Расман: «Барселона» бир йўла икки футболчиси билан хайрлашди
Каталониянинг «Барселона» клуби ёзги трансфер ойнасининг сўнгги палласида «Ла Масия» академияси тарбияланувчилари бўйича муҳим қарорларни қабул қилди. Клуб матбуот хизматининг расмий хабарига кўра, икки нафар истиқболли футболчи фаолиятини хориж чемпионатларида давом эттиради.
Ҳимоячи Альваро Кортес Бельгиянинг «Антверпен» клубига тўлиқ трансфер қилинган бўлса, ёш ҳужумкор яримҳимоячи Тони Фернандес Италиянинг «Венеция» жамоасига ижарага берилди.
Альваро Кортес «Антверпен»да: Битим шартлари ва статистика
Бельгия клуби билан эришилган келишув тафсилотлари:
«Барса» фойдаси: Каталонияликлар 21 ёшли марказий ҳимоячининг тўлиқ трансферига розилик берди, бироқ унинг келажакдаги эҳтимолий сотувидан маълум бир фоиз олиш ҳуқуқини ўз назоратида сақлаб қолди;
Ўйин амалиёти: Кортес ўтган мавсумда «Барселона»нинг асосий таркибида 1 та расмий ўйинда майдонга тушган;
«Барселона Б»даги етакчилик: Якунланган 2025/2026 йилги мавсум давомида ҳимоячи захира жамоаси («Барселона Атлетик») либосида 27 та баҳсда қатнашиб, ҳимоячи бўлишига қарамай 3 та гол ва 2 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйган.
Тони Фернандес Италияга йўл олди: Қайта сотиб олиш банди
18 ёшли иқтидорнинг «Венеция»га ўтиши ва клубнинг эҳтиёт чоралари:
Ижара ва назорат: «Барселона» раҳбарияти Тони Фернандесни Италия чемпионатига ижара асосида қўйиб юборди. Шу билан бирга, шартномага футболчини исталган вақтда қайта сотиб олиш ҳуқуқи (buy-back) ҳамда келгусидаги ҳар қандай трансферидан улуш олиш банди қатъий равишда киритилди;
Иқтидор даражаси: 18 ёшли вингер ҳам Ла Лига доирасида асосий жамоада дебют қилишга (1 та ўйин) улгурган эди;
Резервдаги самарадорлик: Фернандес «Барса Б» сафида 24 та учрашувда майдонга тушиб, 5 та гол урди ва 3 та ассист амалга оширди.
…