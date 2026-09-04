Шавкат Мирзиёев Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти саммитида муҳим баёнот берди

·1·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти саммитида муҳим баёнот берди

Шанхай Ҳамкорлик Ташкилотининг (ШҲТ) хавфсизликка рахна солувчи таҳдид ва хатарларга қарши курашиш бўйича янги универсал маркази Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳрида ташкил этилади. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ташкилотга аъзо Давлат раҳбарлари кенгашининг навбатдаги мажлисида расман маълум қилди. Ушбу стратегик қарор Ўзбекистоннинг ШҲТ тизимидаги институционал мавқейини сезиларли даражада юқори поғонага олиб чиқиши кутилмоқда.

Саммитдаги тарихий ҳужжатлар ва давлат раҳбарининг баёноти

Саммит доирасида ташкилот фаолиятини тубдан такомиллаштириш ва замонавий хавф-хатарларга мослаштиришга қаратилган муҳим ҳужжатлар қабул қилинди:

  • Хартиядаги ўзгаришлар: ШҲТ Хартиясига ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги Баённома имзоланди ҳамда янги ташкил этилаётган Универсал ва Наркотикларга қарши кураш марказлари тўғрисидаги низомлар расман тасдиқланди;

  • Барча зарур шароитлар яратилади: Президент Шавкат Мирзиёев пойтахт янги халқаро тузилмани қабул қилишга тўлиқ тайёрлигини билдирди: «Биз Тошкент шаҳрида Хавфсизлик таҳдидлари ва хатарларига қарши курашиш бўйича Универсал марказнинг самарали фаолият юритиши учун барча зарур шароитларни яратамиз», — дея таъкидлади давлат раҳбари;

  • Институционал мустаҳкамланиш: Тошкент ШҲТнинг Минтақавий аксилтеррор тузилмаси (РАТС) ижроия қўмитасига йиллар давомида муваффақиятли мезбонлик қилиб келаётган бўлса, янги Универсал марказнинг очилиши пойтахтимизнинг минтақавий хавфсизлик пойтахти сифатидаги мақомини янада мустаҳкамлайди.

Янги марказ олдидаги вазифалар: Очиқланаётган ва сир сақланаётган жиҳатлар

Янги марказ ташкилотнинг хавфсизлик блокларини бирлаштирувчи асосий бўғин бўлиши кутилмоқда:

  • Интеграциялашган ёндашув: Мазкур марказ анъанавий ҳарбий хавфлардан ташқари, гибрид таҳдидлар, киберхавфсизлик ва трансмиллий уюшган жиноятчилик каби замонавий чақириқларга қарши биргаликда чора кўриш платформасига айланади;

  • Тафсилотлар ҳозирча ёпиқ: Ҳозирча янги марказнинг аниқ ваколат доиралари, аъзо давлатлар махсус хизматлари ўртасидаги ахборот алмашинуви ҳажми, тўлиқ ишга тушиш муддатлари ҳамда кураш олиб бориладиган асосий таҳдидлар рўйхати тўлиқ ошкор қилинмади.

Мазкур қадам Марказий Осиё минтақасида геосиёсий ўзгаришлар кузатилаётган бир пайтда Ўзбекистоннинг дипломатик ва хавфсизлик соҳасидаги етакчилигини халқаро майдонда яна бир бор намоён этди.

Сизнингча, ШҲТнинг янги Хавфсизлик маркази Тошкентда жойлаштирилиши минтақадаги барқарорлик ва Ўзбекистоннинг нуфузига қандай ижобий таъсир кўрсатади? Бугунги кунда минтақамиз учун энг долзарб хавфсизлик таҳдиди нимада деб ўйлайсиз? Мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги даврЯна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги даврКеча, 19:18Президент раислигида камбағалликни қисқартириш бўйича муҳим йиғилиш бошландиПрезидент раислигида камбағалликни қисқартириш бўйича муҳим йиғилиш бошландиКеча, 17:57Тошкентда йўл ўртасида труба ёрилиб, асфальт ўпирилиб тушдиТошкентда йўл ўртасида труба ёрилиб, асфальт ўпирилиб тушдиКеча, 17:50Ўзбекистондан хорижга $10 минггача декларация талаб этилмайдиЎзбекистондан хорижга $10 минггача декларация талаб этилмайдиКеча, 13:34Ҳоким ёрдамчилари учун ўқув маркази ташкил этиладиҲоким ёрдамчилари учун ўқув маркази ташкил этиладиКеча, 12:54Ўзбекистон иқтисодиётининг 7 ойлик манзараси очиқланди — рақамлар нимадан далолат беради?Ўзбекистон иқтисодиётининг 7 ойлик манзараси очиқланди — рақамлар нимадан далолат беради?Кеча, 09:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди