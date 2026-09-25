1-гуруҳ истеъмолчилари учун электр нархларида кутилмаган айирбошлаш — янги ҳисоб-китоб
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 1-гуруҳ истеъмолчилари учун электр энергияси нархларида муҳим ўзгаришлар юз берди, тунги вақтда нарх 733 сўмдан 1100 сўмга кўтарилди, кундузги (09:00–17:00) эса 1100 сўмдан 733 сўмга туширилди.
- Ушбу табақалаштирилган нарх сиёсати қуёш энергиясидан самарали фойдаланишни рағбатлантириш ва тунги юкламани мувозанатлашга қаратилган.
Ўзбекистон энергетика секторида 1-тариф гуруҳи электр энергияси истеъмолчилари фаолиятига бевосита дахлдор бўлган жиддий нарх қайта тақсимоти жорий этилмоқда. Расмий тартибга мувофиқ, сутканинг турли вақт зоналари бўйича тўлов ставкалари бир-бирига тескари тарзда ўзгартирилади. Эндиликда тунги давр (соат 22:00 дан 24:00 гача ҳамда 00:00 дан 06:00 гача) бўлган оралиқда 1 кВт/соат электр энергияси учун нарх 1100 сўм этиб белгиланмоқда (илгари мазкур вақтда 733 сўм тўланар эди). Аксинча, ярим тиғиз вақтда (кундузги соат 09:00 дан 17:00 гача) истеъмол қилинган электрнинг ҳар бир кВт/соати учун тўлов 733 сўмга туширилади (илгари 1100 сўм тўланган). Ушбу табақалаштирилган нарх сиёсати ишлаб чиқариш ва корхоналарнинг иш тартибини кундузги қуёш генерацияси фаол бўлган даврга кўчиришга қаратилган стратегик ўзгариш сифатида баҳоланмоқда.
«Тунги қимматлашув ва кундузги чегирма»: Янги тарифнинг 5 та асосий нуқтаси
1-гуруҳ истеъмолчилари учун кучга кираётган муҳим ўзгаришлар:
Тунги вақт 1100 сўмга кўтарилади: Соат 22:00 дан 06:00 гача бўлган тунги оралиқда 1 кВт/соат нархи 733 сўмдан 1100 сўмгача ошади;
Кундузги вақт 733 сўмга арзонлашади: Соат 09:00 дан 17:00 гача бўлган ярим тиғиз даврда нарх 1100 сўмдан 733 сўмга арзонлаштирилади;
Тунги арзонлик концепцияси бекор бўлди: Илгари ишлаб чиқаришни тунга кўчириш орқали тежаш амалиёти энди молиявий жиҳатдан қимматга тушади;
Кундузги қуёш генерацияси устунлиги: Кундузи нархнинг пасайтирилиши тизимдаги қуёш энергиясидан самарали фойдаланишни рағбатлантиради;
Корхоналар учун қайта режалаштириш: 1-гуруҳ юридик истеъмолчилари ўз иш графиклари ва харажатлар сметасини зудлик билан қайта тузишлари шарт.
Электр тарифлари таққоси: 1-гуруҳ истеъмолчилари учун эски ва янги ставкалар
Тўловларнинг вақт зоналари кесимидаги аниқ ўзгариши жадвали:
Истеъмол вақт зоналари
Соатлар оралиғи
Амалдаги (эски) тариф
Янги тасдиқланган тариф
Ўзгариш характери
Тунги давр
22:00 – 24:00 ва 00:00 – 06:00
733 сўм
1 100 сўм
+367 сўмга ошади (қимматлашади)
Ярим тиғиз давр (Кундузи)
09:00 – 17:00
1 100 сўм
733 сўм
-367 сўмга тушади (арзонлашади)
Энергетик ва иқтисодий экспертиза: Нега тарифлар «ўрин алмашди»?
Соҳа мутахассислари ва молиявий таҳлилчиларнинг хулосалари:
«Яшил энергетика» салмоғининг ортиши: Ўзбекистонда йирик қуёш фотоэлектр станциялари тармоққа уланиши ортидан кундузги вақтда (09:00–17:00) арзон ва ортиқча энергия генерацияси ҳосил бўлмоқда; давлат кундузги арзон тариф орқали корхоналарни энергияни айнан кундузи истеъмол қилишга ундамоқда;
Тунги энергия танқислиги ва батарея тизимлари: Тунда қуёш станциялари ишламайди, асосий юклама иссиқлик электр станциялари ва газ ёқишга тушади; тунги нархнинг 1100 сўмга кўтарилиши тизимда газ сарфини камайтириш ва тунги юкламани мувозанатлашга хизмат қилади;
Бизнес учун янги модел: Ушбу ўзгариш тунги сменада ишловчи цехлар ва ишлаб чиқарувчиларга фаолият графигини қайта кўриб чиқишни тақозо этади; акс ҳолда, уларнинг коммунал тўловлари 30-40 фоизгача ошиб кетиши мумкин.
Сизнингча, тунги тарифнинг ошиши ва кундузги нархнинг арзонлаштирилиши бизнес ва ишлаб чиқариш соҳасига қандай таъсир кўрсатади? Корхоналар иш вақтини тўлиқ кундузги режимга ўтказишга улгура оладими? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда барча тадбиркор ва мутахассислар хабардор бўлиши учун ушбу муҳим янгиликни баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…