Манчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқда

·3·Спорт
Манчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқда

Англия футболи тарихидаги энг йирик молиявий можаролардан бири янги босқичга кўтарилди. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити клуби молиявий қоидабузарликлар бўйича қўйилган 115 та айбловнинг асосий қисмида, аниқроғи 114 тасида айбдор деб топилганидан сўнг, Англия Премер-лигасининг бир нечта жамоалари судга мурожаат қилишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мустақил комиссиянинг ушбу қарори мамлакат чемпионатида ҳақиқий силкиниш ясади. Ҳозирда рақиб клублар кўрилган тарихий зарарларни қоплаш ва катта миқдордаги компенсацияларни ундириш имкониятларини баҳолаш учун етакчи юридик компаниялар ва ҳуқуқшунослар билан фаол маслаҳатлашувлар олиб бормоқда.

Суд жараёнлари ва преседенатлар

Мазкур юридик тўқнашувлар фонида клублар жамоавий стратегия тузиш устида бош қотирмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, мазкур жараёнда бошқа жамоалар иштирокидаги аввалги суд қарорлари муҳим ҳуқуқий пойдевор вазифасини ўтайди. Хусусан, аввалроқ мустақил комиссия Эвертон клубининг Фойдалилик ва барқарорлик қоидаларини бузиши рақибларга спорт устунлигини тақдим этган деб топиб, Бурнлей фойдасига 35,1 миллион фунт-стрелинг ундириш ҳақида қарор чиқарган эди.

Шунга қарамай, расмий даъво жараёнлари Манчестер Сити клубининг апелляция шикоятлари кўриб чиқилиб, барча ҳуқуқий босқичлар охирига етгунча бироз кечикиши мумкин. Клуб ўз навбатида барча айбловларни рад этиб, ўз позициясида қатъий туришини ва мавжуд ҳуқуқий воситалардан охиригача фойдаланишини маълум қилди.

Молиявий йўқотишлар ва даъволар кўлами

Клуб расмий вакилининг сўзларига кўра, Премер-лига жараёни давом этмоқда ва қатъий махфийлик шартларига амал қилинган ҳолда муҳим элементлар якунланиши лозим. Шу сабабли Манчестер Сити 2023-йил феврал ойидаги баёнотида белгиланган ўзгармас позициясида қолмоқда. Бироқ жабрланган томонлар даъволари турлича бўлиши кутилмоқда:

  • Чемпионлар лигаси йўлланмасидан маҳрум бўлиб, трансляция ва чипта савдосидан тушадиган ўн миллионлаб даромадларни йўқотганлик;
  • Совринлар ва Еврокубоклардаги иштирок учун тузилган шартномалардаги бандларнинг бажарилмай қолиши;
  • Комерсия шартномалари бўйича ҳомийлик бонусларидан айрилиш.
Ҳозирги пайтда Англия Премер-лигаси раҳбарияти ва клублар ўртасида кенг кўламли жамоавий суд даъвоси (класс-актион лавсуит) эҳтимоли жиддий муҳокама қилинмоқда. Агар бу судлар бошланса, инглиз футболининг молиявий ва ҳуқуқий ландшафти тубдан ўзгариб кетиши мумкин.

Манчестер СитйПремер-лигаФутболМолиявий қоидабузарликСуд даъвоси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқдиМанчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқдиБугун 00:38Манчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилдиМанчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилдиКеча 20:35Стале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирдаСтале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирдаКеча 12:34Энсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайди3 сентябр 12:55Англия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадамАнглия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадам21 сентябр 00:31Эрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очди16 сентябр 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?