Арзон смартфонлар даври якунланиб, нархлар ошиши кутилмоқда
Жаҳон смартфонлар бозорида яқин йилларда жиддий таркибий ўзгаришлар юз бериши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, умумий савдо ҳажми ҳозирги даражада сақланиб қолса-да, энг ҳамёнбоп қурилмалар сони кескин камайиб кетади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Коунтерпоинт Ресеарч таҳлилчиларининг прогнозига кўра, 2030-йилга бориб нархи 200 доллардан паст бўлган смартфонлар савдоси 2025-йилга нисбатан тахминан 40 фоизга қисқаради. Бу мутлақ рақамларда йилига 230 миллиондан ортиқ бюджет қурилмалари камайишини англатади.
Шунга қарамай, мутахассислар бутун бозорнинг қулашини кутишмаяпти. Ўн йилликнинг охирига келиб, глобал сотув ҳажми йилига 1,2 миллиард атрофидаги қурилмалар даражасида қолиши кутилмоқда.
Нархлар ошишининг асосий сабаблариБюджет сегментининг қисқаришига асосий сабаб сифатида бутловчи қисмлар нархининг ўсиши кўрсатилмоқда. Хусусан, арзон смартфонлар тан нархининг салмоқли қисмини ташкил этувчи хотира ва процессорлар қимматлашиб бормоқда.
Минимал фойда маржаси билан ишлайдиган ишлаб чиқарувчилар учун чакана нархни 200 доллардан паст даражада ушлаб туриш борган сари қийинлашмоқда. Қолаверса, замонавий қурилмаларга қўйиладиган талаблар ҳам ошиб бормоқда.
Бугунги кунда харидорлар ҳатто энг арзон моделлардан ҳам 5G тармоқларини қўллаб-қувватлаш, етарли хотира ҳажм, сифатли камералар ва сунъий интеллект функцияларини кутишмоқда. Ушбу имкониятларни жорий этиш бошланғич даражадаги аппаратлар тан нархини оширади.
Ўрта нарх сегментининг ўсишиШу билан бирга, 200 доллардан қимматроқ бўлган сегмент кенгайиб боради. Коунтерпоинт прогнозига кўра, 2025–2030-йиллар оралиғида ушбу нарх категориясидаги смартфонлар савдоси 26 фоизга ошиши мумкин.
Ишлаб чиқарувчилар ўрта нарх диапазонига кўпроқ эътибор қаратадилар. Натижада, бюджет қурилмалари босқичма-босқич ўрта синфдаги қимматроқ моделларга ўрин бўшатиб беради.
Харидорлар учун бу янги смартфон сотиб олишда ўртача харажатларнинг ошишини англатиши мумкин. Илгари бошланғич даражадаги қурилмаларни танлаган фойдаланувчиларга қимматроқ сегментга ўтишга, мавжуд қурилмадан узоқроқ фойдаланишга ёки тикланган смартфонларни танлашга тўғри келади.
Изоҳлар 0
…