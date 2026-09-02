Футбол тарихи қайта ёзилди: Энцо Фернандес трансфери жаҳон бўйича топ-4 га кирди!
Дунёнинг етакчи трансфер ва статистика портали Transfermarkt футбол тарихидаги энг қиммат харидлар рейтингини янгилади. «Челси»дан «Манчестер Сити» сафига бориб қўшилган жаҳон чемпиони Энцо Фернандеснинг 145 миллион евролик трансфери ушбу тарихий рўйхатда мустаҳкам 4-поғонани банд этди.
Ушбу миқдор бир йил аввал «Ливерпуль» ҳужумчи Александр Исакни «Ньюкасл»дан сотиб олган сумма билан тенглашди ҳамда Энцо Мареска жамоаси тарихидаги энг қиммат харид сифатида расман қайд этилди.
Transfermarkt талқини: Футбол тарихидаги энг қиммат 10 та трансфер
Жаҳон футболидаги энг йирик молиявий битимлар рейтинги:
Ўрин
Футболчи
Қайси клубдан
Қайси клубга
Трансфер қиймати
1
Неймар
«Барселона»
«ПСЖ»
€222 млн
2
Килиан Мбаппе
«Монако»
«ПСЖ»
€180 млн
3
Усман Дембеле
«Боруссия Д»
«Барселона»
€148 млн
4
Александр Исак
«Ньюкасл»
«Ливерпуль»
€145 млн
4
Энцо Фернандес
«Челси»
«Манчестер Сити»
€145 млн
6
Морган Рожерс
«Астон Вилла»
«Челси»
€138 млн
7
Эллиот Андерсон
«Ноттингем Форест»
«Манчестер Сити»
€135 млн
8
Филиппе Коутиньо
«Ливерпуль»
«Барселона»
€135 млн
9
Жоау Феликс
«Бенфика»
«Атлетико»
€127,2 млн
10
Жуд Беллингем
«Боруссия Д»
«Реал Мадрид»
€127 млн
«Манчестер Сити»нинг янги рекорди ва АПЛ ҳукмронлиги
Трансфернинг тарихий аҳамияти:
«Шаҳарликлар» тарихида тенгсиз: 145 миллион евролик кўрсаткич «Манчестер Сити»нинг клуб тарихидаги мутлақ рекорд харидига айланди;
Премьер-лиганинг молиявий қудрати: Рейтингнинг кучли ўнталигидан жой олган трансферларнинг салмоқли қисми бевосита Англия Премьер-лигаси грандлари («Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль») ҳиссасига тўғри келмоқда;
Топ-5 ичидаги икки АПЛ юлдузи: Жаҳон рейтингида Исак ва Энцо Фернандес фақат Неймар, Мбаппе ва Дембеледан кейинги ўринларни банд этиб турибди.
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