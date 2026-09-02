Олимлар океанларда кислород камайиб бораётгани ҳақида огоҳлантирди

·29·Техно
Олимлар океанларда кислород камайиб бораётгани ҳақида огоҳлантирди

Лимнологй анд Осеанограпҳй журналида эълон қилинган илмий шарҳга кўра, дунё океанлари, кўллар ва дарёларда эриган кислород миқдорининг камайиши — деоксигенация жараёни хавфли даражага яқинлашмоқда. Мутахассислар ушбу экологик муаммони сайёрамизнинг мавжуд 9 та асосий чегараларига ўнинчи глобал чегара сифатида қўшишни таклиф қилмоқда. Ҳозирги суръатлар давом этса, унинг оқибатлари ҳозирги авлод ҳаётиёқ қайтариб бўлмас тус олиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Муаллифлар кислород йўқотилишининг бошқа глобал жараёнлар билан боғлиқлигини ўрганиб чиқди. Жумладан, иқлим ўзгариши, биосферанинг бузилиши, озуқа моддалари айланиши ва океанларнинг кислоталаниши бу муаммони янада кучайтирмоқда. Саноат давридан бери океанлар антропоген иссиқхона газлари чиқиндилари натижасида ҳосил бўлган ортиқча иссиқликнинг 90 фоиздан ортиғини ютган ва бу сувда кислород эрувчанлигини кескин пасайтирган.

Кислород танқислиги ва унинг оқибатлари

Тадқиқотда келтирилишича, эриган кислород миқдорининг камайишига нафақат ҳароратнинг кўтарилиши, балки қишлоқ хўжалиги ҳамда саноатдан келиб чиқадиган азот ва фосфор билан ифлосланиш ҳам сабаб бўлмоқда. Озуқа моддаларининг ортиқча миқдори сувўтларининг жадал ўсишини рағбатлантиради, уларнинг парчаланиши эса микроорганизмлар томонидан эриган кислороднинг кўплаб сарфланишига олиб келади. Бу жараён ўз навбатида заҳарли бирикмалар ва кучли иссиқхона гази бўлган атроф-муҳитни бузувчи моддалар ҳосил бўлишини кучайтиради.

Сув экотизимларидаги кислород танқислиги тирик организмларга жиддий таъсир кўрсатмоқда. Зоопланктон ва моллюскалардан тортиб балиқлар ҳамда маржонларгача бўлган барча даражадаги денгиз жонзотларининг ўсиши, кўпайиши ва омон қолиши хавф остида қолмоқда. Мутахассислар кислороднинг камайиши биологик углерод насосининг ишлашини ўзгартириб юборишини, бу эса бутун денгиз экотизимига салбий таъсир кўрсатишини таъкидлайди.

Узоқ муддатли хавфлар ва келгусидаги режалар

Олимларнинг фикрича, сув тизимлари жуда узоқ «хотирага» эга. Ҳатто карбонат ангидрид чиқиндилари тўхтатилган тақдирда ҳам, аллақачон тўпланган иссиқлик ва секин айланма сувлар туфайли океандаги кислород йўқотилиши яна юзлаб йиллар давом этиши мумкин. Агар юқори даражадаги иссиқхона газлари чиқиндилари сақланиб қолса, аср охирига келиб пастки қатламлардаги деоксигенация тезлиги уч бараварга ошиши кутилмоқда.

Олимлар деоксигенацияни шунчаки сув сифатининг маҳаллий муаммоси сифатида эмас, балки бутун ер тизимининг ишлашига таъсир қилувчи глобал жараён сифатида кўриб чиқишни талаб қилмоқда. Келгусидаги устувор вазифалар қаторига денгиз ва чучук сувларда кислород мониторингини кенгайтириш, башорат моделларини такомиллаштириш ҳамда организмларнинг физиологик барқарорлигини чуқур ўрганиш киради.

ЭкологияОкеанКислородИлмий тадқиқотИқлим ўзгариши
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AnTuTu август ойи энг кучли субфлагманлар рейтингини эълон қилдиAnTuTu август ойи энг кучли субфлагманлар рейтингини эълон қилдиБугун, 09:26Red Magic 11S Pro+ 2026-йил август ойининг энг кучли смартфони деб топилдиRed Magic 11S Pro+ 2026-йил август ойининг энг кучли смартфони деб топилдиБугун, 08:22Xiaomi компанияси Mijia Сеилинг Фан билан халқаро бозорга чиқмоқдаXiaomi компанияси Mijia Сеилинг Фан билан халқаро бозорга чиқмоқдаБугун, 05:56Apple компанияси АҚШ президенти фармонига кўра харита номини ўзгартирдиApple компанияси АҚШ президенти фармонига кўра харита номини ўзгартирдиБугун, 04:56Жон Тернус Apple компаниясининг бош директори лавозимини эгалладиЖон Тернус Apple компаниясининг бош директори лавозимини эгалладиБугун, 00:59Яманиялик олимлар қаттиқ электролитлар бўйича рекорд ўрнатдиЯманиялик олимлар қаттиқ электролитлар бўйича рекорд ўрнатдиБугун, 00:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди