Оила бахтининг олтин калити: Аёллар учун қимматли ўгитлар...

·3·Фойдали
Оила бахтининг олтин калити: Аёллар учун қимматли ўгитлар...

Шиддат билан ривожланаётган замонавий жамиятда оилавий муносабатларнинг барқарорлиги, хонадон тинчлиги ва эр-хотин ўртасидаги самимий муҳаббат энг олий қадриятлардан бири бўлиб қолмоқда. Статистик маълумотлар ва кундалик ҳаётий кузатувлар кўрсатмоқдаки, кўплаб оилавий низолар ва келишмовчиликлар айнан бир-бирини тушунмаслик, арзимас ўжарлик ҳамда қайноила билан муносабатларни тўғри йўлга қўя олмаслик сабабли келиб чиқади. Шу нуқтаи назардан, ахлоқий, миллий ва руҳий қадриятларга асосланган оилавий насиҳатлар ҳар бир оқила ва фозила аёл учун мустаҳкам қўлланма вазифасини ўтайди.

Мутахассислар ва ҳаётий тажрибага эга устозларнинг таъкидлашича, турмуш ўртоғини бошқалар билан солиштирмаслик, кераксиз тортишувларни йиғиштириш, уйда доимо гўзал ва покиза зийнат билан юриш ҳамда эрининг оила аъзоларига чексиз эҳтиром кўрсатиш — оилавий бахт пойдеворини қурувчи асосий омиллардир. Зеро, эрнинг яқинларини ҳурмат қилган аёл ўз оиласини ва муҳаббатини асраб қолади, акс ҳолда, майда низолар вақт ўтиши билан турмушнинг барбод бўлишига олиб келиши мумкин.

«Қайсарликдан воз кечиш, гўзал кутиб олиш ва эҳтиром»: Оилавий бахтнинг 5 та асосий устуни

Ҳар бир оқила аёл амал қилиши зарур бўлган энг муҳим тамойиллар:

  • Қайсарлик ва тортишувларни тўхтатиш: Майда-чуйда масалаларда ўжарлик қилмаслик ва эркак киши билан ортиқча баҳслашмаслик уйдаги тинчликни таъминлайди;

  • Солиштиришдан тийилиш: Эрини бошқа эркаклар ёки қўшниларнинг муваффақияти билан таққосламаслик — унинг ғурури ва оилавий меҳрини сақлаб қолади;

  • Зийнат ва гўзал пешвоз олиш: Турмуш ўртоғи учун доимо чиройли кийиниш, пардоз-андоз ва уни уйга қайтганда очиқ чеҳра билан кутиб олиш;

  • Қайноила ҳурмати — муҳаббат гарови: Эрнинг ота-онаси ва қариндошларига эҳтиром кўрсатиш орқали уларнинг ҳурматини ва эрининг юрагини мукаммал забт этиш мумкин;

  • Оқибатни чуқур ўйлаш: Ҳар бир ҳаракат ва сўздан олдин унинг эртанги натижасини таҳлил қилиб, сабр ва донолик билан қадам ташлаш.

Оилавий муносабатлар қиёси: Оилани мустаҳкамловчи фазилатлар ва бузувчи хатолар таққоси

Хонадон тинчлигига таъсир кўрсатувчи омилларнинг таҳлилий жадвали:

Оилавий муносабат йўналиши

Оқила ва фозила аёлнинг тутган йўли

Оила парокандалигига сабаб бўлувчи хатолар

Муомала ва баҳслар

Кечиримли бўлиш, баҳсни тўхтатиш ва сабр қилиш

Қайсарлик, ўжарлик ва доимий тортишиш

Турмуш ўртоғига қараш

Эрининг борига шукр қилиш, фақат унга эътибор бериш

Эрини ўзгалар билан таққослаб, камситиш

Уйдаги ташқи кўриниш

Эри учун доимо зийнатланиб, тоза ва хушбичим юриш

Уйда бепарво, кўчада эса ясаниб юриш

Ишдан кутиб олиш

Очиқ юз, ширин табассум ва меҳр билан кутиб олиш

Совуққонлик, қовоқ солиш ва шикоятлар билан бошлаш

Қайноила муносабатлари

Эрининг оиласини ўз яқинидек ҳурмат қилиш ва эъзозлаш

Қайноилага қарши чиқиш, уларни менсимаслик ва ажратиш

Ҳаракатлар стратегияси

Ишнинг оқибатини ўйлаб, узоқ муддатли фойдага интилиш

Бир лаҳзалик жаҳл ва нафсга берилиб қарор қабул қилиш

Психологик ва ижтимоий экспертиза: Нега қайноилани ҳурмат қилиш — эрини сақлаб қолишдир?

Оилашунос олимлар, руҳшунослар ва ҳаётий тажриба экспертларининг хулосалари:

  • «Эркак кишининг ғурури ва оилавий занжир»: Ҳар бир эркак учун ўз ота-онаси ва яқинлари муқаддас ҳисобланади; хотини ўз оиласини ҳурмат қилганини кўрган эркакда аёлига нисбатан миннатдорлик ва муҳаббат ҳисси ўн чандон ортади; аксинча, оиласига қарши чиққан аёл эртами-кечми эрининг кўнглидан мутлақ совийди;

  • Уйдаги муҳит ва солиштиришнинг ҳалокати: Психологик тадқиқотларга кўра, эрни бошқалар билан солиштириш унинг руҳиятига энг оғир зарба беради ва уни оилавий масъулиятдан совутади; аксинча, доимий қўллаб-қувватлаш ва гўзал зийнат билан кутиб олиш эркакни оила учун кўпроқ меҳнат қилишга ундайди;

  • Узоқ муддатли оқибатларни кўра билиш: Аёл кишининг табиатидаги донолик — вазиятни бир лаҳзалик ҳис-туйғулар билан эмас, балки оилавий келажак кўзи билан баҳолашидадир; сабр ва мулойимлик аёлни ҳар доим оилада ғолиб ва суюкли қилади.

Сизнингча, оила мустаҳкамлигида қайноила билан муносабатлар қанчалик муҳим ўрин тутади? Замонавий оилаларда эр-хотин ўртасидаги тортишувларни камайтириш учун аёллар қандай жиҳатларга кўпроқ эътибор қаратишлари керак деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингиз ва ҳаётий тажрибаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда оилавий бахт сирлари акс этган ушбу мақолани барча яқинларингиз билан баҳам кўринг!

Оилавий муносабатларҚайноилаОила бахтиЭр-Хотин муносабатлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туғилган кунига кўра "энг жозибали" аёллар: бу кун уларнинг қайси сирини очади?Туғилган кунига кўра "энг жозибали" аёллар: бу кун уларнинг қайси сирини очади?30 июл 09:44«Тақиқланган маслаҳатлар»: Узоқ умр кўришнинг қадимий сирлари очилди«Тақиқланган маслаҳатлар»: Узоқ умр кўришнинг қадимий сирлари очилди23 август 17:32Сизга қандай инсон мос? Туғилган кунингиз орқали билиб олингСизга қандай инсон мос? Туғилган кунингиз орқали билиб олинг31 июл 12:09Туғилган санангиз Сиз учун идеал эркак типини очиб беради...Туғилган санангиз Сиз учун идеал эркак типини очиб беради...28 июл 21:12«Бургут ва қарға жангининг сири!»: Ҳаётингизни ўзгартирувчи фалсафий хулоса!«Бургут ва қарға жангининг сири!»: Ҳаётингизни ўзгартирувчи фалсафий хулоса!15 сентябр 09:21Туғилган кунингиз қайси "қадрият"ни биринчи ўринга қўяди?Туғилган кунингиз қайси "қадрият"ни биринчи ўринга қўяди?29 июл 21:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқлади
Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқлади