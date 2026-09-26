Манчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқди

·0·Спорт
Манчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқди

Англия Премер-лигасининг молиявий қоидабузарликларида айбланаётган Манчестер Сити клуби атрофидаги вазият жиддий тус олмоқда. Мустақил комиссия «шаҳарликлар»га қўйилган 115 та айбловдан 114 тасини асосли деб топгани ҳақидаги хабарлар ортидан Буюк Британия сиёсатчилари ҳам муносабат билдира бошлади. ИТВ Гранада Репортс нашрига интервю берган мамлакат сиёсатчиларидан бири, Эвертон жамоасининг ашаддий мухлиси Энди Бернем жамоатчиликни шошма-шузарлик билан хулоса чиқармасликка чақирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, мустақил комиссия узоқ давом этган суриштирувлар натижасида ўз қарорига келган. Бироқ Энди Бернем бу каби шов-шувли хабарлардан сўнг дарҳол кескин ҳукмлар чиқариш нотўғри эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ҳар қандай якуний хулосага келишдан олдин мустақил комиссиянинг расмий ҳисоботини батафсил ўрганиб чиқиш талаб этилади.

Молиявий айбловлар ва узоқ давом этаётган жараён

Асосий можаро Манчестер Сити клубининг 2009–2018 йиллар оралиғида Премер-лигага нотўғри молиявий маълумотлар тақдим этгани билан боғлиқ. Ушбу давр мобайнида жамоа мамлакат футболида етакчи кучга айланган эди. Эълон қилинган айбловларга кўра, клуб 54 марта аниқ молиявий маълумотларни тақдим этмаган ҳамда футболчилар ва мураббийлар маошига оид 14 та қоидабузарликка йўл қўйган.

Бернемнинг таъкидлашича, клуб ва Премер-лига ўртасидаги бу жараён жуда узоқ ҳамда мураккаб кечган. Шу боисдан ҳам, жамоани тарихий совринлардан маҳрум қилиш ёки бошқа оғир жазолар ҳақида ўйлашдан олдин барча ҳужжатларни синчиклаб кўздан кечириш зарур. «Мен бу ҳақда эндигина эшитдим, ҳозирча булар шунчаки хабарлар. Агар улар тасдиқланса, албатта, мустақил комиссия ҳисоботини кўриб чиқишни истайман», — деди Бернем.

Клубнинг қатъий позицияси ва келгуси санкциялар

Ўз навбатида, Манчестер Сити раҳбарияти ҳам ўз позициясида қатъий турибди. Клуб ўзининг айбсизлигига ва тақдим этган далилларининг ҳаққонийлигига Ишончи комил эканини билдирди. Клуб матбуот хизмати тарқатган баёнотда Премер-лига жараёни давом этаётгани ва қатъий махфийлик талабларига риоя қилиниши лозимлиги эслатиб ўтилди. Манчестер Сити сўнгги саккиз йил давомида адолатли регуляторга таяниб, тегишли тартиб-қоидаларга амал қилганини таъкидламоқда.

Агар мустақил комиссиянинг топилмалари апелляция жараёнида ҳам ўз кучида қолса, Премер-лига жиддий интизорий чораларни кўриши мумкин. Регламентга мувофиқ, лиганинг интизорий воситалари сирасига йирик миқдордаги жарималардан тортиб, элита дивизионидан четлатишгача бўлган жазо турлари киради. Бироқ ҳар қандай санкция мутаносиблик талабига жавоб бериши шарт, акс ҳолда кейинги суд босқичларида бу қарорлар бекор қилиниши эҳтимоли мавжуд.

Манчестер СитйПремер-лигаФутболАнглияСанкциялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилдиМанчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилдиКеча 20:35Англия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадамАнглия Премер-лигаси: Манчестер Сити якка пешқадам21 сентябр 00:31Стале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирдаСтале Солбаккен Эрлинг Холанднинг жисмоний ҳолатидан хавотирдаКеча 12:34Энсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайди3 сентябр 12:55Эрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очди16 сентябр 18:32Френк Лемпард Ковентри билан APЛга қайтишга тайёрланмоқдаФренк Лемпард Ковентри билан APЛга қайтишга тайёрланмоқда14 август 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?