Starship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқди
Космонавтика тарихида янги саҳифа очилди: SpaceX компаниясининг ўта оғир Starship ракетаси ўзининг навбатдаги синов парвозида муҳим маржани забт этди. ixbt.com маълумотига кўра, Starship S41 космик кемаси двигателлар ишдан чиққанига қарамамай, илк бор муваффақиятли равишда орбитага чиқишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур синов SpaceX учун кетма-кет ўтказилган ўн тўртинчи парвоз ҳисобланади. Мутахассислар олдига қўйилган асосий вазифа кемани орбитал траекторияга олиб чиқиш эди. Гарчи парвоз давомида техник қийинчиликлар ва двигателлар носозлиги кузатилган бўлса-да, муҳандислар жамоаси кутилган натижага эришди.
Парвоз давомидаги техник синовларПарвознинг бошланғич босқичида Super Heavy ўта оғир тезлатгичидаги битта Raptor двигатели ишдан чиқди. Бироқ бу ҳолат босқичларнинг муваффақиятли ажралишига ва тезлатгичнинг сувга силлиқ тарзда қулашига тўсқинлик қилмади. Шундан сўнг тезлатгич одатий тартибда портлаб кетди, бироқ синов дастурига кўра бу ҳолат меъёрий ҳолат сифатида баҳоланади.
Oraдан бироз вақт ўтгач, Starship кемасининг ўзида ҳам битта вакуумли двигател тўхтаб қолди. Шунга қарамай, парвоз бошланганидан тахминан 25 дақиқа ўтгач, SpaceX мутахассислари иккинчи импульсни амалга оширишди ва кема режалаштирилган орбитага муваффақиятли чиқди.
Келгусидаги қадамларҲозирги вақтда Starship S41 космик кемасининг парвози давом этмоқда. Манба берган маълумотларга таяниб айтадиган бўлсак, кема айни пайтда тахминан 275 километр баландликда ва соатига 26 минг километрдан ортиқ тезликда ҳаракатланмоқда.
Мазкур муваффақиятли синов инсониятнинг келажакдаги космосни ўзлаштириш ва бошқа сайёраларга парвоз қилиш режаларида муҳим қадам бўлиб хизмат қилади. SpaceX муҳандислари қўлга киритилган маълумотларни таҳлил қилиб, келгусидаги парвозларни янада хавфсиз ва самарали қилиш устида иш олиб боришади.
Изоҳлар 0
…