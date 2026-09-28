Ёлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқлади

·52·Фойдали
Ёлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ёлғизлик ва ижтимоий изоляция инсоннинг соғлом умр кўрадиган йилларини сезиларли даражада қисқартириши мумкин, бунда энг катта таъсир руҳий саломатликка боғлиқ.
  • Тюлейн университети олимларининг тадқиқотига кўра, ёлғизликни ҳис қилаётган эркаклар ижтимоий фаол тенгдошларига нисбатан тахминан 6 йил, аёллар эса 4 йил камроқ умр кўриши мумкин.

Ёлғизлик ва ижтимоий изоляция инсоннинг жиддий жисмоний ҳамда руҳий касалликларсиз ўтказадиган умр йилларини сезиларли даражада қисқартириши мумкин. Бу ҳақдаги тадқиқот “SciTechDaily”да эълон қилинди.

Қайд этилишича, Тюлейн университети олимлари 40 ёшдан 69 ёшгача бўлган қарийб 280 минг кишининг соғлиғи ва ижтимоий ҳаётига оид маълумотларини ўрганган. Тадқиқотчилар ижтимоий алоқаларнинг етишмаслиги диабет, юрак-қон томир касалликлари, саратон, депрессия ва хавотир бузилишлари каби ҳолатлар билан қандай боғлиқлигини таҳлил қилган.

Натижалар ижтимоий изоляция ва ёлғизликни бошдан кечираётган инсонлар соғлом ва фаол ҳаёт кечириши мумкин бўлган йилларни кўпроқ йўқотишини кўрсатган.

Тадқиқотда энг катта таъсир руҳий саломатлик билан боғлиқ экани аниқланган. Ёлғизлик ҳиссини бошдан кечираётган эркаклар руҳий бузилишларсиз яшайдиган ижтимоий фаол тенгдошларига нисбатан қарийб 6 йил камроқ умр кўриши мумкин. Аёлларда эса бу фарқ тахминан 4 йилни ташкил этган.

Шу билан бирга, олимлар ижтимоий изоляциянинг айрим салбий оқибатларини соғлом турмуш тарзи орқали камайтириш мумкинлигини қайд этган. Тўғри овқатланиш, мунтазам жисмоний фаоллик ва етарли уйқу бундай таъсирларни қисман юмшатиши мумкин.

Бироқ чуқур ва узоқ давом этадиган ёлғизлик ҳисси соғлом турмуш тарзига унчалик боғлиқ эмас. Тадқиқот муаллифлари ёлғиз қолиш билан ўзини ёлғиз ҳис қилиш бир хил ҳолат эмаслигига алоҳида эътибор қаратган.

Масалан, инсон ҳамкасблари, дўстлари ёки қариндошлари билан мунтазам мулоқотда бўлиши мумкин. Шунга қарамай, у яқин ва мазмунли муносабатларнинг етишмаслиги сабабли кучли эмоционал узилиш ёки доимий ёлғизликни ҳис қилиши эҳтимоли бор.

Мутахассислар жисмоний фаоллик ва соғлом овқатланишга эътибор бериш билан бир қаторда, инсоннинг яқинлари билан муносабатлари ва ижтимоий алоқалари сифатига ҳам эътибор қаратиш муҳимлигини таъкидламоқда.

Тюлейн университетиёлғизликижтимоий изоляциясоғлом турмуш тарзи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Тақиқланган маслаҳатлар»: Узоқ умр кўришнинг қадимий сирлари очилди«Тақиқланган маслаҳатлар»: Узоқ умр кўришнинг қадимий сирлари очилди23 август 17:32Нега севган инсонларимиздан ҳам чарчаймиз? Сабаби кутилмаганНега севган инсонларимиздан ҳам чарчаймиз? Сабаби кутилмаган9 август 00:54Олимлар итлар инсон ҳиссиётларини қандай англашини аниқладиОлимлар итлар инсон ҳиссиётларини қандай англашини аниқлади14 август 13:38Тез бойиш иллюзияси: Ҳақиқий даромад ва молиявий эркинлик сири нимада?Тез бойиш иллюзияси: Ҳақиқий даромад ва молиявий эркинлик сири нимада?Бугун 06:42Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усулиКолбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули26 сентябр 17:18Оила бахтининг олтин калити: Аёллар учун қимматли ўгитлар...Оила бахтининг олтин калити: Аёллар учун қимматли ўгитлар...26 сентябр 07:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?