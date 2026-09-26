Килиан Мбаппе жароҳат олди: Реал Мадрид ва Франция терма жамоаси хавотирда

·6·Спорт
Килиан Мбаппе жароҳат олди: Реал Мадрид ва Франция терма жамоаси хавотирда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсия терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе чап тиззасидан жароҳат олиб, майдонни тарк этди.
  • Ушбу ҳолат Реал Мадрид клубини ҳам ташвишга солмоқда, чунки Мбаппе клубнинг муҳим ўйинларида иштирок этиши керак.
  • Мбаппе ўйиннинг 54-дақиқасида гол урганидан кўп ўтмай жароҳат олди ва ўйинни давом эттира олмади.

Франция терма жамоасининг сўнгги учрашувида ҳужумчи Килиан Мбаппе чап тиззасидан жароҳат олиб, майдонни тарк этишга мажбур бўлди. Goal.com хабар беришича, ушбу ҳолат нафақат миллий жамоа мухлисларини, балки Реал Мадрид клуби раҳбарларини ҳам жиддий ташвишга солиб қўйди, чунки юлдуз футболчининг жисмоний ҳолати клуб олдидаги муҳим ўйинлар олдидан асосий масалага айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мазкур баҳс французлар учун ўзгача аҳамият касб этди, сабаби афсонавий Зинедине Зидане илк бор Франция миллий терма жамоаси бош мураббийи сифатида мураббийлар штабидан жой олди. Миллий жамоа янги устози қўл остидаги илк ўйинни ғалаба билан бошлашни мақсад қилган бўлса-да, учрашувдаги ёрқин дақиқалар асосий тўпурарнинг жароҳати соясида қолиб кетди.

Учрашувдаги гол ва тўсатдан юзага келган хавотир

Ўйиннинг 54-дақиқасида юзага келган вазиятда Туркия терма жамоаси ҳимоячиси Bardакси тўпни жарима майдончасидан олиб чиқишда хатога йўл қўйди. Майдон марказидан ташкил этилган ҳужум натижасида Олисе қулай имкониятни Килиан Мбаппега тақдим этди ва ҳужумчи ўзига хос аниқлик билан ҳисобни очди.

Гол урилгач стадионда қувонч ҳукмрон бўлган бўлса-да, бу хурсандчилик узоққа чўзмади. Ҳужум нишонланганидан кўп ўтмай, 25 ёшли футболчи чап тиззасида кучли оғриқ сезаётганини билдириб, майдонда ётиб қолди ва шифокорлар ёрдамига муҳтож сезди.

Тиббий ёрдам ва майдонни тарк этиш

Франция терма жамоаси шифокорлари дарҳол майдонга тушиб, футболчининг тиззасига тиббий ёрдам кўрсатишди. Дастлабки оғриқларга қарамай, Килиан Мбаппе ўйинни давом эттиришга ҳаракат қилди ва қисқа муддатга майдонга қайтди.

Бироқ, тиззадаги жароҳат ўз таъсирини кўрсатиб, юлдуз ҳужумчи яна майдонга қулади ва мураббийлар штабига ўйинни давом эттира олмаслигини ишора қилди. Зинедине Зидане ўзининг дебют учрашувидаёқ асосий таянчи бўлган футболчини мажбурий равишда алмаштиришга мажбур бўлди.

Килиан МбаппеРеал МадридЗинедине ЗиданеФранцияЖароҳат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франция машғулотларини ўтказиб юбордиКилиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франция машғулотларини ўтказиб юборди23 сентябр 09:39Килиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёсладиКилиан Мбаппе Зинедине Зидане билан учрашувини кинога қиёслади21 сентябр 21:16Раян Черки Зинедине Зидане қўлида ўйнаш шараф эканини айтдиРаян Черки Зинедине Зидане қўлида ўйнаш шараф эканини айтди21 сентябр 16:53Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»Килиан Мбаппе Диде Дешамнинг кетиши ҳақида: «Биз мураббийимизга муносиб якун бера олмадик»19 июл 01:33Зинедин Зидан Килиан Мбаппе билан боғлиқ илк хотираларни эсладиЗинедин Зидан Килиан Мбаппе билан боғлиқ илк хотираларни эсладиКеча 16:13Килиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритдиКилиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритди22 сентябр 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?