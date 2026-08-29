Болани пешонасидан ўпиш оддий меҳр эмас: 4 та муҳим жиҳат...
Баъзан болага бериладиган энг катта меҳр қиммат совға ёки узун насиҳат эмас. У бор-йўғи бир неча сония давом этадиган оддий қучоқ ва пешонадан олинган бир ўпич бўлиши мумкин.
Ота-оналар учун бу оддий меҳр ифодасидек туюлади. Аммо бола учун бундай яқинлик хавфсизлик, эътибор ва севги ҳиссини англатиши мумкин.
Шунинг учун фарзандингизни бағрингизга босиш, бошидан силаш ва меҳр билан ўпишни одатга айлантириш муҳим.
1. Болада хавфсизлик ҳиссини кучайтиради
Бола учун ота-онасининг меҳри жуда муҳим.
Қучоқлаш ва меҳр билан ўпиш орқали бола ўзини қадрли ва ҳимояланган ҳис қилиши мумкин. Айниқса, қўрққан, хафа бўлган ёки ҳаяжонланган пайтда ота-онанинг меҳрибон муносабати болага руҳий таскин беради.
Шунинг учун баъзан болага керак бўлган нарса насиҳат эмас, балки:
«Мен сен биланман», деган меҳрни ҳис қилишдир.
2. Эмоционал яқинликни мустаҳкамлайди
Бола билан муносабат фақат уни тарбиялашдан иборат эмас.
У билан суҳбатлашиш, қучоқлаш, меҳр кўрсатиш ва унинг ҳис-туйғуларини қабул қилиш ҳам муҳим.
Бундай оддий ҳаракатлар ота-она ва фарзанд ўртасидаги ишончни мустаҳкамлашга хизмат қилиши мумкин.
Энг оддий меҳр ҳам хотирада қолади
Бола катта бўлганида ҳар бир совғани эсламаслиги мумкин.
Аммо ота-онасининг меҳрини, қучоғини ва ўзини қадрли ҳис қилган лаҳзаларини ҳиссий хотира сифатида сақлаб қолиши мумкин.
3. Қўрқув ва безовталик пайтида таскин беради
Бола қўрққанда ёки хафа бўлганда «Қўрқма» дейиш ҳар доим ҳам етарли эмас.
Баъзан уни бағрига босиб, хотиржам овозда гапириш ва меҳр кўрсатиш самаралироқ бўлади.
Бу болага вазиятни ёлғиз енгиб ўтиши шарт эмаслигини ҳис қилдиради.
Шу сабабли фарзандингиз йиғласа ёки қўрқса, уни дарҳол койиш ўрнига аввал унинг ҳиссини тушунишга ҳаракат қилинг.
4. Боланинг руҳий ривожида меҳр муҳим ўрин тутади
Боланинг соғлом ривожланиши учун овқат, таълим ва парвариш билан бир қаторда меҳр ва эътибор ҳам муҳим.
Пешонадан ўпишнинг ўзи хотирани мустаҳкамлайди ёки ўсиш гормонини «мувозанатлайди», деган аниқ тиббий даъволарни ишончли илмий далилларсиз факт сифатида айтиш тўғри эмас.
Аммо болага меҳр кўрсатиш, уни қучоқлаш ва ҳиссий қўллаб-қувватлаш — соғлом муносабатларнинг муҳим қисми.
Исломда ҳам болага меҳр кўрсатиш алоҳида қадрланади
Болаларга меҳр кўрсатиш ҳақида саҳиҳ ҳадислар мавжуд.
Саҳиҳ ал-Бухорийда келтирилган ривоятда Пайғамбаримиз Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васаллам Ҳасан ибн Али розияллоҳу анҳуни ўпганлари ва болани ўпмаган киши ҳақида раҳм-шафқатни таъкидлаганлари баён қилинади.
Яна бир ривоятда болаларни ўпиш ҳақида сўралганда, меҳр-шафқатнинг аҳамияти таъкидланган.
Шунинг учун тарқалган матнларда учрайдиган «ҳар бир ўпиш учун жаннатда даража юксалади» мазмунидаги иборани Бухорийга аниқ нисбат беришда эҳтиёт бўлиш керак. Бу шаклдаги ривоят Саҳиҳ ал-Бухорийнинг юқоридаги ҳадисларида келтирилмаган.
Энг катта совға — бола ўзини севилганини ҳис қилиши
Фарзандингизга ҳар куни қиммат совға олиб бериш шарт эмас.
Баъзан уни қучоқлаш, бошидан силаш, пешонасидан ўпиш ва:
«Сени яхши кўраман»
деб айтишнинг ўзи жуда катта аҳамиятга эга.
Чунки болалик тез ўтиб кетади.
Бугун сиз бағрингизга босиб турган кичик фарзанд эртага катта инсон бўлади. Унинг болалик хотираларида эса ота-онасининг меҳри, эътибори ва илиқ муносабати алоҳида ўрин эгаллаши мумкин.
Шунинг учун фарзандингизни меҳрдан аяманг. Уни кўпроқ қучоқланг, бошидан силаб қўйинг ва меҳрингизни сўз билан ҳам, амал билан ҳам билдиринг.
…