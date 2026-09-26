Манчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқда
Англия футболи тарихидаги энг йирик молиявий можаролардан бири янги босқичга кўтарилди. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити клуби молиявий қоидабузарликлар бўйича қўйилган 115 та айбловнинг асосий қисмида, аниқроғи 114 тасида айбдор деб топилганидан сўнг, Англия Премер-лигасининг бир нечта жамоалари судга мурожаат қилишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мустақил комиссиянинг ушбу қарори мамлакат чемпионатида ҳақиқий силкиниш ясади. Ҳозирда рақиб клублар кўрилган тарихий зарарларни қоплаш ва катта миқдордаги компенсацияларни ундириш имкониятларини баҳолаш учун етакчи юридик компаниялар ва ҳуқуқшунослар билан фаол маслаҳатлашувлар олиб бормоқда.
Суд жараёнлари ва преседенатларМазкур юридик тўқнашувлар фонида клублар жамоавий стратегия тузиш устида бош қотирмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, мазкур жараёнда бошқа жамоалар иштирокидаги аввалги суд қарорлари муҳим ҳуқуқий пойдевор вазифасини ўтайди. Хусусан, аввалроқ мустақил комиссия Эвертон клубининг Фойдалилик ва барқарорлик қоидаларини бузиши рақибларга спорт устунлигини тақдим этган деб топиб, Бурнлей фойдасига 35,1 миллион фунт-стрелинг ундириш ҳақида қарор чиқарган эди.
Шунга қарамай, расмий даъво жараёнлари Манчестер Сити клубининг апелляция шикоятлари кўриб чиқилиб, барча ҳуқуқий босқичлар охирига етгунча бироз кечикиши мумкин. Клуб ўз навбатида барча айбловларни рад этиб, ўз позициясида қатъий туришини ва мавжуд ҳуқуқий воситалардан охиригача фойдаланишини маълум қилди.
Молиявий йўқотишлар ва даъволар кўламиКлуб расмий вакилининг сўзларига кўра, Премер-лига жараёни давом этмоқда ва қатъий махфийлик шартларига амал қилинган ҳолда муҳим элементлар якунланиши лозим. Шу сабабли Манчестер Сити 2023-йил феврал ойидаги баёнотида белгиланган ўзгармас позициясида қолмоқда. Бироқ жабрланган томонлар даъволари турлича бўлиши кутилмоқда:
- Чемпионлар лигаси йўлланмасидан маҳрум бўлиб, трансляция ва чипта савдосидан тушадиган ўн миллионлаб даромадларни йўқотганлик;
- Совринлар ва Еврокубоклардаги иштирок учун тузилган шартномалардаги бандларнинг бажарилмай қолиши;
- Комерсия шартномалари бўйича ҳомийлик бонусларидан айрилиш.
Изоҳлар 0
…