200 минг долларлик олмосни оғзига яширган сайёҳ қамалди
Сингапурда қимматбаҳо тош ўғирлашга уринган хорижлик турист суд ҳукми билан қамоқ жазосига тортилди. У қарийб 200 минг долларлик олмосни заргарлик дўконидан сездирмасдан олиб чиқиш мақсадида уни оғзига яширган.
Бу ҳақда The Straits Times хабар берди.
Маълум қилинишича, 1 сентябрь куни Сингапур суди чет эллик сайёҳни жуда йирик миқдордаги ўғрилик содир этгани учун икки йилу тўрт ой муддатга озодликдан маҳрум қилган. Ғайриоддий жиноят шаҳардаги энг нуфузли ва ҳашаматли заргарлик дўконларидан бирида юз берган.
Жиноятчи дўконга оддий харидор сифатида кириб, қимматбаҳо тақинчоқ харид қилиш нияти борлигини кўрсатган. Сотувчи унга турли заргарлик буюмларини намойиш қилаётган пайтда эса эркак ходимларнинг эътибори бир лаҳзага чалғиганидан фойдаланган.
У шу фурсатдан унумли фойдаланиб, қиймати қарийб 200 минг доллар бўлган олмосни яширинча олган ва уни оғзига беркитган. Шу тариқа қимматбаҳо тошни дўкондан олиб чиқиб кетишни режалаштирган.
Бироқ унинг режаси узоққа бормади. Дўкон ходимлари олмос йўқолганини тезда аниқлаб, гумонланувчини бинодан чиқариб юбормаслик чораларини кўрган. Улар полиция етиб келгунига қадар чиқиш йўлларини назорат остига олган.
Қўлга олинган шахс эса дастлаб ўз айбини тан олишдан бош тортган. Шунга қарамай, ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари унда қимматбаҳо тош бор-йўқлигини аниқлаш учун гумонланувчини тиббий кўрикдан ўтказишга юборган.
Текширув вақтида олинган рентген тасвири унинг ҳазм қилиш тизимида ёт жисм борлигини кўрсатган. Шу орқали полиция гумонланувчи олмосни яширганини аниқлаган.
Кейинчалик қимматбаҳо тош табиий йўл билан чиқариб олинган. Шундан сўнг жиноятчи суд олдида ўз қилмишига иқрор бўлган.
Натижада Сингапур суди унинг жиноятига ҳуқуқий баҳо бериб, икки йилу тўрт ойлик қамоқ жазоси тайинлади. Бу воқеа қимматбаҳо буюмни ғайриоддий усулда яширишга уринган ўғрилик ҳолатларидан бири сифатида эътиборни тортди.
…