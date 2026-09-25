Арзон смартфонлар даври якунланиб, нархлар ошиши кутилмоқда

·0·Техно
Арзон смартфонлар даври якунланиб, нархлар ошиши кутилмоқда

Жаҳон смартфонлар бозорида яқин йилларда жиддий таркибий ўзгаришлар юз бериши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, умумий савдо ҳажми ҳозирги даражада сақланиб қолса-да, энг ҳамёнбоп қурилмалар сони кескин камайиб кетади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Коунтерпоинт Ресеарч таҳлилчиларининг прогнозига кўра, 2030-йилга бориб нархи 200 доллардан паст бўлган смартфонлар савдоси 2025-йилга нисбатан тахминан 40 фоизга қисқаради. Бу мутлақ рақамларда йилига 230 миллиондан ортиқ бюджет қурилмалари камайишини англатади.

Шунга қарамай, мутахассислар бутун бозорнинг қулашини кутишмаяпти. Ўн йилликнинг охирига келиб, глобал сотув ҳажми йилига 1,2 миллиард атрофидаги қурилмалар даражасида қолиши кутилмоқда.

Нархлар ошишининг асосий сабаблари

Бюджет сегментининг қисқаришига асосий сабаб сифатида бутловчи қисмлар нархининг ўсиши кўрсатилмоқда. Хусусан, арзон смартфонлар тан нархининг салмоқли қисмини ташкил этувчи хотира ва процессорлар қимматлашиб бормоқда.

Минимал фойда маржаси билан ишлайдиган ишлаб чиқарувчилар учун чакана нархни 200 доллардан паст даражада ушлаб туриш борган сари қийинлашмоқда. Қолаверса, замонавий қурилмаларга қўйиладиган талаблар ҳам ошиб бормоқда.

Бугунги кунда харидорлар ҳатто энг арзон моделлардан ҳам 5G тармоқларини қўллаб-қувватлаш, етарли хотира ҳажм, сифатли камералар ва сунъий интеллект функцияларини кутишмоқда. Ушбу имкониятларни жорий этиш бошланғич даражадаги аппаратлар тан нархини оширади.

Ўрта нарх сегментининг ўсиши

Шу билан бирга, 200 доллардан қимматроқ бўлган сегмент кенгайиб боради. Коунтерпоинт прогнозига кўра, 2025–2030-йиллар оралиғида ушбу нарх категориясидаги смартфонлар савдоси 26 фоизга ошиши мумкин.

Ишлаб чиқарувчилар ўрта нарх диапазонига кўпроқ эътибор қаратадилар. Натижада, бюджет қурилмалари босқичма-босқич ўрта синфдаги қимматроқ моделларга ўрин бўшатиб беради.

Харидорлар учун бу янги смартфон сотиб олишда ўртача харажатларнинг ошишини англатиши мумкин. Илгари бошланғич даражадаги қурилмаларни танлаган фойдаланувчиларга қимматроқ сегментга ўтишга, мавжуд қурилмадан узоқроқ фойдаланишга ёки тикланган смартфонларни танлашга тўғри келади.

СмартфонларКоунтерпоинтТехнологияларГаджетларПрогноз
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгалладиiPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгаллади27 август 19:23iQOO 16 флагманининг камера ва дисплей хусусиятлари ошкор этилдиiQOO 16 флагманининг камера ва дисплей хусусиятлари ошкор этилдиБугун 20:20Xiaomi 18 Pro экранининг ёрқинлиги ўтмишдошидан паст чиқдиXiaomi 18 Pro экранининг ёрқинлиги ўтмишдошидан паст чиқдиБугун 15:26Xiaomi 18 Pro ва Galaxy S26 Ultra экран махфийлиги солиштирилдиXiaomi 18 Pro ва Galaxy S26 Ultra экран махфийлиги солиштирилдиКеча 16:22Oppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқдиOppo A7 Pro Max халқаро бозорга чиқди22 сентябр 02:57Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади21 сентябр 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди