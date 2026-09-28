Сунъий интеллект товушларини аниқловчи ДетектифАИ стартапи ишга туширилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сан-Франсискода жойлашган ДетектифАИ компанияси сунъий интеллект томонидан яратилган товушларни аниқлашга мўлжалланган янги технологияни ишга туширди.
- Бу стартапнинг яратилишига асосий сабаб муассиснинг оиласида содир бўлган фирибгарлик воқеаси бўлиб, унда унинг бобоси сунъий интеллект ёрдамида сохталаштирилган овозга ишонган.
Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши нафақат янги имкониятлар, балки кибержиноятчилик учун хавфли воситаларни ҳам тақдим этмоқда. Шундай таҳдидлардан бири бўлган товушли деэптрейд (деэпфаке) фирибгарлигига қарши курашиш мақсадида Сан-Францискода жойлашган ДетектифАИ компанияси ўзининг янги ишланмаларини тақдим этди. Мазкур стартапга асос солинишига асосий сабаб муассиснинг оиласида содир бўлган ёқимсиз воқеа бўлиб, технология одамларни товуш сохталаштиришдан ҳимоя қилишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, бундан икки йил олдин Тарини Падманабҳунинг бобоси фирибгарлар қурбонига айланган. Унга қўнғироқ қилган шахс ўзини укаси деб таништириб, уни ўғирлаб кетишгани ва қайтариш учун товон пули кераклигини айтган. Бобоси бу овоз сунъий интеллект ёрдамида сохталаштирилганини сезмаган ҳолда пулни тўлаган. Ушбу ҳолат асосчининг эътиборини шахсий хавфсизлик ва товушни ажратиб олиш муаммосига қаратди.
АҚШ Федерал қидирув бюроси (FBI) маълумотларига кўра, америкаликлар ўтган йили сунъий интеллект ёрдамидаги фирибгарликлар туфайли қарийб 900 миллион доллар йўқотган ва бу кўрсаткич аввалги йилга нисбатан 24 фоизга ошган. Айниқса, 60 ёшдан ошган кексалар 50–59 ёшдагиларга қараганда икки баравар кўп зарар кўрган. Бу эса мазкур соҳада ҳимоя воситаларига талаб кескин ошиб бораётганини кўрсатади.
Смартфонлар учун махсус сунъий интеллект ечимиҲозирги кунда овозли деэптрейдларни аниқловчи Реалитй Дефендер, Пиндроп, Ресембле AI, Microsoft Azure AI Контент Сафетй ҳамда Нуансе каби компаниялар мавжудлигига қарамай, уларнинг аксарияти булутли серверларда ишлайди. Падманабҳунинг таъкидлашича, мавжуд маҳсулотлар масофавий серверларга таянади ва телефон ишлаб чиқарувчилар уни тўғридан-тўғри қурилмаларга ўрната олмайди, натижада фойдаланувчи ҳимоясиз қолмоқда.
ДетектифАИ эса йирик булутли моделларни кичрайтириш ўрнига, бошиданоқ смартфон операцион тизимида бевосита ишлай оладиган ихчам сунъий интеллект моделларини ишлаб чиқди. Мазкур ечим қўнғироқлар, овозли хабарлар ва бошқа аудио ёзувлар жараёнида овознинг сунъий интеллект томонидан яратилган ёки яратилмаганини ҳеч қандай маълумотни қурилмадан ташқарига чиқармасдан дарҳол аниқлаш имконини беради.
Бозордаги рақобат ва келажакдаги режаларКомпания ўз дастурий таъминотини телефон ишлаб чиқарувчиларга лицензиялаш орқали қурилманинг асосий қисмига айлантиришни режалаштирмоқда. Айни пайтда стартап молиявий институтлар учун Ҳиндистонда ойига 100 мингдан ортиқ қўнғироқларга хизмат кўрсатиб келмоқда. Ушбу қўнғироқлар қарзни ундириш ва кредит ҳужжатларини текшириш билан шуғулланувчи сунъий интеллект агентлари томонидан амалга оширилиб, ҳар бир жараёнда деэптрейдларни аниқлаш ва шахсни тасдиқлаш функциялари ишлатилади.
Тарини Падманабҳуни дастурлаш ва машинали ўқитиш соҳасида 12 ёшидан бошлаб фаолият юритиб келади. У Ҳиндистондаги Манипал технология институтида кибер-физик тизимлар йўналишида таҳсил олган ва талабалар ўртасидаги Формула Стюдент халқаро муҳандислик мусобақасида Ҳиндистондаги илк ҳайдовчисиз пойга автомобили бўлимига энг ёш жамоа раҳбари бўлган.
Изоҳлар 0
…