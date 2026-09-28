Аёллар эркаклардан кўпроқ ухлаши керакми?
Аёллар эркаклардан кўпроқ ухлаши керакми? Ижтимоий тармоқларда аёлларга 8–9 соат, эркакларга эса 6–7 соат уйқу етарли деган маълумотлар тез-тез учрайди. Бироқ олимлар бундай қатъий меъёрни белгиламаган.
Тадқиқотлар аёллар ва эркакларнинг уйқуси ўртасида айрим фарқлар борлигини кўрсатади. Масалан, аёллар ўртача ҳисобда бироз кўпроқ ухлаши мумкин, аммо бу фарқ 1–2 соатни ташкил қилиши шарт эмас. Энг муҳими, инсоннинг ёшига ва индивидуал эҳтиёжига мос етарли уйқу олиши ҳисобланади.
18–60 ёшдаги катталар учун умумий тавсия — кечасига камида 7 соат ухлаш. 61–64 ёшдагилар учун 7–9 соат, 65 ёшдан катталар учун эса 7–8 соат уйқу тавсия этилади.
Қизиғи шундаки, аёлларда уйқусизлик эркакларга қараганда кўпроқ учрайди. Бир нечта тадқиқотларни бирлаштирган мета-таҳлилда аёлларда уйқусизлик эҳтимоли эркакларга нисбатан юқорироқ экани аниқланган.
Бунинг сабабларидан бири гормонал ўзгаришлар бўлиши мумкин. Ҳайз сикли, ҳомиладорлик ва менопауза даврида эстроген ҳамда прогестерон даражасидаги ўзгаришлар уйқу сифати ва давомийлигига таъсир қилиши мумкин.
Шу сабабли аёл 8 соат ухлаган бўлса ҳам, айрим даврларда уйқуси етарлича сифатли бўлмаслиги мумкин. Яъни масала фақат ётоқда ўтказилган соатлар сонида эмас, балки уйқунинг сифатида ҳам.
Аёлнинг бироз кўпроқ ухлаши унинг индивидуал эҳтиёжи билан боғлиқ бўлиши мумкин. Мунтазам етарли уйқу эса жинсидан қатъи назар, ҳар бир инсон учун муҳим.
Изоҳлар 0
…