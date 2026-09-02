200 минг долларлик олмосни оғзига яширган сайёҳ қамалди

·0·Дунё
200 минг долларлик олмосни оғзига яширган сайёҳ қамалди

Сингапурда қимматбаҳо тош ўғирлашга уринган хорижлик турист суд ҳукми билан қамоқ жазосига тортилди. У қарийб 200 минг долларлик олмосни заргарлик дўконидан сездирмасдан олиб чиқиш мақсадида уни оғзига яширган.

Бу ҳақда The Straits Times хабар берди.

Маълум қилинишича, 1 сентябрь куни Сингапур суди чет эллик сайёҳни жуда йирик миқдордаги ўғрилик содир этгани учун икки йилу тўрт ой муддатга озодликдан маҳрум қилган. Ғайриоддий жиноят шаҳардаги энг нуфузли ва ҳашаматли заргарлик дўконларидан бирида юз берган.

Жиноятчи дўконга оддий харидор сифатида кириб, қимматбаҳо тақинчоқ харид қилиш нияти борлигини кўрсатган. Сотувчи унга турли заргарлик буюмларини намойиш қилаётган пайтда эса эркак ходимларнинг эътибори бир лаҳзага чалғиганидан фойдаланган.

У шу фурсатдан унумли фойдаланиб, қиймати қарийб 200 минг доллар бўлган олмосни яширинча олган ва уни оғзига беркитган. Шу тариқа қимматбаҳо тошни дўкондан олиб чиқиб кетишни режалаштирган.

Бироқ унинг режаси узоққа бормади. Дўкон ходимлари олмос йўқолганини тезда аниқлаб, гумонланувчини бинодан чиқариб юбормаслик чораларини кўрган. Улар полиция етиб келгунига қадар чиқиш йўлларини назорат остига олган.

Қўлга олинган шахс эса дастлаб ўз айбини тан олишдан бош тортган. Шунга қарамай, ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари унда қимматбаҳо тош бор-йўқлигини аниқлаш учун гумонланувчини тиббий кўрикдан ўтказишга юборган.

Текширув вақтида олинган рентген тасвири унинг ҳазм қилиш тизимида ёт жисм борлигини кўрсатган. Шу орқали полиция гумонланувчи олмосни яширганини аниқлаган.

Кейинчалик қимматбаҳо тош табиий йўл билан чиқариб олинган. Шундан сўнг жиноятчи суд олдида ўз қилмишига иқрор бўлган.

Натижада Сингапур суди унинг жиноятига ҳуқуқий баҳо бериб, икки йилу тўрт ойлик қамоқ жазоси тайинлади. Бу воқеа қимматбаҳо буюмни ғайриоддий усулда яширишга уринган ўғрилик ҳолатларидан бири сифатида эътиборни тортди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленскийдан жиддий чақириқ: Россия ҳаво ҳудудида нималар содир бўлмоқда?Зеленскийдан жиддий чақириқ: Россия ҳаво ҳудудида нималар содир бўлмоқда?Кеча, 23:49«Улар мени осиб қўйишади!» Путиннинг янги сафарбарлик режаси ва яширин сўзлари«Улар мени осиб қўйишади!» Путиннинг янги сафарбарлик режаси ва яширин сўзлариКеча, 23:44Шошилинч: Илон Маск ва Киев ўртасидаги яширин музокаралар тафсилоти...Шошилинч: Илон Маск ва Киев ўртасидаги яширин музокаралар тафсилоти...Кеча, 23:35Нотўғри тушунишди: Нега одамлар товуқларни давлат хизматлари марказига кўтариб борди?Нотўғри тушунишди: Нега одамлар товуқларни давлат хизматлари марказига кўтариб борди?Кеча, 23:11Деҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига буркандиДеҳлидаги тарихий «Қутб Минор» Ўзбекистон байроғи рангларига буркандиКеча, 19:44Манҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонладиМанҳэттенда Ўзбекистон байроғи кўтарилди: АҚШдаги ватандошлар Мустақиллик кунини нишонладиКеча, 19:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди