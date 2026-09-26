Samsung АҚШда патент можароси ва тақиқ хавфига дуч келди
АҚШнинг Иоэнгине компанияси Samsung Electronиксга нисбатан судга даъво киритиб, жанубий кореялик технология гигантини уланиш ва маълумотлар алмашинуви билан боғлиқ бешта патентни рухсатсиз ишлатганликда айблади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ҳуқуқий низо Samsung компаниясининг АҚШ бозоридаги энг машҳур маҳсулотлари, жумладан, флагман смартфонлар ва қаттиқ дисклар савдосига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда суд жараёни Техас штатининг Шарқий округ судида кўриб чиқилмоқда. Даъвогарнинг таъкидлашича, Samsung ўз қурилмаларида мазкур технологиялардан тегишли рухсатнома олмасдан ва лицензия тўловларини амалга оширмасдан фойдаланиб келган. Бу эса интеллектуал мулк ҳуқуқларининг қўпол равишда бузилишига олиб келади.
Даъво қилинган қурилмалар рўйхатиИоэнгине тақдим этган даъво аризасида айрим қурилмалар тўғридан-тўғри мисол тариқасида келтириб ўтилган. Ушбу рўйхатга қуйидаги машҳур маҳсулотлар киритилган:
- Samsung Galaxy S23 Ultra флагман смартфони
- Galaxy Watch Ultra ақлли соати
- Galaxy Buds2 Pro симсиз қулоқчинлари
- Samsung T7 портатив SSD хотира қурилмаси
Суд тақиқининг эҳтимолий оқибатлариДаъвогар компания молиявий компенсация билан бир қаторда, айрим Galaxy смартфонлари ва портатив SSD қурилмаларини сотишни тақиқловчи доимий суд қарорига эришишни мақсад қилган. Агар суд ушбу талабни қаноатлантирса, Samsung АҚШ ҳудудида қонунбузарлик деб топилган фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлади ва бу айрим қурилмаларнинг америкалик харидорлар учун етказиб берилишига чек қўйиши мумкин.
Шунга қарамай, мутахассислар бу энг охирги сценарий эканлигини таъкидлашмоқда. Samsung суд қарорига кўра муаммони ҳал қилиш учун ўз технологияларини ўзгартириши ёки айрим функцияларни вақтинча ўчириб қўйиши ҳам мумкин. Шунингдек, Иоэнгине муқобил вариант сифатида Samsung компаниясини технологиялардан фойдаланганлик учун доимий лицензия тўловларини тўлашга мажбурлаш имкониятини ҳам кўриб чиқмоқда.
Изоҳлар 0
…