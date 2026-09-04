Шавкат Мирзиёев Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти саммитида муҳим баёнот берди
Шанхай Ҳамкорлик Ташкилотининг (ШҲТ) хавфсизликка рахна солувчи таҳдид ва хатарларга қарши курашиш бўйича янги универсал маркази Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳрида ташкил этилади. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ташкилотга аъзо Давлат раҳбарлари кенгашининг навбатдаги мажлисида расман маълум қилди. Ушбу стратегик қарор Ўзбекистоннинг ШҲТ тизимидаги институционал мавқейини сезиларли даражада юқори поғонага олиб чиқиши кутилмоқда.
Саммитдаги тарихий ҳужжатлар ва давлат раҳбарининг баёноти
Саммит доирасида ташкилот фаолиятини тубдан такомиллаштириш ва замонавий хавф-хатарларга мослаштиришга қаратилган муҳим ҳужжатлар қабул қилинди:
Хартиядаги ўзгаришлар: ШҲТ Хартиясига ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги Баённома имзоланди ҳамда янги ташкил этилаётган Универсал ва Наркотикларга қарши кураш марказлари тўғрисидаги низомлар расман тасдиқланди;
Барча зарур шароитлар яратилади: Президент Шавкат Мирзиёев пойтахт янги халқаро тузилмани қабул қилишга тўлиқ тайёрлигини билдирди: «Биз Тошкент шаҳрида Хавфсизлик таҳдидлари ва хатарларига қарши курашиш бўйича Универсал марказнинг самарали фаолият юритиши учун барча зарур шароитларни яратамиз», — дея таъкидлади давлат раҳбари;
Институционал мустаҳкамланиш: Тошкент ШҲТнинг Минтақавий аксилтеррор тузилмаси (РАТС) ижроия қўмитасига йиллар давомида муваффақиятли мезбонлик қилиб келаётган бўлса, янги Универсал марказнинг очилиши пойтахтимизнинг минтақавий хавфсизлик пойтахти сифатидаги мақомини янада мустаҳкамлайди.
Янги марказ олдидаги вазифалар: Очиқланаётган ва сир сақланаётган жиҳатлар
Янги марказ ташкилотнинг хавфсизлик блокларини бирлаштирувчи асосий бўғин бўлиши кутилмоқда:
Интеграциялашган ёндашув: Мазкур марказ анъанавий ҳарбий хавфлардан ташқари, гибрид таҳдидлар, киберхавфсизлик ва трансмиллий уюшган жиноятчилик каби замонавий чақириқларга қарши биргаликда чора кўриш платформасига айланади;
Тафсилотлар ҳозирча ёпиқ: Ҳозирча янги марказнинг аниқ ваколат доиралари, аъзо давлатлар махсус хизматлари ўртасидаги ахборот алмашинуви ҳажми, тўлиқ ишга тушиш муддатлари ҳамда кураш олиб бориладиган асосий таҳдидлар рўйхати тўлиқ ошкор қилинмади.
Мазкур қадам Марказий Осиё минтақасида геосиёсий ўзгаришлар кузатилаётган бир пайтда Ўзбекистоннинг дипломатик ва хавфсизлик соҳасидаги етакчилигини халқаро майдонда яна бир бор намоён этди.
Сизнингча, ШҲТнинг янги Хавфсизлик маркази Тошкентда жойлаштирилиши минтақадаги барқарорлик ва Ўзбекистоннинг нуфузига қандай ижобий таъсир кўрсатади? Бугунги кунда минтақамиз учун энг долзарб хавфсизлик таҳдиди нимада деб ўйлайсиз? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…