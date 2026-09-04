Трамп Путинни АҚШдаги G20 саммитига таклиф этиш масаласида кутилмаган жавоб берди

·0·Дунё
Трамп Путинни АҚШдаги G20 саммитига таклиф этиш масаласида кутилмаган жавоб берди

АҚШ Президенти Дональд Трамп 2026 йилнинг 14–15 декабрь кунлари Флорида штатининг Дорал шаҳрида (Майами атрофида) бўлиб ўтадиган «Катта йигирматалик» (G20) саммитига Россия президенти Владимир Путинни таклиф қилиш ёки қилмаслик борасида ҳали бир қарорга келмаганини маълум қилди. «GB News» телеканали журналистининг тегишли саволига жавоб берар экан, Оқ уй раҳбари ушбу масалани ҳозирча кун тартибига олиб чиқмаганини очиқ тан олди.

«GB News» саволи ва Оқ уйдаги иккиланиш

Саммит атрофидаги дипломатик вазият ва Трампнинг баёноти бир қатор муҳим жиҳатларни қамраб олади:

  • Трампнинг қисқа жавоби: «Путинни саммитга таклиф этасизми?» деган саволга АҚШ раҳбари: «Мен ҳали бу ҳақда ўйлаб ҳам кўрмадим», — дея жавоб қайтарди;

  • Давлат департаменти манбалари нима деган эди? Бундан олдин АҚШнинг етакчи оммавий ахборот воситалари Давлат департаментидаги юқори мартабали манбаларга таяниб, Трамп Россия етакчисини Майамидаги форумга шахсан таклиф қилиш ниятида экани ҳақида хабар тарқатган эди;

  • Кремлнинг расмий позицияси: Россия томони саммит учун расмий таклифнома олинганини ва мамлакат ҳар қандай шароитда ҳам ушбу йиғилишда юқори даражада иштирок этишини тасдиқлади. Бироқ делегацияга шахсан давлат раҳбари бошчилик қиладими ёки бошқа расмий шахс — бу масалага ҳозирча ойдинлик киритилмаган.

Диалогни тиклаш сигналлари: Вашингтон ва Москва муносабатлари

Дональд Трамп президентлик фаолияти давомида Россия билан алоқаларни изга солиш зарурлигини бир неча бор таъкидлаб келади. Унинг сўзларига кўра, Вашингтон бир томонлама позициядан қочиб, Москва билан ҳам, Киев билан ҳам конструктив ва мувозанатли муносабатларни ривожлантиришга интилмоқда.

Ўз навбатида, Россия президенти Владимир Путин Шарқий иқтисодий форумнинг (ШИФ) ялпи мажлисида Трампнинг позициясига тўхталиб, АҚШ етакчиси икки томонлама мулоқотни қайта тиклаш бўйича ижобий ва конструктив ишлашга мойил эканини алоҳида қайд этган эди. Шу сабабли Флоридадаги декабрь саммити халқаро сиёсатда эҳтимолий тарихий музокаралар майдонига айланиши мумкинлиги истисно қилинмаяпти.

Сизнингча, Владимир Путин АҚШ ҳудудига бориб, саммитда шахсан қатнашадими ёки хавфсизлик ва дипломатик чекловлар сабаб делегацияга бошқа амалдор бошчилик қиладими? Трамп ва Путиннинг эҳтимолий юзма-юз учрашуви глобал кескинликни камайтиришга хизмат қила оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Польша Украина ва Белоруссия чегарасида ҳаво ҳудудини ёпдими?Польша Украина ва Белоруссия чегарасида ҳаво ҳудудини ёпдими?Бугун, 10:25«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирди«Қимирламаяпти»: Фуқаро яраланган кийик деб полицияни чақирди — ҳақиқат ҳаммани кулдирдиБугун, 08:36Лида Мониава СИЗОга юборилмади: терговнинг кутилмаган чекиниши — шов-шувли суд тафсилотлариЛида Мониава СИЗОга юборилмади: терговнинг кутилмаган чекиниши — шов-шувли суд тафсилотлариБугун, 08:30«Одамлар бойиб кетмади, лекин...»: Давлат Думаси вице-спикери ҚҚС оширилиши ҳақида«Одамлар бойиб кетмади, лекин...»: Давлат Думаси вице-спикери ҚҚС оширилиши ҳақидаБугун, 08:17Красноярскда даҳшатли фожиа: Айиқ қўзиқорин теришга чиққан икки аёлни ўлдирдиКрасноярскда даҳшатли фожиа: Айиқ қўзиқорин теришга чиққан икки аёлни ўлдирдиБугун, 08:04Санкт-Петербургда пистолетли эркак поликлиника шифокорини гаровга олдиСанкт-Петербургда пистолетли эркак поликлиника шифокорини гаровга олдиКеча, 22:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди