SpaceX ўз тарихида илк бор Starship орқали Starlink V3 йўлдошларини орбитага чиқарди

·0·Техно
SpaceX ўз тарихида илк бор Starship орқали Starlink V3 йўлдошларини орбитага чиқарди

Ixbt.com маълумотига кўра, Элон Маск асос солган SpaceX компанияси космик технологиялар тарихида муҳим босқични муваффақиятли якунлади. Илк бор орбитага муваффақиятли чиқарилган Starship ўта оғир ракета-носители фойдали юкни тарқатишни бошлаб, илк Starlink V3 йўлдошларини космосга муваффақиятли етказди ва улар билан барқарор алоқа ўрнатилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур синов парвози SpaceX учун навбатдаги муҳим қадам бўлди. Маълумотларга кўра, бу компаниянинг ўта оғир ракетасини фазога учириш бўйича ўн тўртинчи синов ҳужжати ҳисобланади. Ракета жами 26 та янги авлод Starlink V3 аппаратларини орбитага олиб чиқиши кўзда тутилган бўлиб, уларнинг кетма-кет ажралиш жараёни тахминан 30 дақиқа давом этиши режалаштирилган.

Янги авлод йўлдошларининг техник имкониятлари

Starlink вакилларининг расмий баёнотига кўра, мазекус туркумдаги космик аппаратларнинг фазога чиқарилиши глобал интернет тармоғининг имкониятларини кескин кенгайтиради. Янги туркум умумий ҳисобда сунъий йўлдош тармоғининг ўтказиш қобилиятига яна 26 Тбит/с қўшишга қодир. Бу эса бутун дунё бўйлаб фойдаланувчиларга янада тезкор ва барқарор алоқани тақдим этади.

Ҳар бир Starlink V3 аппарати пастга тушувчи канал орқали 1 Тбит/гача, юқорига чиқувчи канал орқали эса 160 Гбит/с гача маълумот узатиш қувватига эга. Эътиборлиси, тақдим этилган техник тавсифларга кўра, янги қурилмалар ўзидан олдинги Starlink V2 авлодига нисбатан пастга маълумот узатиш тезлиги бўйича қарийб 10 баробар, юқорига узатиш тезлиги бўйича эса 22 баробар устунликка эга.

Модернизация қилинган технологиялар самараси

Бундай улкан тезлик ва самарадорлик кўрсаткичларига тасодифан эришилганича йўқ. Мутахассисларнинг тушунтиришича, бундай юқори кўрсаткичлар тубдан янгиланган фазаланган антенна панжаралари ҳамда такомиллаштирилган лазер алоқа тизимлари эвазига таъминланган. Бу технологиялар маълумотларни фазода ўта юқори тезликда узатиш ва йўлдошлар ўртасида ўзаро барқарор алоқани сақлаб қолиш имконини беради.

Мақола эълон қилинган вақтда йўлдошларни кетма-кетликда чиқариш жараёни муваффақиятли давом этаётган эди. Мутахассислар ушбу муваффақиятли қадам келгусида глобал интернет қамровини янада кенгайтириш ва Starship ракетасини тижорий фойдаланишга тўлиқ тайёрлаш йўлидаги улкан бурилиш бўлишини таъкидламоқда.

SpaceXStarshipStarlink V3КосмосТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқдиStarship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқдиБугун 18:51SpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатдиSpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатди22 сентябр 00:51Космик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб борадиКосмик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб боради6 сентябр 02:29SpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчиSpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчи1 сентябр 13:54Starship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтирадиStarship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтиради30 август 13:50SpaceX океанда сузган Starship кемасини махсус кемага муваффақиятли ортдиSpaceX океанда сузган Starship кемасини махсус кемага муваффақиятли ортди27 август 21:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди