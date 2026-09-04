Трамп Путинни АҚШдаги G20 саммитига таклиф этиш масаласида кутилмаган жавоб берди
АҚШ Президенти Дональд Трамп 2026 йилнинг 14–15 декабрь кунлари Флорида штатининг Дорал шаҳрида (Майами атрофида) бўлиб ўтадиган «Катта йигирматалик» (G20) саммитига Россия президенти Владимир Путинни таклиф қилиш ёки қилмаслик борасида ҳали бир қарорга келмаганини маълум қилди. «GB News» телеканали журналистининг тегишли саволига жавоб берар экан, Оқ уй раҳбари ушбу масалани ҳозирча кун тартибига олиб чиқмаганини очиқ тан олди.
«GB News» саволи ва Оқ уйдаги иккиланиш
Саммит атрофидаги дипломатик вазият ва Трампнинг баёноти бир қатор муҳим жиҳатларни қамраб олади:
Трампнинг қисқа жавоби: «Путинни саммитга таклиф этасизми?» деган саволга АҚШ раҳбари: «Мен ҳали бу ҳақда ўйлаб ҳам кўрмадим», — дея жавоб қайтарди;
Давлат департаменти манбалари нима деган эди? Бундан олдин АҚШнинг етакчи оммавий ахборот воситалари Давлат департаментидаги юқори мартабали манбаларга таяниб, Трамп Россия етакчисини Майамидаги форумга шахсан таклиф қилиш ниятида экани ҳақида хабар тарқатган эди;
Кремлнинг расмий позицияси: Россия томони саммит учун расмий таклифнома олинганини ва мамлакат ҳар қандай шароитда ҳам ушбу йиғилишда юқори даражада иштирок этишини тасдиқлади. Бироқ делегацияга шахсан давлат раҳбари бошчилик қиладими ёки бошқа расмий шахс — бу масалага ҳозирча ойдинлик киритилмаган.
Диалогни тиклаш сигналлари: Вашингтон ва Москва муносабатлари
Дональд Трамп президентлик фаолияти давомида Россия билан алоқаларни изга солиш зарурлигини бир неча бор таъкидлаб келади. Унинг сўзларига кўра, Вашингтон бир томонлама позициядан қочиб, Москва билан ҳам, Киев билан ҳам конструктив ва мувозанатли муносабатларни ривожлантиришга интилмоқда.
Ўз навбатида, Россия президенти Владимир Путин Шарқий иқтисодий форумнинг (ШИФ) ялпи мажлисида Трампнинг позициясига тўхталиб, АҚШ етакчиси икки томонлама мулоқотни қайта тиклаш бўйича ижобий ва конструктив ишлашга мойил эканини алоҳида қайд этган эди. Шу сабабли Флоридадаги декабрь саммити халқаро сиёсатда эҳтимолий тарихий музокаралар майдонига айланиши мумкинлиги истисно қилинмаяпти.
Сизнингча, Владимир Путин АҚШ ҳудудига бориб, саммитда шахсан қатнашадими ёки хавфсизлик ва дипломатик чекловлар сабаб делегацияга бошқа амалдор бошчилик қиладими? Трамп ва Путиннинг эҳтимолий юзма-юз учрашуви глобал кескинликни камайтиришга хизмат қила оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…