Аёллар эркаклардан кўпроқ ухлаши керакми?

·2·Фойдали
Аёллар эркаклардан кўпроқ ухлаши керакми?

Аёллар эркаклардан кўпроқ ухлаши керакми? Ижтимоий тармоқларда аёлларга 8–9 соат, эркакларга эса 6–7 соат уйқу етарли деган маълумотлар тез-тез учрайди. Бироқ олимлар бундай қатъий меъёрни белгиламаган.

Тадқиқотлар аёллар ва эркакларнинг уйқуси ўртасида айрим фарқлар борлигини кўрсатади. Масалан, аёллар ўртача ҳисобда бироз кўпроқ ухлаши мумкин, аммо бу фарқ 1–2 соатни ташкил қилиши шарт эмас. Энг муҳими, инсоннинг ёшига ва индивидуал эҳтиёжига мос етарли уйқу олиши ҳисобланади.

18–60 ёшдаги катталар учун умумий тавсия — кечасига камида 7 соат ухлаш. 61–64 ёшдагилар учун 7–9 соат, 65 ёшдан катталар учун эса 7–8 соат уйқу тавсия этилади.

Қизиғи шундаки, аёлларда уйқусизлик эркакларга қараганда кўпроқ учрайди. Бир нечта тадқиқотларни бирлаштирган мета-таҳлилда аёлларда уйқусизлик эҳтимоли эркакларга нисбатан юқорироқ экани аниқланган.

Бунинг сабабларидан бири гормонал ўзгаришлар бўлиши мумкин. Ҳайз сикли, ҳомиладорлик ва менопауза даврида эстроген ҳамда прогестерон даражасидаги ўзгаришлар уйқу сифати ва давомийлигига таъсир қилиши мумкин.

Шу сабабли аёл 8 соат ухлаган бўлса ҳам, айрим даврларда уйқуси етарлича сифатли бўлмаслиги мумкин. Яъни масала фақат ётоқда ўтказилган соатлар сонида эмас, балки уйқунинг сифатида ҳам.

Аёлнинг бироз кўпроқ ухлаши унинг индивидуал эҳтиёжи билан боғлиқ бўлиши мумкин. Мунтазам етарли уйқу эса жинсидан қатъи назар, ҳар бир инсон учун муҳим.

аёллар уйқусизлигигормонал ўзгаришларуйқу тавсияларимедицин тадқиқот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туғилган кунига кўра "энг жозибали" аёллар: бу кун уларнинг қайси сирини очади?Туғилган кунига кўра "энг жозибали" аёллар: бу кун уларнинг қайси сирини очади?30 июл 09:44Нега аёллар эркаклардан кам маош олади? БМТ жавоб бердиНега аёллар эркаклардан кам маош олади? БМТ жавоб берди4 август 22:34Нега чақалоқ кам ухлайди? Мутахассис асосий сабабларни тушунтирдиНега чақалоқ кам ухлайди? Мутахассис асосий сабабларни тушунтирди2 август 12:59Туғилган санангиз Сиз учун идеал эркак типини очиб беради...Туғилган санангиз Сиз учун идеал эркак типини очиб беради...28 июл 21:12Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?Бугун 21:08Ёлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқладиЁлғизлик умрни 6 йилга қисқартириши мумкин — олимлар сабабини аниқладиБугун 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?