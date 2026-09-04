«Украина аллақачон ютқазиб бўлди»: Америкалик сиёсатчи шов-шувли баёнот берди

·2·Дунё
«Украина аллақачон ютқазиб бўлди»: Америкалик сиёсатчи шов-шувли баёнот берди

Россиянинг Владивосток шаҳрида бўлиб ўтаётган Шарқий иқтисодий форум (ШИФ) доирасида америкалик сиёсатчи Кимберли Лоу Украинадаги ҳарбий низо бўйича кескин ва резонансли фикрларни илгари сурди. АҚШ вакилининг таъкидлашича, расмий Киев қуролли тўқнашувда аллақачон мағлубиятга учраб бўлган, бироқ жанг ҳаракатлари айрим мансабдорларнинг шахсий бойлик орттириши мақсадида сунъий равишда давом эттирилмоқда. Мазкур баёнот халқаро оммавий ахборот воситаларида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

«Ҳақиқат шуки, Украина мағлуб бўлди»: Сиёсатчининг очиқ иқрори

РИА Новости нашри томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, Кимберли Лоу фронтдаги реал вазият ва унинг сабабларини очиқ баҳолади:

  • «Украина ютқазди»: «Ҳақиқат шундан иборатки, Украина аллақачон мағлуб бўлди. Буни тан олиш керак», — дея таъкидлади америкалик сиёсатчи форум майдонидаги чиқишида;

  • Шахсий манфаатлар омили: Унинг сўзларига кўра, давом этаётган ҳарбий ҳаракатлар фронтдаги ўзгаришлар учун эмас, балки ушбу беқарорликдан шахсий молиявий манфаат кўраётган айрим украиналик раҳбарларнинг манфаатларига хизмат қилмоқда;

  • Реалликдан кўз юмиш: Сиёсатчи Ғарб давлатлари ва Киев маъмурияти вазиятнинг ҳақиқий кўламини тан олишни истамаётганини танқид остига олди.

Европа учун глобал хатар: Назоратсиз қуроллар ва радикал гуруҳлар

Лоу ўз чиқишида уруш майдонидан ташқарига тарқалаётган хавф-хатарлар бутун қитъага жиддий таҳдид туғдираётганига диққат қаратди:

  • Қурол-яроғнинг бетартиб тарқалиши: Минтақага етказиб берилаётган замонавий қуролларнинг назоратдан чиқиб кетиши ноқонуний савдо ва халқаро қора бозорга йўл очиши мумкин;

  • Радикал тўдалар хавфи: Украина ҳудудида турли ўта ўнг ва радикал гуруҳларнинг мавжудлиги келажакда жиддий беқарорлик ўчоғини ҳосил қилади;

  • Кечиккан огоҳлантириш: «Бу — глобал чақириқ. Европа жуда кеч бўлмасдан олдин ушбу муаммога жиддий эътибор қаратиши шарт», — дея таъкидлади Кимберли Лоу.

Низони тартибга солиш имкониятлари ва Кремль муносабати

Мазкур чиқиш фонида Россия Президенти Владимир Путин ҳам форум доирасида Украина можаросини тинч йўл билан ҳал этиш истиқболларига тўхталди. РФ етакчиси тўқнашувни бартараф этиш учун ҳали ҳам реал имкониятлар мавжудлигини, аммо Киев маъмурияти томонидан қўлланилаётган кескин ҳаракатлар ва радикал қадамлар музокаралар йўлидаги асосий тўсиқ бўлиб қолаётганини қайд этди.

Сизнингча, Ғарб сиёсатчилари ва жамоатчилиги орасида бу каби танқидий фикрларнинг кўпайиши ҳарбий ёрдамлар ҳажмига ва музокаралар бошланишига таъсир кўрсата оладими? Украина инқирозининг дипломатик ечими яқин орада топилиши мумкинми? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Путинни АҚШдаги G20 саммитига таклиф этиш масаласида кутилмаган жавоб бердиТрамп Путинни АҚШдаги G20 саммитига таклиф этиш масаласида кутилмаган жавоб бердиБугун, 10:37Польша Украина ва Белоруссия чегарасида ҳаво ҳудудини ёпдими?Польша Украина ва Белоруссия чегарасида ҳаво ҳудудини ёпдими?Бугун, 10:25«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирди«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирдиБугун, 08:36Лида Мониава СИЗОга юборилмади: терговнинг кутилмаган чекиниши — шов-шувли суд тафсилотлариЛида Мониава СИЗОга юборилмади: терговнинг кутилмаган чекиниши — шов-шувли суд тафсилотлариБугун, 08:30«Одамлар бойиб кетмади, лекин...»: Давлат Думаси вице-спикери ҚҚС оширилиши ҳақида«Одамлар бойиб кетмади, лекин...»: Давлат Думаси вице-спикери ҚҚС оширилиши ҳақидаБугун, 08:17Красноярскда даҳшатли фожиа: Айиқ қўзиқорин теришга чиққан икки аёлни ўлдирдиКрасноярскда даҳшатли фожиа: Айиқ қўзиқорин теришга чиққан икки аёлни ўлдирдиБугун, 08:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди