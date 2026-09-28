SpaceX ўз тарихида илк бор Starship орқали Starlink V3 йўлдошларини орбитага чиқарди
Ixbt.com маълумотига кўра, Элон Маск асос солган SpaceX компанияси космик технологиялар тарихида муҳим босқични муваффақиятли якунлади. Илк бор орбитага муваффақиятли чиқарилган Starship ўта оғир ракета-носители фойдали юкни тарқатишни бошлаб, илк Starlink V3 йўлдошларини космосга муваффақиятли етказди ва улар билан барқарор алоқа ўрнатилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур синов парвози SpaceX учун навбатдаги муҳим қадам бўлди. Маълумотларга кўра, бу компаниянинг ўта оғир ракетасини фазога учириш бўйича ўн тўртинчи синов ҳужжати ҳисобланади. Ракета жами 26 та янги авлод Starlink V3 аппаратларини орбитага олиб чиқиши кўзда тутилган бўлиб, уларнинг кетма-кет ажралиш жараёни тахминан 30 дақиқа давом этиши режалаштирилган.
Янги авлод йўлдошларининг техник имкониятлариStarlink вакилларининг расмий баёнотига кўра, мазекус туркумдаги космик аппаратларнинг фазога чиқарилиши глобал интернет тармоғининг имкониятларини кескин кенгайтиради. Янги туркум умумий ҳисобда сунъий йўлдош тармоғининг ўтказиш қобилиятига яна 26 Тбит/с қўшишга қодир. Бу эса бутун дунё бўйлаб фойдаланувчиларга янада тезкор ва барқарор алоқани тақдим этади.
Ҳар бир Starlink V3 аппарати пастга тушувчи канал орқали 1 Тбит/гача, юқорига чиқувчи канал орқали эса 160 Гбит/с гача маълумот узатиш қувватига эга. Эътиборлиси, тақдим этилган техник тавсифларга кўра, янги қурилмалар ўзидан олдинги Starlink V2 авлодига нисбатан пастга маълумот узатиш тезлиги бўйича қарийб 10 баробар, юқорига узатиш тезлиги бўйича эса 22 баробар устунликка эга.
Модернизация қилинган технологиялар самарасиБундай улкан тезлик ва самарадорлик кўрсаткичларига тасодифан эришилганича йўқ. Мутахассисларнинг тушунтиришича, бундай юқори кўрсаткичлар тубдан янгиланган фазаланган антенна панжаралари ҳамда такомиллаштирилган лазер алоқа тизимлари эвазига таъминланган. Бу технологиялар маълумотларни фазода ўта юқори тезликда узатиш ва йўлдошлар ўртасида ўзаро барқарор алоқани сақлаб қолиш имконини беради.
Мақола эълон қилинган вақтда йўлдошларни кетма-кетликда чиқариш жараёни муваффақиятли давом этаётган эди. Мутахассислар ушбу муваффақиятли қадам келгусида глобал интернет қамровини янада кенгайтириш ва Starship ракетасини тижорий фойдаланишга тўлиқ тайёрлаш йўлидаги улкан бурилиш бўлишини таъкидламоқда.
Изоҳлар 0
…