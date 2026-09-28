Honor смартфонлари учун ихчам телеобъективеклар тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Honor компанияси Магик 9 ва Магик 9 Pro Max смартфонлари учун иккита янги ташқи телеконвертерни тақдим этди.
- G200 модели 200 мм фокус масофаси билан портрет ва йирик планли суратлар учун мўлжалланган бўлиб, ихчам ва енгил дизайнга эга.
- G500 телеконвертери эса 85 мм камерасини 5,88 баробар ошириб, 500 мм эквивалентидаги фокус масофасини тақдим этади ва узоқ масофали суратга олиш учун мўлжалланган.
Honor компанияси ўзининг флагман смартфонлари учун мўлжалланган иккита янги ташқи телеконвертерни намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилмалар Магик 9 ва Магик 9 Pro Max моделларининг суратга олиш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириб, мобил фотография ихлосмандларига профессионал даражадаги яқинлаштириш функциясини тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги объектинлар қаторидан ўрин олган илк қурилма G200 деб номланиб, 200 мм фокус масофасига эга. Мазкур аксессуар тақдим этилган иккала смартфон модели билан ҳам тўлиқ мос келади ҳамда портрет съёмкаси, йирик планли кадрлар ва қўшимча яқинлашиш талаб қилинадиган бошқа саҳналар учун жуда қўл келади.
G200 модели ва унинг имкониятлариТехник хусусиятларига кўра, G200 модели ихчам корпусга эга бўлиб, унинг узунлиги атиги 81 миллиметрни, вазни эса тахминан 88 граммни ташкил қилади. ixbt.com хабар қилишича, ўлчамлари бўйича бу аксессуар оддий лаб бўёғи билан осонгина солиштирилиши мумкин.
Шу сабабли, фойдаланувчилар уни суратга олиш учун мўлжалланган умумий жиҳозлар тўпламини оғирлаштирмасдан, смартфон учун енгил ва қулай қўшимча сифатида доимий равишда ўзлари билан олиб юришлари мумкин.
Honor G500 ва узоқ масофали съёмкаЯнада кучлироқ ва узоқ масофаларга мўлжалланган ечим сифатида Honor G500 телеконвертери тақдим этилди. Ушбу қурилма Магик 9 Pro Max смартфонининг асосий 85 миллиметрлиамерасининг хусусиятларини 5,88 баравар ошириб беради.
Натижада, фойдаланувчилар 500 мм эквивалентидаги фокус масофасига эришадилар. Эълон қилинган кўрсаткичларга кўра, мазкур қўллаб-қувватлаш тизими 14 000 мм гача бўлган фокус масофасида суратга тушириш имконини беради.
Мазкур илғор аксессуар асосан концертлар, йирик спорт мусобақалари ҳамда табиат қўйнида ёввойи ҳайвонларни суратга олишни ҳуш кўрувчи профессионал ва ҳаваскор фотографларга мўлжалланган.
Изоҳлар 0
…