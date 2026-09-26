Эрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро сабаб матбуот анжуманидан олиб ташланди

·3·Спорт
Эрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро сабаб матбуот анжуманидан олиб ташланди

Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Холанд клуби атрофидаги шов-шувли молиявий можаролар фонида миллий жамоанинг режалаштирилган матбуот анжуманида қатнашишдан озод этилди. Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Сити ҳужумчиси Миллий лигалар доирасидаги Португалияга қарши ўйин олдидан журналистлар саволларига жавоб бериши керак эди, бироқ Норвегия футбол федерацияси сўнгги дақиқаларда таркибга ўзгартириш киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу қарор футбол оламида катта эътирозларга сабаб бўлаётган хабарлар ортидан қабул қилинди. Англия матбуотининг ёзишича, Манчестер Сити клуби 2009–2010 ҳамда 2017–2018-йилги мавсумлар оралиғида жами 114 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилган. Гарчи клубга нисбатан расмий санкциялар ҳали эълон қилинмаган бўлса-да, мазкур топ-клуб келажагига жиддий хавф солиб турибди.

Молиявий айбловларнинг жиддий оқибатлари

Мустақил қўмиталар томонидан кўриб чиқилиши кутилаётган интизомий чоралар жуда оғир бўлиши мумкин. Мутахассисларнинг фикрича, жамоага нисбатан улкан миқдордаги жарималар, очколар чегирилиши, аввал қўлга киритилган чемпионлик унвонларининг бекор қилиниши ва ҳатто Премер-лигадан қувиб чиқарилиш каби жазо чоралари қўлланилиши эҳтимолдан холи эмас.

Норвегия футбол федерацияси матбуот котиби Мортен Скжонсберг ТВ 2 каналига берган интервюсида мазкур ўзгаришни тасдиқлади. Унга кўра, жамоа бош мураббийи Стале Солбаккен ҳамда футболчилар Фредрик Аурснес ва Андреас Скелдеруп матбуот анжуманида қатнашадиган бўлди ва Манчестер Сити ҳужумчиси ортиқча саволлардан ҳимоя қилинди.

Майдондаги ажойиб ўйин ва келгуси режалар

Холандни матбуот эътиборидан четда сақлаш қарори унинг майдондаги ёрқин ўйинидан бир кун ўтиб қабул қилинди. Пайшанба куни бўлиб ўтган UEFA Миллатлар лигасининг илк тур учрашувида ҳужумчи дубл қайд этиб, Норвегиянинг Дания устидан 3:2 ҳисобида ғалаба қозонишига бошчилик қилганди.

Ҳозирда Норвегия терма жамоаси ўз уйида Португалияга қарши ўйинга тайёргарлик кўрмоқда. Учрашув якшанба куни Ослода бўлиб ўтади. Меҳмонлар ҳам дастлабки турда Уелс устидан минимал 1:0 ҳисобида зафар қучиб, турнирни муваффақиятли бошлаган эди.

Эрлинг ХоландМанчестер СитйНорвегияМиллатлар лигасиФутбол янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бриан Риемер: Эрлинг Холанд — дунёнинг энг яхши ҳужумчисиБриан Риемер: Эрлинг Холанд — дунёнинг энг яхши ҳужумчисиКеча 16:36Эрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминладиЭрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминладиКеча 01:54Эрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтадиЭрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтадиКеча 13:15Стале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилдиСтале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилди15 сентябр 17:31Бриан Риемер Эрлинг Холанд синови ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиБриан Риемер Эрлинг Холанд синови ҳақидаги миш-мишларга изоҳ берди24 сентябр 09:38Энсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатди5 сентябр 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?