Оқми ёки жигарранг? Тухум ҳақидаги машҳур афсона очилди...

·17·Фойдали
Оқми ёки жигарранг? Тухум ҳақидаги машҳур афсона очилди...

Супермаркетда тухум танлаётганда кўпчилик бир савол олдида тўхтаб қолади: оқ тухум яхшироқми ёки жигаррангими? Айримлар жигарранг тухумни табиий ва фойдали, оқ тухумни эса сифатсизроқ деб ҳисоблайди.

Аслида пўчоқ ранги тухумнинг таъми ёки озуқавий қийматини белгиламайди. Мутахассислар нуқтаи назаридан, рангдан кўра маҳсулотнинг янгилиги, бутунлиги ва товуқ қандай шароитда парваришлангани муҳимроқ.

Тухум ранги нимани англатади?

Тухум пўчоғининг ранги, асосан, товуқ зоти ва генетикасига боғлиқ. Худди одамларда кўз ёки соч ранги турлича бўлганидек, айрим товуқлар оқ, бошқалари жигарранг тухум қўяди.

Ҳатто кўкимтир ёки яшил тусдаги тухум қўядиган зотлар ҳам бор. Масалан, араукан товуқларининг тухумлари денгиз тўлқинига ўхшаш рангда бўлиши мумкин. Род-айленд каби зотлар эса одатда жигарранг пўчоқли тухум қўяди.

Бу ҳолат товуқхонанинг тозалиги, хўжаликнинг катта ёки кичиклиги ҳамда тухумнинг «уй шароитида» олингани билан белгиланмайди. Товуқ яхши парвариш қилинган тақдирда ҳам ўз зотига хос рангдаги тухумни қўяверади.

Жигарранг тухум фойдалироқми?

Оқ ва жигарранг тухумларнинг озуқавий таркиби, одатда, деярли бир хил бўлади. Уларда оқсил, ёғлар, холин, D витамини ва B гуруҳи витаминлари мавжуд.

Агар товуқлар ўхшаш шароитда яшаб, бир хил рацион билан озиқланган бўлса, пўчоқ ранги тухумнинг фойдасига жиддий таъсир кўрсатмайди.

Шунинг учун жигарранг тухумнинг ўзи автоматик равишда «табиийроқ» ёки «соғломроқ» дегани эмас. Оқ тухум ҳам худди шундай тўйимли маҳсулот бўлиши мумкин.

Таъмида фарқ бўладими?

Пўчоқ ранги тухум таъмини ўзгартирмайди. Бироқ товуқнинг нима билан озиқлангани сариқнинг ранги ва таъмига маълум даражада таъсир қилиши мумкин.

Рациони турли озуқаларга бой бўлган товуқ тухумининг сариғи тўқроқ кўриниши эҳтимол. Аммо сариқнинг жуда ёрқин ранги ҳам ҳар доим тухумнинг фойдалироқ эканини англатмайди.

Таъмига тухумнинг янгилиги, уни сақлаш шароити ва тайёрлаш усули ҳам таъсир кўрсатади.

Нега жигарранг тухум қимматроқ?

Кўплаб дўконларда жигарранг тухумлар оқ тухумларга нисбатан қимматроқ сотилади. Бу ҳолат уларнинг озуқавий жиҳатдан устун экани билан эмас, ишлаб чиқариш харажатлари билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Жигарранг тухум қўядиган айрим товуқ зотлари йирикроқ бўлиб, кўпроқ озуқа истеъмол қилади. Натижада уларни парваришлаш харажати ҳам ошади ва бу маҳсулот нархида акс этади.

Бундан ташқари, харидорлар орасида «жигарранг тухум — қишлоқ тухуми» деган тушунча кенг тарқалган. Талаб юқорилиги ҳам нархга таъсир қилиши мумкин.

Тухум танлаганда нимага қараш керак?

Рангдан кўра қуйидаги белгилар муҳимроқ:

  • ишлаб чиқарилган ёки сараланган сана;

  • пўчоқнинг ёрилмаган ва бутун экани;

  • маҳсулотнинг тўғри ҳароратда сақлангани;

  • ишлаб чиқарувчи ва қадоқдаги маълумотлар;

  • тухумнинг тоифаси ва ҳажми.

Пўчоғида ёриқ бўлган тухумни харид қилмаслик маъқул. Чунки ёриқ орқали турли микроорганизмлар маҳсулот ичига кириши мумкин.

Тухумни уйга олиб келгач, уни барқарор ҳароратда сақлаш ва ишлатишдан олдин ташқи ҳолатини текшириш лозим.

Асосий фарқ рангда эмас

Оқ ва жигарранг тухум ўртасида танлов қилганда ташқи кўринишга ортиқча маъно юклаш шарт эмас. Пўчоқ ранги — товуқ зотининг хусусияти, холос.

Энг муҳим савол тухум қандай рангда экани эмас, балки унинг қанчалик янги, бутун ва тўғри сақланганидир. Шунинг учун тухумни фақат кўз билан эмас, қадоқдаги маълумотларни ўрганиб танлаш мақсадга мувофиқ.

АрауканаРод-Айленд Ред
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳаётдан завқ оладиган аёл нега барчани ўзига тортади?Ҳаётдан завқ оладиган аёл нега барчани ўзига тортади?Кеча, 23:40Нима учун мен бойиб кетмоқчиман?Нима учун мен бойиб кетмоқчиман?Кеча, 18:41Пул оёқ остидами? Бойлар имкониятни бошқача кўрадиПул оёқ остидами? Бойлар имкониятни бошқача кўради20.07, 18:23Аёлнинг ички зиддияти қачон кучаяди? Сабаб фақат ташқи эмасАёлнинг ички зиддияти қачон кучаяди? Сабаб фақат ташқи эмас19.07, 22:06Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?19.07, 20:46Электрни тежашнинг сири: кондиционерни тўғри ишлатяпсизми?Электрни тежашнинг сири: кондиционерни тўғри ишлатяпсизми?19.07, 00:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?
Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?
Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?
Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади
Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади