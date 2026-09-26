Samsung АҚШда патент можароси ва тақиқ хавфига дуч келди

·3·Техно
Samsung АҚШда патент можароси ва тақиқ хавфига дуч келди

АҚШнинг Иоэнгине компанияси Samsung Electronиксга нисбатан судга даъво киритиб, жанубий кореялик технология гигантини уланиш ва маълумотлар алмашинуви билан боғлиқ бешта патентни рухсатсиз ишлатганликда айблади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ҳуқуқий низо Samsung компаниясининг АҚШ бозоридаги энг машҳур маҳсулотлари, жумладан, флагман смартфонлар ва қаттиқ дисклар савдосига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда суд жараёни Техас штатининг Шарқий округ судида кўриб чиқилмоқда. Даъвогарнинг таъкидлашича, Samsung ўз қурилмаларида мазкур технологиялардан тегишли рухсатнома олмасдан ва лицензия тўловларини амалга оширмасдан фойдаланиб келган. Бу эса интеллектуал мулк ҳуқуқларининг қўпол равишда бузилишига олиб келади.

Даъво қилинган қурилмалар рўйхати

Иоэнгине тақдим этган даъво аризасида айрим қурилмалар тўғридан-тўғри мисол тариқасида келтириб ўтилган. Ушбу рўйхатга қуйидаги машҳур маҳсулотлар киритилган:

  • Samsung Galaxy S23 Ultra флагман смартфони
  • Galaxy Watch Ultra ақлли соати
  • Galaxy Buds2 Pro симсиз қулоқчинлари
  • Samsung T7 портатив SSD хотира қурилмаси
Бироқ, мазкур рўйхат якуний эмаслиги ва келгусида компаниянинг бошқа турдаги маҳсулотларига ҳам даъволар кенгайтирилиши мумкинлиги билдирилди. Иоэнгине ўтган давр мобойнида етказилган зарар учун «оқилона лицензия мукофоти» кўринишида компенсация талаб қилмоқда, гарчи даъвода аниқ сумма ҳозирча кўрсатилмаган бўлса ҳам.

Суд тақиқининг эҳтимолий оқибатлари

Даъвогар компания молиявий компенсация билан бир қаторда, айрим Galaxy смартфонлари ва портатив SSD қурилмаларини сотишни тақиқловчи доимий суд қарорига эришишни мақсад қилган. Агар суд ушбу талабни қаноатлантирса, Samsung АҚШ ҳудудида қонунбузарлик деб топилган фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлади ва бу айрим қурилмаларнинг америкалик харидорлар учун етказиб берилишига чек қўйиши мумкин.

Шунга қарамай, мутахассислар бу энг охирги сценарий эканлигини таъкидлашмоқда. Samsung суд қарорига кўра муаммони ҳал қилиш учун ўз технологияларини ўзгартириши ёки айрим функцияларни вақтинча ўчириб қўйиши ҳам мумкин. Шунингдек, Иоэнгине муқобил вариант сифатида Samsung компаниясини технологиялардан фойдаланганлик учун доимий лицензия тўловларини тўлашга мажбурлаш имкониятини ҳам кўриб чиқмоқда.

SamsungИоэнгинеПатентАҚШSSD
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда Apple, Samsung ва Google қурилмалари тақиқланиши мумкинАҚШда Apple, Samsung ва Google қурилмалари тақиқланиши мумкин19 сентябр 13:25Samsung Гамеском 2026 кўргазмасида янги P9 ва P7 SSD моделларини тақдим этдиSamsung Гамеском 2026 кўргазмасида янги P9 ва P7 SSD моделларини тақдим этди26 август 15:55Тундеробот AI Мастер M7000 ноутбуки ноёб хотира билан тақдим этилдиТундеробот AI Мастер M7000 ноутбуки ноёб хотира билан тақдим этилди22 сентябр 01:23Samsung 990 сериясининг янги SSD дисклари сотувга чиқди: Нарх ва техник жиҳатларSamsung 990 сериясининг янги SSD дисклари сотувга чиқди: Нарх ва техник жиҳатлар16 июл 04:23Лехар эски компьютерлар учун янги NF100 SSD хотирасини тақдим этдиЛехар эски компьютерлар учун янги NF100 SSD хотирасини тақдим этди8 сентябр 16:54Эҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлдиЭҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлди15 июл 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди