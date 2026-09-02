AnTuTu август ойи энг кучли субфлагманлар рейтингини эълон қилди

·20·Техно
AnTuTu август ойи энг кучли субфлагманлар рейтингини эълон қилди

Машҳур AnTuTu бенчмарк платформаси 2026-йилнинг август ойи якунларига кўра, энг юқори унумдорликка эга Android-смартфонларнинг субфлагман даражасидаги янги рейтингини тақдим этди. Ушбу рўйхат мобил технологиялар бозоридаги жорий тенденцияларни ҳамда процессорлар ўртасидаги рақобатни яққол намойиш этиб бериши билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ўтган ой якунлари бўйича биринчи ўринни Honor 600 Pro модели эгаллади. Хитой бозори учун мўлжалланган ушбу версия таъсирчан 2 187 704 балл тўплашга муваффақ бўлди ва ўз синфида мутлақ етакчига айланди.

MediaTek процессорларининг устунлиги

Қайд этилишича, рейтингдаги Honor 600 Pro модели замонавий MediaTek Dimensity 8550 Элите платформасида ишлайди. Қизиғи шундаки, ушбу смартофоннинг глобал бозарга мўлжалланган варианти бошқа процессор — Snapdragon 8 Элите асосида қурилган бўлиб, бу ҳудудий фарқларни кўрсатади.

Иккинчи поғонани Oppo Рено 16 эгаллади. Dimensity 8550 Супер чипи билан жиҳозланган мазкур қурилма 2 145 230 балл тўплади. Кучли учликни эса 2 132 203 балл натижани қайд этган Oppo K15 Pro (Dimensity 8500 Супер) якунлаб берди.

Тест натижалари ва техник таҳлил

Мутахассисларнинг эътибор қаратишича, август ойидаги субфлагманлар рейтингининг бутун ўнталиги тўлиқлигича MediaTek процессорларидан фойдаланадиган қурилмалардан иборат бўлди. Бу ҳолат шу ойда эълон қилинган энг кучли флагманлар рейтингидан кескин фарқ қилади, чунки флагманлар тўлиқ Qualcomm СоК базасида тузилган эди.

Мазкур маълумотлар Хитой ҳудудида жорий йилнинг 1-августидан 31-августигача бўлган даврда AnTuTu V11 ёрдамида тўпланди. Шуни ҳам инобатга олиш керакки, рейтинг ҳар бир қурилманинг энг юқори кўрсаткичини эмас, балки ўртача натижасини ҳисобга олади, шу боис айрим смартфонлар алоҳида тестларда бундан ҳам юқорироқ натижа кўрсатиши мумкин.

AnTuTuHonorMediaTekСмартфонларРейтинг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар океанларда кислород камайиб бораётгани ҳақида огоҳлантирдиОлимлар океанларда кислород камайиб бораётгани ҳақида огоҳлантирдиБугун, 08:58Red Magic 11S Pro+ 2026-йил август ойининг энг кучли смартфони деб топилдиRed Magic 11S Pro+ 2026-йил август ойининг энг кучли смартфони деб топилдиБугун, 08:22Xiaomi компанияси Mijia Сеилинг Фан билан халқаро бозорга чиқмоқдаXiaomi компанияси Mijia Сеилинг Фан билан халқаро бозорга чиқмоқдаБугун, 05:56Apple компанияси АҚШ президенти фармонига кўра харита номини ўзгартирдиApple компанияси АҚШ президенти фармонига кўра харита номини ўзгартирдиБугун, 04:56Жон Тернус Apple компаниясининг бош директори лавозимини эгалладиЖон Тернус Apple компаниясининг бош директори лавозимини эгалладиБугун, 00:59Яманиялик олимлар қаттиқ электролитлар бўйича рекорд ўрнатдиЯманиялик олимлар қаттиқ электролитлар бўйича рекорд ўрнатдиБугун, 00:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди