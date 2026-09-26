Эрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро сабаб матбуот анжуманидан олиб ташланди
Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Холанд клуби атрофидаги шов-шувли молиявий можаролар фонида миллий жамоанинг режалаштирилган матбуот анжуманида қатнашишдан озод этилди. Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити ҳужумчиси Миллий лигалар доирасидаги Португалияга қарши ўйин олдидан журналистлар саволларига жавоб бериши керак эди, бироқ Норвегия футбол федерацияси сўнгги дақиқаларда таркибга ўзгартириш киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу қарор футбол оламида катта эътирозларга сабаб бўлаётган хабарлар ортидан қабул қилинди. Англия матбуотининг ёзишича, Манчестер Сити клуби 2009–2010 ҳамда 2017–2018-йилги мавсумлар оралиғида жами 114 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилган. Гарчи клубга нисбатан расмий санкциялар ҳали эълон қилинмаган бўлса-да, мазкур топ-клуб келажагига жиддий хавф солиб турибди.
Молиявий айбловларнинг жиддий оқибатлариМустақил қўмиталар томонидан кўриб чиқилиши кутилаётган интизомий чоралар жуда оғир бўлиши мумкин. Мутахассисларнинг фикрича, жамоага нисбатан улкан миқдордаги жарималар, очколар чегирилиши, аввал қўлга киритилган чемпионлик унвонларининг бекор қилиниши ва ҳатто Премер-лигадан қувиб чиқарилиш каби жазо чоралари қўлланилиши эҳтимолдан холи эмас.
Норвегия футбол федерацияси матбуот котиби Мортен Скжонсберг ТВ 2 каналига берган интервюсида мазкур ўзгаришни тасдиқлади. Унга кўра, жамоа бош мураббийи Стале Солбаккен ҳамда футболчилар Фредрик Аурснес ва Андреас Скелдеруп матбуот анжуманида қатнашадиган бўлди ва Манчестер Сити ҳужумчиси ортиқча саволлардан ҳимоя қилинди.
Майдондаги ажойиб ўйин ва келгуси режаларХоландни матбуот эътиборидан четда сақлаш қарори унинг майдондаги ёрқин ўйинидан бир кун ўтиб қабул қилинди. Пайшанба куни бўлиб ўтган UEFA Миллатлар лигасининг илк тур учрашувида ҳужумчи дубл қайд этиб, Норвегиянинг Дания устидан 3:2 ҳисобида ғалаба қозонишига бошчилик қилганди.
Ҳозирда Норвегия терма жамоаси ўз уйида Португалияга қарши ўйинга тайёргарлик кўрмоқда. Учрашув якшанба куни Ослода бўлиб ўтади. Меҳмонлар ҳам дастлабки турда Уелс устидан минимал 1:0 ҳисобида зафар қучиб, турнирни муваффақиятли бошлаган эди.
Изоҳлар 0
…