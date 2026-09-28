Starship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқди

·4·Техно
Starship космик кемаси тарихда илк бор орбитага чиқди

Космонавтика тарихида янги саҳифа очилди: SpaceX компаниясининг ўта оғир Starship ракетаси ўзининг навбатдаги синов парвозида муҳим маржани забт этди. ixbt.com маълумотига кўра, Starship S41 космик кемаси двигателлар ишдан чиққанига қарамамай, илк бор муваффақиятли равишда орбитага чиқишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур синов SpaceX учун кетма-кет ўтказилган ўн тўртинчи парвоз ҳисобланади. Мутахассислар олдига қўйилган асосий вазифа кемани орбитал траекторияга олиб чиқиш эди. Гарчи парвоз давомида техник қийинчиликлар ва двигателлар носозлиги кузатилган бўлса-да, муҳандислар жамоаси кутилган натижага эришди.

Парвоз давомидаги техник синовлар

Парвознинг бошланғич босқичида Super Heavy ўта оғир тезлатгичидаги битта Raptor двигатели ишдан чиқди. Бироқ бу ҳолат босқичларнинг муваффақиятли ажралишига ва тезлатгичнинг сувга силлиқ тарзда қулашига тўсқинлик қилмади. Шундан сўнг тезлатгич одатий тартибда портлаб кетди, бироқ синов дастурига кўра бу ҳолат меъёрий ҳолат сифатида баҳоланади.

Oraдан бироз вақт ўтгач, Starship кемасининг ўзида ҳам битта вакуумли двигател тўхтаб қолди. Шунга қарамай, парвоз бошланганидан тахминан 25 дақиқа ўтгач, SpaceX мутахассислари иккинчи импульсни амалга оширишди ва кема режалаштирилган орбитага муваффақиятли чиқди.

Келгусидаги қадамлар

Ҳозирги вақтда Starship S41 космик кемасининг парвози давом этмоқда. Манба берган маълумотларга таяниб айтадиган бўлсак, кема айни пайтда тахминан 275 километр баландликда ва соатига 26 минг километрдан ортиқ тезликда ҳаракатланмоқда.

Мазкур муваффақиятли синов инсониятнинг келажакдаги космосни ўзлаштириш ва бошқа сайёраларга парвоз қилиш режаларида муҳим қадам бўлиб хизмат қилади. SpaceX муҳандислари қўлга киритилган маълумотларни таҳлил қилиб, келгусидаги парвозларни янада хавфсиз ва самарали қилиш устида иш олиб боришади.

StarshipSpaceXКосмосРакетаТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтирадиStarship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтиради30 август 13:50SpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатдиSpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатди22 сентябр 00:51Космик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб борадиКосмик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб боради6 сентябр 02:29Elon Musk 2030 йилгача кунига 30 та Starship учиришни режалаштирмоқдаElon Musk 2030 йилгача кунига 30 та Starship учиришни режалаштирмоқда21 август 14:52SpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчиSpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчи1 сентябр 13:54SpaceX океанда сузган Starship кемасини махсус кемага муваффақиятли ортдиSpaceX океанда сузган Starship кемасини махсус кемага муваффақиятли ортди27 август 21:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди