U19 (2015 йил) ва U21 (2019 йил) терма жамоалари сафида қитъа чемпиони сифатида олтин медалларни қўлга киритган.
…