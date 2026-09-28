Олмаотада яна кучли ер силкиниши: Эпицентр шаҳардан бор-йўғи 8 км масофада!

·15·Дунё
Олмаотада яна кучли ер силкиниши: Эпицентр шаҳардан бор-йўғи 8 км масофада!

Қозоғистоннинг энг йирик мегаполиси Олмаота шаҳрида навбатдаги кучли ер силкиниши қайд этилди. Қозоғистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг (ФВВ) расмий маълумотларига кўра, зилзила эпицентри шаҳарнинг жануби-ғарбий қисмидан атиги 8 километр масофада жойлашган бўлиб, ер ости силкинишлари мегаполис аҳолиси ва ёндош аҳоли пунктларида яққол сезилган.

Ҳисоб-китобларга биноан, шаҳарнинг ўзида зилзила кучи 3–4 баллни ташкил қилган. Шаҳар атрофидаги Қорасой тумани (Қаскелен), Боралдай ҳамда Ўтеген-Ботир қишлоқларида ҳам 2–3 баллик силкинишлар кузатилган. Эпицентрнинг аҳоли яшайдиган нуқталарга ҳаддан ташқари яқинлиги туфайли ер ости силкинишлари шаҳарликлар орасида яна хавотир ва шов-шувларга сабаб бўлди.

«8 км яқинликдаги эпицентр, 4 баллик силкиниш ва шаҳар атрофи»: Зилзиланинг 5 та асосий нуқтаси

Қозоғистон ФВВ тарқатган шошилинч сейсмологик ҳисобот бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • Эпицентр шаҳарга жуда яқин бўлди: Ер ости силкинишининг асосий ўчоғи Олмаота шаҳридан бор-йўғи 8 км жануби-ғарбда қайд этилди;

  • Мегаполис марказида 3–4 балл: Шаҳар ҳудудида силкиниш интенсивлиги 3–4 баллгача етган ҳолда яққол сезилган;

  • Қаскелен ва Боралдайда 2–3 балл: Шаҳар атрофидаги аҳоли пунктлари, жумладан Қорасой (18 км) ва Боралдайда (19 км) куч 2–3 балл бўлган;

  • Ўтеген-Ботирда 2 балл қайд этилди: Эпицентрдан 28 км узоқликдаги мазкур қишлоқда ҳам енгил силкинишлар аниқланган;

  • Сейсмик фаоллик давом этмоқда: Олмаота тоғ тизмалари яқинида ер қаърининг тебраниши мутахассисларнинг кучайтирилган назоратида қолмоқда.

Олмаота ва ёндош ҳудудлардаги ер силкиниши параметрлари таснифи

Қозоғистон ФВВ берган ҳисоб-китоб кўрсаткичлари жадвали:

Ҳудуд ва аҳоли пункти

Эпицентрдан тахминий масофа

Қайд этилган куч (балл)

Силкинишнинг таъсир даражаси

Олмаота шаҳри

Шаҳарга 6–8 км (жануби-ғарб)

3 — 4 балл

Кўп қаватли биноларда кучли сезилган, уй жиҳозлари тебранган

Қорасой (Қаскелен)

18 км масофада

2 — 3 балл

Одамлар томонидан аниқ ҳис қилинган тебраниш

Боралдай қишлоғи

19 км масофада

2 — 3 балл

Одатий ўртача кучдаги ер қимирлаши

Ўтеген-Ботир қишлоғи

28 км масофада

2 балл

Енгил ва қисқа муддатли силкиниш

Эпицентр мақоми

Олмаотадан 8 км жануби-ғарбда

Сейсмоўчоқ

Фавқулодда хизматлар томонидан тўлиқ қайд этилган

Сейсмология ва хавфсизлик экспертизаси: Нега Олмаотадаги силкинишлар минтақани ҳушёр торттиради?

Сейсмологлар, геофизиклар ва фавқулодда вазиятлар бўйича мутахассисларнинг хулосалари:

  • «Тян-Шан тоғ тизмаларининг тектоник ҳаракати»: Олмаота шаҳри сейсмик жиҳатдан Марказий Осиёдаги энг хавфли ҳудудлардан бирида — ёш тоғ жинсларининг тўқнашув нуқтасида жойлашган; эпицентрнинг шаҳар чегарасидан бор-йўғи 8 км масофада юз бериши ҳатто 3–4 баллик силкинишлар ҳам аҳоли томонидан кескин ва ваҳимали тарзда қабул қилинишига олиб келади;

  • Қўшни ҳудудлар ва Ўзбекистон учун чақириқ: Олмаотадаги сейсмик тўлқинлар минтақавий тектоник ёриқларнинг фаоллигидан далолат беради; гарчи ушбу куч Ўзбекистон ҳудудига тўғридан-тўғри хавф солмаса-да, Тошкент ва Фарғона водийси каби чегарадош сейсмофаол зоналар мутасаддиларини доимий равишда сейсмик мониторингни кучайтиришга ундайди;

  • Турар жой инфратузилмаси ва бинолар чидамлилиги: Мунтазам такрорланаётган бундай кичик ва ўрта балли силкинишлар Олмаота шаҳридаги янги қурилаётган ҳамда эски кўп қаватли уйларнинг зилзилабардошлигини мунтазам назорат қилиш ва фавқулодда хатти-ҳаракат қоидаларини аҳолига тинимсиз эслатиб туришни талаб этмоқда.

Сиз яшайдиган ҳудудда ҳам баъзан ер силкинишлари сезилиб турадими? Сизнингча, кўп қаватли уйлар ва жамоат биноларининг зилзилабардошлиги бўйича назорат чораларини қандай қилиб янада кучайтириш керак? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қўшни республикадаги ушбу шошилинч табиий ҳодиса таҳлилини барча яқинларингиз билан баҳам кўринг!

ОлмаотаҚозоғистон ФВВзилзилаТян-Шан тоғ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Колумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилиндиКолумбияда даҳшатли зилзила: 132 киши ҳалок бўлди, миллий офат эълон қилинди11 август 08:04Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етдиИндонезияда 7,7 магнитудали зилзила: қурбонлар сони 53 нафарга етди17 август 05:54Венесуэладаги кучли зилзила қурбонлари сони 4100 нафардан ошдиВенесуэладаги кучли зилзила қурбонлари сони 4100 нафардан ошди12 июл 04:03Италияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиИталияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотди1 август 17:44Япониядаги кучли зилзила қурбонлари сони 13 кишига етдиЯпониядаги кучли зилзила қурбонлари сони 13 кишига етди29 июл 10:187,4 магнитудали зилзила Мексикани титратди, цунами хавфи эълон қилинди7,4 магнитудали зилзила Мексикани титратди, цунами хавфи эълон қилинди18 июл 13:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота