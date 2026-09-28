Сунъий интеллект товушларини аниқловчи ДетектифАИ стартапи ишга туширилди

·31·Техно
Сунъий интеллект товушларини аниқловчи ДетектифАИ стартапи ишга туширилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сан-Франсискода жойлашган ДетектифАИ компанияси сунъий интеллект томонидан яратилган товушларни аниқлашга мўлжалланган янги технологияни ишга туширди.
  • Бу стартапнинг яратилишига асосий сабаб муассиснинг оиласида содир бўлган фирибгарлик воқеаси бўлиб, унда унинг бобоси сунъий интеллект ёрдамида сохталаштирилган овозга ишонган.

Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши нафақат янги имкониятлар, балки кибержиноятчилик учун хавфли воситаларни ҳам тақдим этмоқда. Шундай таҳдидлардан бири бўлган товушли деэптрейд (деэпфаке) фирибгарлигига қарши курашиш мақсадида Сан-Францискода жойлашган ДетектифАИ компанияси ўзининг янги ишланмаларини тақдим этди. Мазкур стартапга асос солинишига асосий сабаб муассиснинг оиласида содир бўлган ёқимсиз воқеа бўлиб, технология одамларни товуш сохталаштиришдан ҳимоя қилишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, бундан икки йил олдин Тарини Падманабҳунинг бобоси фирибгарлар қурбонига айланган. Унга қўнғироқ қилган шахс ўзини укаси деб таништириб, уни ўғирлаб кетишгани ва қайтариш учун товон пули кераклигини айтган. Бобоси бу овоз сунъий интеллект ёрдамида сохталаштирилганини сезмаган ҳолда пулни тўлаган. Ушбу ҳолат асосчининг эътиборини шахсий хавфсизлик ва товушни ажратиб олиш муаммосига қаратди.

АҚШ Федерал қидирув бюроси (FBI) маълумотларига кўра, америкаликлар ўтган йили сунъий интеллект ёрдамидаги фирибгарликлар туфайли қарийб 900 миллион доллар йўқотган ва бу кўрсаткич аввалги йилга нисбатан 24 фоизга ошган. Айниқса, 60 ёшдан ошган кексалар 50–59 ёшдагиларга қараганда икки баравар кўп зарар кўрган. Бу эса мазкур соҳада ҳимоя воситаларига талаб кескин ошиб бораётганини кўрсатади.

Смартфонлар учун махсус сунъий интеллект ечими

Ҳозирги кунда овозли деэптрейдларни аниқловчи Реалитй Дефендер, Пиндроп, Ресембле AI, Microsoft Azure AI Контент Сафетй ҳамда Нуансе каби компаниялар мавжудлигига қарамай, уларнинг аксарияти булутли серверларда ишлайди. Падманабҳунинг таъкидлашича, мавжуд маҳсулотлар масофавий серверларга таянади ва телефон ишлаб чиқарувчилар уни тўғридан-тўғри қурилмаларга ўрната олмайди, натижада фойдаланувчи ҳимоясиз қолмоқда.

ДетектифАИ эса йирик булутли моделларни кичрайтириш ўрнига, бошиданоқ смартфон операцион тизимида бевосита ишлай оладиган ихчам сунъий интеллект моделларини ишлаб чиқди. Мазкур ечим қўнғироқлар, овозли хабарлар ва бошқа аудио ёзувлар жараёнида овознинг сунъий интеллект томонидан яратилган ёки яратилмаганини ҳеч қандай маълумотни қурилмадан ташқарига чиқармасдан дарҳол аниқлаш имконини беради.

Бозордаги рақобат ва келажакдаги режалар

Компания ўз дастурий таъминотини телефон ишлаб чиқарувчиларга лицензиялаш орқали қурилманинг асосий қисмига айлантиришни режалаштирмоқда. Айни пайтда стартап молиявий институтлар учун Ҳиндистонда ойига 100 мингдан ортиқ қўнғироқларга хизмат кўрсатиб келмоқда. Ушбу қўнғироқлар қарзни ундириш ва кредит ҳужжатларини текшириш билан шуғулланувчи сунъий интеллект агентлари томонидан амалга оширилиб, ҳар бир жараёнда деэптрейдларни аниқлаш ва шахсни тасдиқлаш функциялари ишлатилади.

Тарини Падманабҳуни дастурлаш ва машинали ўқитиш соҳасида 12 ёшидан бошлаб фаолият юритиб келади. У Ҳиндистондаги Манипал технология институтида кибер-физик тизимлар йўналишида таҳсил олган ва талабалар ўртасидаги Формула Стюдент халқаро муҳандислик мусобақасида Ҳиндистондаги илк ҳайдовчисиз пойга автомобили бўлимига энг ёш жамоа раҳбари бўлган.

ДеэпфакеСунъий интеллектКиберхавфсизликТехнологияСтартап
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ёрдамидаги фирибгарликдан ҳимоя қилувчи Сави иловаси ишга тушдиСунъий интеллект ёрдамидаги фирибгарликдан ҳимоя қилувчи Сави иловаси ишга тушди7 июл 17:24Elon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилдиElon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилди11 сентябр 15:24Googleнинг СйнтИД технологияси илк бор йирик фейк тасвирни фош этдиGoogleнинг СйнтИД технологияси илк бор йирик фейк тасвирни фош этди9 июл 01:53Киберхавфсизликда янги давр: Глов стартапи 1,2 миллиард доллар қиймат билан бозорга чиқдиКиберхавфсизликда янги давр: Глов стартапи 1,2 миллиард доллар қиймат билан бозорга чиқди22 июл 15:23Apple ва Googleга сунъий интеллект орқали кийимни "ечиб ташлайдиган" иловаларни ўчириш буюрилдиApple ва Googleга сунъий интеллект орқали кийимни "ечиб ташлайдиган" иловаларни ўчириш буюрилди18 июл 00:53БМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқдаБМТ огоҳлантиради: Сунъий интеллект ривожи қонунчилик тизимларидан ўзиб кетмоқда4 июл 23:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди