Расман: «Боруссия Д» «Арсенал» юлдузини ўз сафига қўшиб олди

·4·Спорт
Расман: «Боруссия Д» «Арсенал» юлдузини ўз сафига қўшиб олди

Лондоннинг «Арсенал» клуби ўзининг энг иқтидорли тарбияланувчиларидан бири бўлган 19 ёшли яримҳимоячи Итан Нванерининг Дортмунднинг «Боруссия» клубига ижара асосида ўтганини расман эълон қилди. Бу ҳақда «канонирлар» матбуот хизмати хабар берди.

Лондон клуби ёш юлдузнинг Бундеслигада катта ўйин амалиётига эга бўлишига ва ўсишда давом этишига ишонч билдирган.

«Кейинги қадамларини қизиқиш билан кутамиз»: «Арсенал»нинг расмий баёноти

Лондон жамоаси ўз баёнотида ёш яримҳимоячига омад тилади:

  • Клубдан самимий тилак: «Биз Итанга Дортмунднинг „Боруссия“сидаги фойдали фаолияти давомида муваффақият тилаймиз ва унинг фаолияти давомини катта қизиқиш билан кузатиб борамиз»;

  • Профессионал шартнома: Лондонликлар тарбияланувчиси клуб билан илк катта шартномасини 2024 йилнинг март ойида, 17 ёшга тўлганида имзолаган эди.

АПЛ рекорди ва Нванерининг босиб ўтган йўли

Итан Нванери замонавий инглиз футболи тарихида алоҳида из қолдиришга улгурган:

  • Тарихий рекорд соҳиби: У 15 ёш-у 181 кунлигидаёқ майдонга тушиб, Англия Премьер-лигаси тарихидаги энг ёш футболчи, шунингдек, «Арсенал» тарихида барча расмий турнирларда ўйнаган энг ёш ўйинчи сифатида рекорд ўрнатган;

  • «Марсель»даги тажриба: Футболчи ўтган мавсумнинг ярмини Франциянинг «Марсель» жамоасида ижарада ўтказиб, барча турнирларда 11 та ўйинда қатнашган ҳолда 2 та гол урди ва 1 та самарали узатмани амалга оширди;

  • «Арсенал»даги кўрсаткич: Якунланган мавсум давомида Итан Лондон клубининг асосий жамоаси сафида 12 та учрашувда қатнашиб, 1 та голга муаллифлик қилди.

Дортмунд феномени: Ёш истеъдодлар устахонаси

Нванерининг кейинги манзили бежиз Бундеслига гранди бўлмади:

  • Ёшларни тарбиялаш мактаби: «Боруссия Дортмунд» доимо ёш инглиз иқтидорлари (Жейдон Санчо, Жуд Беллингем) учун жаҳон даражасидаги юлдузга айланиш трамплини бўлиб хизмат қилган;

  • Асосий мақсад: Германия клуби сафида Нванери юқори рақобатли муҳитда мунтазам ўйин амалиёти олиб, янада кучли футболчи сифатида Лондонга қайтишни мақсад қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футбол тарихи қайта ёзилди: Энцо Фернандес трансфери жаҳон бўйича топ-4 га кирди!Футбол тарихи қайта ёзилди: Энцо Фернандес трансфери жаҳон бўйича топ-4 га кирди!Бугун, 08:32Бразилияда шов-шувли харид: Роналдо ва Роберто Карлос қайси клубни сотиб олди?Бразилияда шов-шувли харид: Роналдо ва Роберто Карлос қайси клубни сотиб олди?Бугун, 08:28«Фулҳэм» Мадриддан янги юлдуз олиб келди: Мануэль Анхель нега Лондонни танлади?«Фулҳэм» Мадриддан янги юлдуз олиб келди: Мануэль Анхель нега Лондонни танлади?Бугун, 08:26Расман: «Сити» АПЛ трансфер рекордини янгилаб, Энцо Фернандесни сотиб олди!Расман: «Сити» АПЛ трансфер рекордини янгилаб, Энцо Фернандесни сотиб олди!Бугун, 08:22Манчестер Юнайтед трансфер ойнаси ёпилишида Раян Аит-Ноурига қизиқиш билдирдиМанчестер Юнайтед трансфер ойнаси ёпилишида Раян Аит-Ноурига қизиқиш билдирдиБугун, 02:13Оливейра нега жангдан бош тортди? Царукян Руффига қарши баҳс сирларини ошкор қилдиОливейра нега жангдан бош тортди? Царукян Руффига қарши баҳс сирларини ошкор қилдиБугун, 00:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди