AnTuTu август ойи энг кучли субфлагманлар рейтингини эълон қилди
Машҳур AnTuTu бенчмарк платформаси 2026-йилнинг август ойи якунларига кўра, энг юқори унумдорликка эга Android-смартфонларнинг субфлагман даражасидаги янги рейтингини тақдим этди. Ушбу рўйхат мобил технологиялар бозоридаги жорий тенденцияларни ҳамда процессорлар ўртасидаги рақобатни яққол намойиш этиб бериши билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ўтган ой якунлари бўйича биринчи ўринни Honor 600 Pro модели эгаллади. Хитой бозори учун мўлжалланган ушбу версия таъсирчан 2 187 704 балл тўплашга муваффақ бўлди ва ўз синфида мутлақ етакчига айланди.
MediaTek процессорларининг устунлигиҚайд этилишича, рейтингдаги Honor 600 Pro модели замонавий MediaTek Dimensity 8550 Элите платформасида ишлайди. Қизиғи шундаки, ушбу смартофоннинг глобал бозарга мўлжалланган варианти бошқа процессор — Snapdragon 8 Элите асосида қурилган бўлиб, бу ҳудудий фарқларни кўрсатади.
Иккинчи поғонани Oppo Рено 16 эгаллади. Dimensity 8550 Супер чипи билан жиҳозланган мазкур қурилма 2 145 230 балл тўплади. Кучли учликни эса 2 132 203 балл натижани қайд этган Oppo K15 Pro (Dimensity 8500 Супер) якунлаб берди.
Тест натижалари ва техник таҳлилМутахассисларнинг эътибор қаратишича, август ойидаги субфлагманлар рейтингининг бутун ўнталиги тўлиқлигича MediaTek процессорларидан фойдаланадиган қурилмалардан иборат бўлди. Бу ҳолат шу ойда эълон қилинган энг кучли флагманлар рейтингидан кескин фарқ қилади, чунки флагманлар тўлиқ Qualcomm СоК базасида тузилган эди.
Мазкур маълумотлар Хитой ҳудудида жорий йилнинг 1-августидан 31-августигача бўлган даврда AnTuTu V11 ёрдамида тўпланди. Шуни ҳам инобатга олиш керакки, рейтинг ҳар бир қурилманинг энг юқори кўрсаткичини эмас, балки ўртача натижасини ҳисобга олади, шу боис айрим смартфонлар алоҳида тестларда бундан ҳам юқорироқ натижа кўрсатиши мумкин.
…