Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди

·5.5K·Маданият
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди

Хонанда Севинч Исмоилова мухлисларидан узоқ вақт яшириб келган ҳаётидаги энг оғир воқеалардан бири ҳақида гапирди. У кўпчилик доим сўрайдиган танасидаги чандиқлар тарихи ортида қандай воқеа борлигини 8 йилдан сўнг очиб берди.

Ҳаммаси 2018 йилда бошланган

Севинч Исмоилова ижодини эндигина бошлаган ва вилоятлардаги тўйларда хизмат қилаётган пайтда йўл-транспорт ҳодисасига учраган.

Хонанданинг айтишича, Бухоро вилояти Газли туманида тўй хизматидан қайтаётган автомобилда йўловчилар ухлаб қолган. Машина катта тезликда йўлдан чиқиб кетган ва жиддий авария содир бўлган.

"Бу воқеани сизларга айтиб беришим учун 8 йил вақт керак бўлди", — дея ҳикоясини бошлади хонанда. Севинчнинг сўзларига кўра, у ҳодисадан сўнг бир муддат комада бўлган ва 15 кундан кейин онасининг йиғи овозидан ўзига келган.

У авария оқибатида турли жароҳатлар олгани ва узоқ давом этган даволаниш жараёнини бошдан кечирганини айтди. Айниқса, чап қўлидаги жароҳат жиддий бўлган.

Шифокорлар узоқ давом этган мураккаб жарроҳлик амалиёти орқали унинг қўлини сақлаб қолишга муваффақ бўлган.

Хонанда авариядан олти ой ўтиб яна тўй хизматларига чиқишни бошлаган. Бироқ унинг айтишича, илк кунларданоқ авариянинг узоқ давом этган асоратлари сезила бошлаган.

Севинч Исмоилова бу воқеани йиллар давомида ўзида сақлаб келган. Энди эса мухлисларига чандиқлари тарихи ва ҳаётидаги энг оғир даврлардан бири ҳақида очиқ сўзлаб берди.

Хонанда Севинч ИсмоиловаБухороГазлиавария
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Севинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирдиСевинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирди23 сентябр 13:50Дилфуза Исмоилова: "Кунига 30-40 минг доллар даромад қилганман"Дилфуза Исмоилова: "Кунига 30-40 минг доллар даромад қилганман"21 апрел 20:35Севинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олдиСевинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олди30 июн 13:26Дилфуза Исмоилова келинлари ҳақида самимий гапирди: "Келинларим тилла"Дилфуза Исмоилова келинлари ҳақида самимий гапирди: "Келинларим тилла"27 апрел 14:37Севинч Исмоилова “Автобус” қўшиғи билан яна эътиборни тортди (видео)Севинч Исмоилова “Автобус” қўшиғи билан яна эътиборни тортди (видео)12 июн 20:48Дилфуза Исмоилова бурнига тақилган бриллиант билан боғлиқ нохуш ҳолатни эсладиДилфуза Исмоилова бурнига тақилган бриллиант билан боғлиқ нохуш ҳолатни эслади17 апрел 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди