Honor смартфонлари учун ихчам телеобъективеклар тақдим этилди

·13·Техно
Honor смартфонлари учун ихчам телеобъективеклар тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Honor компанияси Магик 9 ва Магик 9 Pro Max смартфонлари учун иккита янги ташқи телеконвертерни тақдим этди.
  • G200 модели 200 мм фокус масофаси билан портрет ва йирик планли суратлар учун мўлжалланган бўлиб, ихчам ва енгил дизайнга эга.
  • G500 телеконвертери эса 85 мм камерасини 5,88 баробар ошириб, 500 мм эквивалентидаги фокус масофасини тақдим этади ва узоқ масофали суратга олиш учун мўлжалланган.

Honor компанияси ўзининг флагман смартфонлари учун мўлжалланган иккита янги ташқи телеконвертерни намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилмалар Магик 9 ва Магик 9 Pro Max моделларининг суратга олиш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириб, мобил фотография ихлосмандларига профессионал даражадаги яқинлаштириш функциясини тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги объектинлар қаторидан ўрин олган илк қурилма G200 деб номланиб, 200 мм фокус масофасига эга. Мазкур аксессуар тақдим этилган иккала смартфон модели билан ҳам тўлиқ мос келади ҳамда портрет съёмкаси, йирик планли кадрлар ва қўшимча яқинлашиш талаб қилинадиган бошқа саҳналар учун жуда қўл келади.

G200 модели ва унинг имкониятлари

Техник хусусиятларига кўра, G200 модели ихчам корпусга эга бўлиб, унинг узунлиги атиги 81 миллиметрни, вазни эса тахминан 88 граммни ташкил қилади. ixbt.com хабар қилишича, ўлчамлари бўйича бу аксессуар оддий лаб бўёғи билан осонгина солиштирилиши мумкин.

Шу сабабли, фойдаланувчилар уни суратга олиш учун мўлжалланган умумий жиҳозлар тўпламини оғирлаштирмасдан, смартфон учун енгил ва қулай қўшимча сифатида доимий равишда ўзлари билан олиб юришлари мумкин.

Honor G500 ва узоқ масофали съёмка

Янада кучлироқ ва узоқ масофаларга мўлжалланган ечим сифатида Honor G500 телеконвертери тақдим этилди. Ушбу қурилма Магик 9 Pro Max смартфонининг асосий 85 миллиметрлиамерасининг хусусиятларини 5,88 баравар ошириб беради.

Натижада, фойдаланувчилар 500 мм эквивалентидаги фокус масофасига эришадилар. Эълон қилинган кўрсаткичларга кўра, мазкур қўллаб-қувватлаш тизими 14 000 мм гача бўлган фокус масофасида суратга тушириш имконини беради.

Мазкур илғор аксессуар асосан концертлар, йирик спорт мусобақалари ҳамда табиат қўйнида ёввойи ҳайвонларни суратга олишни ҳуш кўрувчи профессионал ва ҳаваскор фотографларга мўлжалланган.

HonorСмартфонКамераОбъективТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилди10 сентябр 00:50Honor Magic9 Pro Max флагмани 8800 мА·ч батарея оладиHonor Magic9 Pro Max флагмани 8800 мА·ч батарея олади9 сентябр 18:28Honor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқадиHonor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқади31 август 19:27Honor Magic 9 Супер Эдитион: 11 000 мА·ч батареяли флагман тақдим этилдиHonor Magic 9 Супер Эдитион: 11 000 мА·ч батареяли флагман тақдим этилдиБугун 17:59Honor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиHonor Magic 9 Pro Max бир йўла тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиКеча 15:58Honor Magic 9 Pro Max флагмани 10 000 нит ёрқинликдаги дисплейга эга бўладиHonor Magic 9 Pro Max флагмани 10 000 нит ёрқинликдаги дисплейга эга бўлади26 сентябр 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди