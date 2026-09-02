Расман: «Боруссия Д» «Арсенал» юлдузини ўз сафига қўшиб олди
Лондоннинг «Арсенал» клуби ўзининг энг иқтидорли тарбияланувчиларидан бири бўлган 19 ёшли яримҳимоячи Итан Нванерининг Дортмунднинг «Боруссия» клубига ижара асосида ўтганини расман эълон қилди. Бу ҳақда «канонирлар» матбуот хизмати хабар берди.
Лондон клуби ёш юлдузнинг Бундеслигада катта ўйин амалиётига эга бўлишига ва ўсишда давом этишига ишонч билдирган.
«Кейинги қадамларини қизиқиш билан кутамиз»: «Арсенал»нинг расмий баёноти
Лондон жамоаси ўз баёнотида ёш яримҳимоячига омад тилади:
Клубдан самимий тилак: «Биз Итанга Дортмунднинг „Боруссия“сидаги фойдали фаолияти давомида муваффақият тилаймиз ва унинг фаолияти давомини катта қизиқиш билан кузатиб борамиз»;
Профессионал шартнома: Лондонликлар тарбияланувчиси клуб билан илк катта шартномасини 2024 йилнинг март ойида, 17 ёшга тўлганида имзолаган эди.
АПЛ рекорди ва Нванерининг босиб ўтган йўли
Итан Нванери замонавий инглиз футболи тарихида алоҳида из қолдиришга улгурган:
Тарихий рекорд соҳиби: У 15 ёш-у 181 кунлигидаёқ майдонга тушиб, Англия Премьер-лигаси тарихидаги энг ёш футболчи, шунингдек, «Арсенал» тарихида барча расмий турнирларда ўйнаган энг ёш ўйинчи сифатида рекорд ўрнатган;
«Марсель»даги тажриба: Футболчи ўтган мавсумнинг ярмини Франциянинг «Марсель» жамоасида ижарада ўтказиб, барча турнирларда 11 та ўйинда қатнашган ҳолда 2 та гол урди ва 1 та самарали узатмани амалга оширди;
«Арсенал»даги кўрсаткич: Якунланган мавсум давомида Итан Лондон клубининг асосий жамоаси сафида 12 та учрашувда қатнашиб, 1 та голга муаллифлик қилди.
Дортмунд феномени: Ёш истеъдодлар устахонаси
Нванерининг кейинги манзили бежиз Бундеслига гранди бўлмади:
Ёшларни тарбиялаш мактаби: «Боруссия Дортмунд» доимо ёш инглиз иқтидорлари (Жейдон Санчо, Жуд Беллингем) учун жаҳон даражасидаги юлдузга айланиш трамплини бўлиб хизмат қилган;
Асосий мақсад: Германия клуби сафида Нванери юқори рақобатли муҳитда мунтазам ўйин амалиёти олиб, янада кучли футболчи сифатида Лондонга қайтишни мақсад қилган.
…