Расман: «Барселона» бир йўла икки футболчиси билан хайрлашди

·2·Спорт
Расман: «Барселона» бир йўла икки футболчиси билан хайрлашди

Каталониянинг «Барселона» клуби ёзги трансфер ойнасининг сўнгги палласида «Ла Масия» академияси тарбияланувчилари бўйича муҳим қарорларни қабул қилди. Клуб матбуот хизматининг расмий хабарига кўра, икки нафар истиқболли футболчи фаолиятини хориж чемпионатларида давом эттиради.

Ҳимоячи Альваро Кортес Бельгиянинг «Антверпен» клубига тўлиқ трансфер қилинган бўлса, ёш ҳужумкор яримҳимоячи Тони Фернандес Италиянинг «Венеция» жамоасига ижарага берилди.

Альваро Кортес «Антверпен»да: Битим шартлари ва статистика

Бельгия клуби билан эришилган келишув тафсилотлари:

  • «Барса» фойдаси: Каталонияликлар 21 ёшли марказий ҳимоячининг тўлиқ трансферига розилик берди, бироқ унинг келажакдаги эҳтимолий сотувидан маълум бир фоиз олиш ҳуқуқини ўз назоратида сақлаб қолди;

  • Ўйин амалиёти: Кортес ўтган мавсумда «Барселона»нинг асосий таркибида 1 та расмий ўйинда майдонга тушган;

  • «Барселона Б»даги етакчилик: Якунланган 2025/2026 йилги мавсум давомида ҳимоячи захира жамоаси («Барселона Атлетик») либосида 27 та баҳсда қатнашиб, ҳимоячи бўлишига қарамай 3 та гол ва 2 та голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйган.

Тони Фернандес Италияга йўл олди: Қайта сотиб олиш банди

18 ёшли иқтидорнинг «Венеция»га ўтиши ва клубнинг эҳтиёт чоралари:

  • Ижара ва назорат: «Барселона» раҳбарияти Тони Фернандесни Италия чемпионатига ижара асосида қўйиб юборди. Шу билан бирга, шартномага футболчини исталган вақтда қайта сотиб олиш ҳуқуқи (buy-back) ҳамда келгусидаги ҳар қандай трансферидан улуш олиш банди қатъий равишда киритилди;

  • Иқтидор даражаси: 18 ёшли вингер ҳам Ла Лига доирасида асосий жамоада дебют қилишга (1 та ўйин) улгурган эди;

  • Резервдаги самарадорлик: Фернандес «Барса Б» сафида 24 та учрашувда майдонга тушиб, 5 та гол урди ва 3 та ассист амалга оширди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расман: «Боруссия Д» «Арсенал» юлдузини ўз сафига қўшиб олдиРасман: «Боруссия Д» «Арсенал» юлдузини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 08:38Футбол тарихи қайта ёзилди: Энцо Фернандес трансфери жаҳон бўйича топ-4 га кирди!Футбол тарихи қайта ёзилди: Энцо Фернандес трансфери жаҳон бўйича топ-4 га кирди!Бугун, 08:32Бразилияда шов-шувли харид: Роналдо ва Роберто Карлос қайси клубни сотиб олди?Бразилияда шов-шувли харид: Роналдо ва Роберто Карлос қайси клубни сотиб олди?Бугун, 08:28«Фулҳэм» Мадриддан янги юлдуз олиб келди: Мануэль Анхель нега Лондонни танлади?«Фулҳэм» Мадриддан янги юлдуз олиб келди: Мануэль Анхель нега Лондонни танлади?Бугун, 08:26Расман: «Сити» АПЛ трансфер рекордини янгилаб, Энцо Фернандесни сотиб олди!Расман: «Сити» АПЛ трансфер рекордини янгилаб, Энцо Фернандесни сотиб олди!Бугун, 08:22Манчестер Юнайтед трансфер ойнаси ёпилишида Раян Аит-Ноурига қизиқиш билдирдиМанчестер Юнайтед трансфер ойнаси ёпилишида Раян Аит-Ноурига қизиқиш билдирдиБугун, 02:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди