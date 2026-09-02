Олимлар океанларда кислород камайиб бораётгани ҳақида огоҳлантирди
Лимнологй анд Осеанограпҳй журналида эълон қилинган илмий шарҳга кўра, дунё океанлари, кўллар ва дарёларда эриган кислород миқдорининг камайиши — деоксигенация жараёни хавфли даражага яқинлашмоқда. Мутахассислар ушбу экологик муаммони сайёрамизнинг мавжуд 9 та асосий чегараларига ўнинчи глобал чегара сифатида қўшишни таклиф қилмоқда. Ҳозирги суръатлар давом этса, унинг оқибатлари ҳозирги авлод ҳаётиёқ қайтариб бўлмас тус олиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Муаллифлар кислород йўқотилишининг бошқа глобал жараёнлар билан боғлиқлигини ўрганиб чиқди. Жумладан, иқлим ўзгариши, биосферанинг бузилиши, озуқа моддалари айланиши ва океанларнинг кислоталаниши бу муаммони янада кучайтирмоқда. Саноат давридан бери океанлар антропоген иссиқхона газлари чиқиндилари натижасида ҳосил бўлган ортиқча иссиқликнинг 90 фоиздан ортиғини ютган ва бу сувда кислород эрувчанлигини кескин пасайтирган.
Кислород танқислиги ва унинг оқибатлариТадқиқотда келтирилишича, эриган кислород миқдорининг камайишига нафақат ҳароратнинг кўтарилиши, балки қишлоқ хўжалиги ҳамда саноатдан келиб чиқадиган азот ва фосфор билан ифлосланиш ҳам сабаб бўлмоқда. Озуқа моддаларининг ортиқча миқдори сувўтларининг жадал ўсишини рағбатлантиради, уларнинг парчаланиши эса микроорганизмлар томонидан эриган кислороднинг кўплаб сарфланишига олиб келади. Бу жараён ўз навбатида заҳарли бирикмалар ва кучли иссиқхона гази бўлган атроф-муҳитни бузувчи моддалар ҳосил бўлишини кучайтиради.
Сув экотизимларидаги кислород танқислиги тирик организмларга жиддий таъсир кўрсатмоқда. Зоопланктон ва моллюскалардан тортиб балиқлар ҳамда маржонларгача бўлган барча даражадаги денгиз жонзотларининг ўсиши, кўпайиши ва омон қолиши хавф остида қолмоқда. Мутахассислар кислороднинг камайиши биологик углерод насосининг ишлашини ўзгартириб юборишини, бу эса бутун денгиз экотизимига салбий таъсир кўрсатишини таъкидлайди.
Узоқ муддатли хавфлар ва келгусидаги режаларОлимларнинг фикрича, сув тизимлари жуда узоқ «хотирага» эга. Ҳатто карбонат ангидрид чиқиндилари тўхтатилган тақдирда ҳам, аллақачон тўпланган иссиқлик ва секин айланма сувлар туфайли океандаги кислород йўқотилиши яна юзлаб йиллар давом этиши мумкин. Агар юқори даражадаги иссиқхона газлари чиқиндилари сақланиб қолса, аср охирига келиб пастки қатламлардаги деоксигенация тезлиги уч бараварга ошиши кутилмоқда.
Олимлар деоксигенацияни шунчаки сув сифатининг маҳаллий муаммоси сифатида эмас, балки бутун ер тизимининг ишлашига таъсир қилувчи глобал жараён сифатида кўриб чиқишни талаб қилмоқда. Келгусидаги устувор вазифалар қаторига денгиз ва чучук сувларда кислород мониторингини кенгайтириш, башорат моделларини такомиллаштириш ҳамда организмларнинг физиологик барқарорлигини чуқур ўрганиш киради.
…