Миллатлар лигаси: Франция ғалаба билан бошлади, Италия эса Белгияга тиз чўкди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Миллатлар лигасининг янги мавсуми бошланиб, Франсия Истанбулда Туркияни Килиан Мбаппенинг ягона голи эвазига 1:0 ҳисобида мағлуб этди, бу Зайниддин Зиданнинг Франсия терма жамоаси бош мураббийи сифатидаги илк расмий дебюти бўлди.
- Шу билан бирга, Римда Италия ўз уйида Белгияга Мика Годц ва Доди Лукебакиўнинг голлари эвазига 0:2 ҳисобида ютқазди.
УЕФА Миллатлар лигасининг янги мавсуми 1-тури Европа футболида катта шов-шувлар, тарихий дебютлар ва кутилмаган натижалар билан бошланди. Қитъанинг икки йирик қарама-қаршилиги футбол мухлисларига ҳақиқий драматик оқшомни тақдим этди. Биринчидан, Римда Италия миллий терма жамоаси ўз майдонида Белгияни қабул қилиб, кутилмаганда 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди — «қизил иблислар» сафида Мика Годтс 20-дақиқада ҳисобни очган бўлса, захирадан майдонга тушган Доди Лукебакио 69-дақиқада меҳмонларнинг ғалабасини мустаҳкамлади.
Жанлуижи Доннарумма бошчилигидаги «Скуадра Адзурра» мудофааси рақибнинг тезкор қанот ҳужумлари олдида ожиз қолди. Иккинчи томондан, Истанбулда кечган шиддатли баҳсда Франция терма жамоаси Туркия меҳмони бўлиб, 1:0 ҳисобидаги қийин ва муҳим ғалабани қўлга киритди. Бу учрашув афсонавий Зайниддин Зиданнинг Франция миллий терма жамоаси бош мураббийи сифатидаги илк расмий дебют баҳси бўлди ва унга сардор Килиан Мбаппенинг 54-дақиқадаги ягона голи муваффақият келтирди. Учрашув якунида турклар дарвозабони Уғуржон Чақир 88-дақиқада қизил карточка олиб майдондан четлатилди.
Хўш, Зиданнинг янгиланган Францияси қандай тактикани танлади ва Лучано Спаллетти шогирдлари ўз уйида нега Белгияга тўлиқ мағлуб бўлди?
«Зиданнинг тарихий дебюти, Мбаппенинг зарбаси ва Белгиянинг сенсацияси»: 1-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Миллатлар лигаси 1-турининг марказий баҳслари бўйича энг муҳим расмий фактлар:
Зидан ғалаба билан бошлади: Афсонавий Зайниддин Зидан Франция миллий терма жамоаси бошқарувидаги илк расмий учрашувидаёқ ғалабага эришди;
Мбаппе ҳал қилувчи ролда: Килиан Мбаппе 54-дақиқада киритган ягона тўп «учранглилар»га Туркия сафарида 3 очко олиб берди;
Туркия озчиликда қолди: 88-дақиқада мезбонлар посбони Уғуржон Чақир қўполлиги сабабли майдондан ҳайдалди;
Белгия Италияни доғда қолдирди: Годтс ва Лукебакионинг голлари эвазига Белгия Италия устидан сафарда 2:0 ҳисобида ишончли зафар қучди;
Италия мудофаасидаги бўшлиқлар: Доннарумма, Ди Лоренцо ва Калафиоридан иборат мудофаа маркази Белгиянинг тезкор қарши ҳужумларини тўхтата олмади.
Миллатлар лигаси 1-тури: Италия — Белгия ва Туркия — Франция ўйинлари таққоси
Икки марказий қарама-қаршиликнинг статистик ва техник кўрсаткичлари:
Мезонлар ва кўрсаткичлар
Италия — Белгия учрашуви
Туркия — Франция учрашуви
Якуний ҳисоб
0:2 (Белгиянинг ғалабаси)
0:1 (Франциянинг ғалабаси)
Гол муаллифлари
М. Годтс (20'), Д. Лукебакио (69')
Килиан Мбаппе (54')
Мураббийлик омили
Лучано Спаллеттининг тактик инқирози
Зайниддин Зиданнинг расмий дебюти
Дарвозабонлар ҳаракати
Доннарумма (2 та тўп ўтказди) / Ламменс («қуруқ»)
Менян («қуруқ») / Чақир (88' четлатилди)
Интизом ва карточкалар
Қўполликларсиз кечган кураш
88-дақиқада қизил карточка (Чақир)
Ҳужум юлдузлари
Кен, Эспозито, Камбиаги
Мбаппе, Дембеле, Олисе, Шерки
Футбол экспертизаси: Нега Зидан ғалаба қозонди, Италия эса қоқилди?
Европа футболи шарҳловчилари ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:
«Зиданнинг ғалаба менталитети»: Франция терма жамоаси Туркиядек қайноқ муҳитга эга майдонда ҳаддан ташқари совуққон ҳаракат қилди; Зидан майдон марказида Ману Коне ва Адриен Рабио жуфтлиги орқали Арда Гулер ҳамда Кенан Йилмазнинг яратувчанлик ҳаракатларини бутунлай боғлаб ташлади, ҳужумда эса Мбаппенинг якка маҳорати баҳс тақдирини ҳал қилди;
Чақирнинг четлатилиши ва турклар босими: Туркия иккинчи бўлимда ҳисобни тенглаштириш учун фаол прессингга ўтган эди, аммо 88-дақиқада дарвозабоннинг хатоси ва майдондан четлатилиши мезбонларнинг сўнгги штурмини чиппакка чиқарди;
Италия мудофаасининг инқирози: «Скуадра Адзурра» марказда Барелла ва Тоналига эга бўлишига қарамай, Белгиянинг қанот ҳужумчилари Годтс ва Лукебакионинг юқори тезлигига дош беролмади; Де Брюйненинг креатив паслари ва тезкор алмашинувлар меҳмонларга ҳар иккала бўлимда мутлақ тактик устунликни тақдим этди.
Сизнингча, Зайниддин Зидан Франция миллий терма жамоаси билан ҳам худди «Реал Мадрид»дагидек барча совринларни ютиб ола биладими? Италиянинг ўз уйида Белгияга 0:2 ҳисобида имкониятни бой беришига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Миллатлар лигасининг ушбу шиддатли таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…