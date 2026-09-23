"Шарқ" гуруҳи хонандаси Татьяна Зайсева ажрашганини маълум қилди ва хейтерларнинг гапларига жавоб берди

·90·Маданият
"Шарқ" гуруҳи хонандаси Татьяна Зайсева ажрашганини маълум қилди ва хейтерларнинг гапларига жавоб берди

"Шарқ" гуруҳи хонандалари Сарвар ва Татьяна Зайсева ажрашганини маълум қилганидан сўнг, хонанда ижтимоий тармоқларда турли негатив изоҳларга дуч келмоқда. Татьяна эса хейтерларга мурожаат қилиб, инсонларнинг шахсий ҳаётига аралашмасликка чақирди.

Татьяна Зайсеванинг айтишича, айрим фойдаланувчилар унинг ажрашганидан кейинги ҳаёти ҳақида турли фикрлар билдирмоқда.

"Ҳар бир инсон алоҳида дунё, алоҳида юрак. Жуда кўп одамлар бировни муҳокама қилишга тайёр", — дея мурожаат қилди хонанда.

У айрим изоҳларда "ажрашиб, ўзини қўйиб юборди, мазза қилиб юрибди" каби фикрлар ёзилаётганини айтди. Хонанда одамлар бошқаларнинг ҳаёти ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлмасдан туриб хулоса қилмаслиги кераклигини таъкидлади.

Татьяна Зайсеванинг фикрича, ҳар бир инсоннинг бошқаларга кўринмайдиган ўз дунёси ва муаммолари бор.

"Сизлар билмайдиган дунё, ҳаммани ўзига яраша дарди бор. Ҳаммага ўзилага нисбатан меҳр-муҳаббат тилайман", — деди у.

Татьяна: "Бировнинг ҳаётини муҳокама қилманг"

Хонанда мурожаати орқали унга салбий фикр билдираётганларга жавоб берар экан, инсонларни аввало ўз ҳаётига ва ҳис-туйғуларига эътибор қаратишга чақирди.

Сарвар ва Татьяна Зайсеванинг ажрашгани ҳақидаги хабардан кейин хонанданинг шахсий ҳаёти ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинаётган бир пайтда, унинг янги мурожаати ҳам кузатувчилар эътиборини тортди.

ШарқСарварТатьяна Зайсева
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

IU ва Ли Чон Сок ажрашганини расман тасдиқладиIU ва Ли Чон Сок ажрашганини расман тасдиқлади10 июл 16:21Машҳур юнон хонандаси Йоргос Мазонакис 54 ёшида вафот этдиМашҳур юнон хонандаси Йоргос Мазонакис 54 ёшида вафот этди11 сентябр 04:44Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)14 июл 13:19Тошкент тўйларининг “энг қиммат” хонандаси Рашид Холиқов 53 ёшни қаршиладиТошкент тўйларининг “энг қиммат” хонандаси Рашид Холиқов 53 ёшни қаршилади30 апрел 15:30“Осмондаги ой эди”: Сурайё Қосимова турмуш ўртоғи билан ажрашгани ҳақида гапирди“Осмондаги ой эди”: Сурайё Қосимова турмуш ўртоғи билан ажрашгани ҳақида гапирди6 май 18:21Турк хонандаси Риза Тамер вафот этдиТурк хонандаси Риза Тамер вафот этди19 апрел 17:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ