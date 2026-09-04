«Украина аллақачон ютқазиб бўлди»: Америкалик сиёсатчи шов-шувли баёнот берди
Россиянинг Владивосток шаҳрида бўлиб ўтаётган Шарқий иқтисодий форум (ШИФ) доирасида америкалик сиёсатчи Кимберли Лоу Украинадаги ҳарбий низо бўйича кескин ва резонансли фикрларни илгари сурди. АҚШ вакилининг таъкидлашича, расмий Киев қуролли тўқнашувда аллақачон мағлубиятга учраб бўлган, бироқ жанг ҳаракатлари айрим мансабдорларнинг шахсий бойлик орттириши мақсадида сунъий равишда давом эттирилмоқда. Мазкур баёнот халқаро оммавий ахборот воситаларида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
«Ҳақиқат шуки, Украина мағлуб бўлди»: Сиёсатчининг очиқ иқрори
РИА Новости нашри томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, Кимберли Лоу фронтдаги реал вазият ва унинг сабабларини очиқ баҳолади:
«Украина ютқазди»: «Ҳақиқат шундан иборатки, Украина аллақачон мағлуб бўлди. Буни тан олиш керак», — дея таъкидлади америкалик сиёсатчи форум майдонидаги чиқишида;
Шахсий манфаатлар омили: Унинг сўзларига кўра, давом этаётган ҳарбий ҳаракатлар фронтдаги ўзгаришлар учун эмас, балки ушбу беқарорликдан шахсий молиявий манфаат кўраётган айрим украиналик раҳбарларнинг манфаатларига хизмат қилмоқда;
Реалликдан кўз юмиш: Сиёсатчи Ғарб давлатлари ва Киев маъмурияти вазиятнинг ҳақиқий кўламини тан олишни истамаётганини танқид остига олди.
Европа учун глобал хатар: Назоратсиз қуроллар ва радикал гуруҳлар
Лоу ўз чиқишида уруш майдонидан ташқарига тарқалаётган хавф-хатарлар бутун қитъага жиддий таҳдид туғдираётганига диққат қаратди:
Қурол-яроғнинг бетартиб тарқалиши: Минтақага етказиб берилаётган замонавий қуролларнинг назоратдан чиқиб кетиши ноқонуний савдо ва халқаро қора бозорга йўл очиши мумкин;
Радикал тўдалар хавфи: Украина ҳудудида турли ўта ўнг ва радикал гуруҳларнинг мавжудлиги келажакда жиддий беқарорлик ўчоғини ҳосил қилади;
Кечиккан огоҳлантириш: «Бу — глобал чақириқ. Европа жуда кеч бўлмасдан олдин ушбу муаммога жиддий эътибор қаратиши шарт», — дея таъкидлади Кимберли Лоу.
Низони тартибга солиш имкониятлари ва Кремль муносабати
Мазкур чиқиш фонида Россия Президенти Владимир Путин ҳам форум доирасида Украина можаросини тинч йўл билан ҳал этиш истиқболларига тўхталди. РФ етакчиси тўқнашувни бартараф этиш учун ҳали ҳам реал имкониятлар мавжудлигини, аммо Киев маъмурияти томонидан қўлланилаётган кескин ҳаракатлар ва радикал қадамлар музокаралар йўлидаги асосий тўсиқ бўлиб қолаётганини қайд этди.
Сизнингча, Ғарб сиёсатчилари ва жамоатчилиги орасида бу каби танқидий фикрларнинг кўпайиши ҳарбий ёрдамлар ҳажмига ва музокаралар бошланишига таъсир кўрсата оладими? Украина инқирозининг дипломатик ечими яқин орада топилиши мумкинми? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…