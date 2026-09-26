Манчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқди
Англия Премер-лигасининг молиявий қоидабузарликларида айбланаётган Манчестер Сити клуби атрофидаги вазият жиддий тус олмоқда. Мустақил комиссия «шаҳарликлар»га қўйилган 115 та айбловдан 114 тасини асосли деб топгани ҳақидаги хабарлар ортидан Буюк Британия сиёсатчилари ҳам муносабат билдира бошлади. ИТВ Гранада Репортс нашрига интервю берган мамлакат сиёсатчиларидан бири, Эвертон жамоасининг ашаддий мухлиси Энди Бернем жамоатчиликни шошма-шузарлик билан хулоса чиқармасликка чақирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, мустақил комиссия узоқ давом этган суриштирувлар натижасида ўз қарорига келган. Бироқ Энди Бернем бу каби шов-шувли хабарлардан сўнг дарҳол кескин ҳукмлар чиқариш нотўғри эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ҳар қандай якуний хулосага келишдан олдин мустақил комиссиянинг расмий ҳисоботини батафсил ўрганиб чиқиш талаб этилади.
Молиявий айбловлар ва узоқ давом этаётган жараёнАсосий можаро Манчестер Сити клубининг 2009–2018 йиллар оралиғида Премер-лигага нотўғри молиявий маълумотлар тақдим этгани билан боғлиқ. Ушбу давр мобайнида жамоа мамлакат футболида етакчи кучга айланган эди. Эълон қилинган айбловларга кўра, клуб 54 марта аниқ молиявий маълумотларни тақдим этмаган ҳамда футболчилар ва мураббийлар маошига оид 14 та қоидабузарликка йўл қўйган.
Бернемнинг таъкидлашича, клуб ва Премер-лига ўртасидаги бу жараён жуда узоқ ҳамда мураккаб кечган. Шу боисдан ҳам, жамоани тарихий совринлардан маҳрум қилиш ёки бошқа оғир жазолар ҳақида ўйлашдан олдин барча ҳужжатларни синчиклаб кўздан кечириш зарур. «Мен бу ҳақда эндигина эшитдим, ҳозирча булар шунчаки хабарлар. Агар улар тасдиқланса, албатта, мустақил комиссия ҳисоботини кўриб чиқишни истайман», — деди Бернем.
Клубнинг қатъий позицияси ва келгуси санкцияларЎз навбатида, Манчестер Сити раҳбарияти ҳам ўз позициясида қатъий турибди. Клуб ўзининг айбсизлигига ва тақдим этган далилларининг ҳаққонийлигига Ишончи комил эканини билдирди. Клуб матбуот хизмати тарқатган баёнотда Премер-лига жараёни давом этаётгани ва қатъий махфийлик талабларига риоя қилиниши лозимлиги эслатиб ўтилди. Манчестер Сити сўнгги саккиз йил давомида адолатли регуляторга таяниб, тегишли тартиб-қоидаларга амал қилганини таъкидламоқда.
Агар мустақил комиссиянинг топилмалари апелляция жараёнида ҳам ўз кучида қолса, Премер-лига жиддий интизорий чораларни кўриши мумкин. Регламентга мувофиқ, лиганинг интизорий воситалари сирасига йирик миқдордаги жарималардан тортиб, элита дивизионидан четлатишгача бўлган жазо турлари киради. Бироқ ҳар қандай санкция мутаносиблик талабига жавоб бериши шарт, акс ҳолда кейинги суд босқичларида бу қарорлар бекор қилиниши эҳтимоли мавжуд.
Изоҳлар 0
…