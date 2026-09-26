Килиан Мбаппе жароҳат олди: Реал Мадрид ва Франция терма жамоаси хавотирда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсия терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе чап тиззасидан жароҳат олиб, майдонни тарк этди.
- Ушбу ҳолат Реал Мадрид клубини ҳам ташвишга солмоқда, чунки Мбаппе клубнинг муҳим ўйинларида иштирок этиши керак.
- Мбаппе ўйиннинг 54-дақиқасида гол урганидан кўп ўтмай жароҳат олди ва ўйинни давом эттира олмади.
Франция терма жамоасининг сўнгги учрашувида ҳужумчи Килиан Мбаппе чап тиззасидан жароҳат олиб, майдонни тарк этишга мажбур бўлди. Goal.com хабар беришича, ушбу ҳолат нафақат миллий жамоа мухлисларини, балки Реал Мадрид клуби раҳбарларини ҳам жиддий ташвишга солиб қўйди, чунки юлдуз футболчининг жисмоний ҳолати клуб олдидаги муҳим ўйинлар олдидан асосий масалага айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мазкур баҳс французлар учун ўзгача аҳамият касб этди, сабаби афсонавий Зинедине Зидане илк бор Франция миллий терма жамоаси бош мураббийи сифатида мураббийлар штабидан жой олди. Миллий жамоа янги устози қўл остидаги илк ўйинни ғалаба билан бошлашни мақсад қилган бўлса-да, учрашувдаги ёрқин дақиқалар асосий тўпурарнинг жароҳати соясида қолиб кетди.
Учрашувдаги гол ва тўсатдан юзага келган хавотирЎйиннинг 54-дақиқасида юзага келган вазиятда Туркия терма жамоаси ҳимоячиси Bardакси тўпни жарима майдончасидан олиб чиқишда хатога йўл қўйди. Майдон марказидан ташкил этилган ҳужум натижасида Олисе қулай имкониятни Килиан Мбаппега тақдим этди ва ҳужумчи ўзига хос аниқлик билан ҳисобни очди.
Гол урилгач стадионда қувонч ҳукмрон бўлган бўлса-да, бу хурсандчилик узоққа чўзмади. Ҳужум нишонланганидан кўп ўтмай, 25 ёшли футболчи чап тиззасида кучли оғриқ сезаётганини билдириб, майдонда ётиб қолди ва шифокорлар ёрдамига муҳтож сезди.
Тиббий ёрдам ва майдонни тарк этишФранция терма жамоаси шифокорлари дарҳол майдонга тушиб, футболчининг тиззасига тиббий ёрдам кўрсатишди. Дастлабки оғриқларга қарамай, Килиан Мбаппе ўйинни давом эттиришга ҳаракат қилди ва қисқа муддатга майдонга қайтди.
Бироқ, тиззадаги жароҳат ўз таъсирини кўрсатиб, юлдуз ҳужумчи яна майдонга қулади ва мураббийлар штабига ўйинни давом эттира олмаслигини ишора қилди. Зинедине Зидане ўзининг дебют учрашувидаёқ асосий таянчи бўлган футболчини мажбурий равишда алмаштиришга мажбур бўлди.
Изоҳлар 0
…