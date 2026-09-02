Даниэль Себальос «Реал Мадрид»ни тарк этиб, қадрдон клубига қайтди!

·25·Спорт
Даниэль Себальос «Реал Мадрид»ни тарк этиб, қадрдон клубига қайтди!

Мадриднинг «Реал» клуби билан Европа ва Испания футболида барча мумкин бўлган совринларни ютиб олган Даниэль Себальос фаолиятида муҳим ва рамзий бурилиш ясади. 30 ёшли испаниялик яримҳимоячи «Қироллик клуби» билан шартномаси якунлангач, эркин агент мақомида ўзи тарбия топган Севильянинг «Реал Бетис» клуби сафига расман қайтди.

Себальос андалусияликлар билан 2029 йилнинг ёзигача мўлжалланган узоқ муддатли шартномага қўл қўйди.

«Бетис»га қайтиш: Болалик орзуси ва янги давр

Футболчининг «Бетис»даги ўтмиши ва янги келишуви тафсилотлари:

  • Қадрдон мактаб: Себальос 2014–2017 йилларда «Бетис»нинг асосий жамоаси шарафини ҳимоя қилган ва клуб билан бирга Сегунда ғолиблигини қўлга киритиб, Ла Лигага йўлланма олган эди;

  • Эркин агент мақоми: 30 ёшли плеймейкер Севилья клубига текинга (трансфер пулисиз) ўтди ва клубнинг келгуси уч йиллик марказий фигурасига айланиши кутилмоқда.

«Реал»даги 16 та титул: Даниэль қандай мерос қолдирди?

Себальос 2017 йилдан 2026 йилга қадар «Реал Мадрид» шарафини ҳимоя қилиб, жами 215 та расмий учрашувда майдонга тушди ва ўз ҳисобига 16 та соврин ёздириб қўйди:

  • 3 марта — УЕФА Чемпионлар лигаси ғолиби;

  • 3 марта — Клублар ўртасидаги жаҳон чемпиони;

  • 2 марта — УЕФА Суперкубоги соҳиби;

  • 2 марта — Испания Ла Лигаси чемпиони;

  • 1 марта — Испания Қирол кубоги соҳиби;

  • 3 марта — Испания Суперкубоги ғолиби;

  • 1 марта — ФИФА Қитъалараро кубоги соҳиби.

Бундан ташқари, у Лондоннинг «Арсенал» клубида ижара асосида тўп сурган даврида Англия кубоги ва Англия Суперкубогида ҳам ғалаба қозонган.

Терма жамоалардаги фаолияти

Испания миллий жамоаси ва ёшлар тоифасидаги кўрсаткичлари:

  • Асосий терма жамоа: Себальос 2018–2023 йиллар давомида «Қизил фурия» либосида 13 та ўйинда иштирок этиб, 1 та гол ва 2 та голли узатма муаллифига айланган;

  • Ёшлар ўртасидаги Европа чемпионликлари: У миллий жамоа билан катта соврин ютмаган бўлса-да, Испаниянинг U19 (2015 йил) ва U21 (2019 йил) терма жамоалари сафида қитъа чемпиони сифатида олтин медалларни қўлга киритган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каталонияда катта ўзгариш: Касадо нима учун «Барселона»ни тарк этди?Каталонияда катта ўзгариш: Касадо нима учун «Барселона»ни тарк этди?Бугун, 09:18Расман: «Барселона» бир йўла икки футболчиси билан хайрлашдиРасман: «Барселона» бир йўла икки футболчиси билан хайрлашдиБугун, 08:42Расман: «Боруссия Д» «Арсенал» юлдузини ўз сафига қўшиб олдиРасман: «Боруссия Д» «Арсенал» юлдузини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 08:38Футбол тарихи қайта ёзилди: Энцо Фернандес трансфери жаҳон бўйича топ-4 га кирди!Футбол тарихи қайта ёзилди: Энцо Фернандес трансфери жаҳон бўйича топ-4 га кирди!Бугун, 08:32Бразилияда шов-шувли харид: Роналдо ва Роберто Карлос қайси клубни сотиб олди?Бразилияда шов-шувли харид: Роналдо ва Роберто Карлос қайси клубни сотиб олди?Бугун, 08:28«Фулҳэм» Мадриддан янги юлдуз олиб келди: Мануэль Анхель нега Лондонни танлади?«Фулҳэм» Мадриддан янги юлдуз олиб келди: Мануэль Анхель нега Лондонни танлади?Бугун, 08:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди