Ғазода даҳшат: Исроил “хавфсиз ҳудуд”даги чодирлар ва бозорни бомбардимон қилди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Исроил ҳарбий кучлари Ғазо секторидаги «хавфсиз ҳудуд» деб эълон қилинган Ал-Маваси ҳудудидаги чодирлар ва Шайх-Радван мавзесидаги бозорни бомбардимон қилди.
- Ушбу ҳужумлар натижасида бир киши ҳалок бўлди, жами етти киши яраланди, жумладан, Ал-Шати лагерида икки киши оғир жароҳатланди.
- 2025 йил 10 октябрда кучга кирган ўт очишни тўхтатиш битимидан буён 1400 дан ортиқ фаластинлик ҳалок бўлган.
Исроил ҳарбий авиацияси ва дронлари Ғазо секторининг аҳоли зич жойлашган ҳудудлари бўйлаб навбатдаги қақшатқич авиазарбалар сериясини амалга оширди. «Ал-Жазира» телеканалининг хабар беришича, ҳужумлар оқибатида Ал-Шати қочқинлар лагеридаги бозор ҳамда Ал-Маваси ҳудудида жойлашган қочқинлар чодирлари нишонга олинган.
Хусусан, Исроилнинг жанговар дрони Ғазо шаҳри ғарбидаги Ал-Шати лагерида, Оқ масжид яқинида тўпланган тинч аҳоли вакилларига зарба берган — натижада икки нафар фаластинлик оғир яраланиб, улардан бири ўта оғир аҳволда қолмоқда. Шунингдек, Шайх-Радван мавзесидаги бозор яқинига ташланган зарба чодирларда жон сақлаётган яна беш нафар инсонни жароҳатлади, Хон Юнис ғарбидаги Ал-Мавасида эса дрон ҳужуми оқибатида 28 ёшли йигит ҳалок бўлди.
Энг ачинарлиси, Ал-Маваси аввалроқ ўт очишни тўхтатиш харитасига мувофиқ расман «хавфсиз ҳудуд» деб эълон қилинган эди. Ғазо Соғлиқни сақлаш вазирлигининг маълум қилишича, 2025 йил 10 октябрда кучга кирган ўт очишни тўхтатиш битимидан буён давом этаётган ҳар кунлик бузилишлар оқибатида 1400 дан ортиқ фаластинлик ҳалок бўлди.
«Оқ масжид олдидаги зарба, “хавфсиз зона”даги қурбон ва 1400 ўлим»: Ҳужумнинг 5 та асосий нуқтаси
Ғазо секторидаги сўнгги авиазарбалар ва гуманитар инқироз бўйича энг муҳим расмий далиллар:
Оқ масжид ёнидаги фуқароларга зарба: Ал-Шати лагерида дрон тинч аҳолига ҳужум қилди, 2 киши оғир яраланди (бири комада);
«Хавфсиз зона»да 28 ёшли йигит ўлдирилди: Хон Юнис ғарбидаги расман хавфсиз деб кафолатланган Ал-Маваси чодирлар лагерида навбатдаги қурбон қайд этилди;
Шайх-Радван бозори атрофи бомбардимон қилинди: Бозор яқинидаги чодирларга тушган зарбалар оқибатида яна 5 нафар кўчирилган шахс яраланди;
«Сукут режими» пайтида 1400 дан ортиқ қурбон: 2025 йил 10 октябрдаги келишувга қарамай, битим даврида ҳалок бўлган фаластинликлар сони 1400 дан ошди;
Номаълум «зарғалдоқ чизиқ» тузоғи: Исроил армияси жойларда аниқ белгиланмаган ва ўзгариб турувчи чегараларни жорий қилиб, қочқинлар учун ҳалокатли хавфсизлик тузоғини яратмоқда.
Ғазо секторидаги сўнгги зарбалар кўлами ва талофатлар кўрсаткичи
«Ал-Жазира» ва маҳаллий соғлиқни сақлаш органлари томонидан қайд этилган ҳолатлар таснифи:
Зарба берилган манзил ва нишон
Ҳужум тури / Қурол
Ҳудуднинг расмий мақоми
Тинч аҳоли кўрган талофатлар
Ал-Шати қочқинлар лагери (Оқ масжид ёни)
Жанговар дрон зарбаси
Қочқинлар лагери
2 нафар оғир ярадор (1 нафари ўта оғир аҳволда)
Шайх-Радван мавзеси (бозор яқини)
Чодирлар бўйлаб ҳаво ҳужуми
Гавжум савдо ва чодирлар зонаси
5 нафар тинч аҳоли вакили жароҳатланди
Ал-Маваси тумани (Хон Юнис ғарби)
Дроннинг аниқ нишонли зарбаси
Расман кафолатланган «хавфсиз ҳудуд»
28 ёшли фуқаро ҳалок бўлди
Битимдан кейинги умумий кўрсаткич
Кундалик рейд ва бомбардимонлар
2025 йил 10 октябрь келишуви бузилиши
1 400 дан ортиқ қурбонлар қайд этилди
«Зарғалдоқ чизиқ» режими
Мувофиқлаштирилмаган ҳудудлар
Ҳарбийлар томонидан яширин белгиланган
Гуманитар ташкилотлар ва қочқинлар учун доимий хавф
Ҳарбий ва гуманитар экспертиза: Нега «хавфсиз зоналар» ўлим тузоғига айланмоқда?
Халқаро ҳуқуқ ҳимоячилари, ҳарбий таҳлилчилар ва шарқшуносларнинг хулосалари:
«Ал-Мавасидаги иллюзия ва қочқинлар қопқони»: Исроил қўмондонлиги томонидан тинч аҳолига «хавфсиз» дея кўрсатилган Ал-Маваси соҳилбўйи ҳудудига юз минглаб одамлар чодир қуриб жойлашган; бироқ бу ерга дронлар ва авиациянинг мунтазам зарба бериши расмий хавфсизлик кафолатлари амалда ишламаётганини ва чодирлар ҳеч қандай ҳимояга эга эмаслигини кўрсатмоқда;
«Зарғалдоқ чизиқ» — ноаниқлик қуроли: Исроил армияси томонидан киритилган ушбу тушунча ерда ҳеч қандай белги ёки чегара устунларига эга эмас; қочқинлар ва халқаро инсонпарварлик ташкилотлари ўзлари билмаган ҳолда «тақиқланган зона»га кириб қолиши ва огоҳлантиришсиз ўққа тутилиши хавфи кескин ошмоқда;
Келишувларнинг барбод бўлиши: 2025 йил кузида қабул қилинган сулҳ битимидан сўнг 1400 дан ортиқ одамнинг қурбон бўлиши дипломатик воситачилар механизми фалажланганини билдиради; бу эса минтақада тинчликка эришиш ўрнига урушнинг янада даҳшатлироқ босқичга ўтиб кетиши хавфини туғдирмоқда.
Сизнингча, халқаро ташкилотлар ва дунё ҳамжамияти «хавфсиз ҳудуд» деб эълон қилинган чодирлар лагерлари ва бозорларнинг бомбардимон қилинишига нега чек қўя олмаяпти? Ноаниқ «зарғалдоқ чизиқлар» орқали тинч аҳоли ҳуқуқларини топташнинг олдини олиш учун қандай механизмлар керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Ғазодаги инсоний фожиа таҳлилига бағишланган ушбу муҳим мақолани барча билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…