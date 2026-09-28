Шахмат олимпиадаси қаҳрамонлари юксак давлат мукофотлари билан тақдирланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадасида тарихий ғалабага эришган Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари, мураббийлар ва соҳа мутахассислари юксак давлат мукофотлари билан тақдирланди.
- Мухиддин Мадаминовга «Ўзбекистон ифтихори», Нодирбек Абдусатторов, Шамсиддин Воҳидов ва Нодирбек Якуббоевга «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спортчи» фахрий унвонлари берилди.
Самарқандда тарихий зафарга эришган ўзбекистонлик шахматчиларнинг меҳнати муносиб эътироф этилди. 46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадаси ва 3-Парашахмат олимпиадасида муваффақиятли иштирок этган спортчилар, мураббийлар ва соҳа мутахассислари давлат мукофотлари билан тақдирланди.
Бу эътироф оддий соврин эмас. Самарқандда 200 дан зиёд мамлакатдан қарийб 2 минг нафар шахматчи ва гроссмейстер иштирок этган мусобақада Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси тарихий ғалабани қўлга киритиб, икки карра олимпиада чемпиони деган шарафли унвонга эга бўлди.
Олимпиада чемпионлари давлат эътирофида
Ўзбекистон шахмат мактабининг ёрқин вакилларидан Мухиддин Мадаминовга «Ўзбекистон ифтихори» фахрий унвони берилди.
Нодирбек Абдусатторов, Шамсиддин Воҳидов ва Нодирбек Якуббоев эса «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спортчи» фахрий унвони билан тақдирланди.
Шунингдек, терма жамоа аъзоси Жавоҳир Синдоров «Фидокорона хизматлари учун» ордени билан мукофотланди.
Бу шахматчиларнинг ҳар бири Самарқанддаги тарихий ғалабада ўз ҳиссасини қўшган спортчилар қаторида қайд этилди.
Мураббийлар ва федерация вакиллари ҳам тақдирланди
Тарихий натижа ортида нафақат шахматчиларнинг маҳорати, балки йиллар давомида шаклланган мураббийлик мактаби ва ташкилий тизим ҳам турибди.
Шу муносабат билан Рустам Қосимжанов ва Самандар Шермуҳаммадов «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спорт устози» фахрий унвонига сазовор бўлди.
Ўзбекистон шахмат федерацияси раиси ўринбосари Комил Синдаровга «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси» фахрий унвони берилди.
Федерация бош котиби Бобир Саттаров ва спорт йўналишидаги масъул ходим Рашид Талипов «Дўстлик» ордени билан тақдирланганлар орасидан жой олди.
Аёллар терма жамоаси бош мураббийи Нафиса Мўминова ҳам «Дўстлик» ордени билан мукофотланди.
Жавоҳир Синдоровдан парашахматчиларгача
Давлат мукофотлари рўйхатида шахматнинг турли йўналишларида меҳнат қилаётган спортчилар қамраб олинган.
Жаҳонгир Воҳидов «Мардлик» ордени билан тақдирланган бўлса, парашахмат вакиллари Сирожиддин Зайнидинов, Селби Какишова, Аҳадхон Кимсанбоев, Сардорбек Мамаражабов ва Марсель Шаюсупов ҳам ушбу орденга сазовор бўлди.
«Келажак бунёдкори» медали билан Абдималик Абдисалимов, Ҳумоюн Бегмуратов, Ортиқ Ниғматов ва Муҳаммадзоҳид Суяров каби шахматчилар тақдирланди.
Шунингдек, федерациянинг ахборот технологиялари ва шахмат методикаси бўйича мутахассислари Комилжон Азизов ва Жавлон Мардонов ҳам мазкур медалга муносиб кўрилди.
Аёллар терма жамоаси аъзолари ҳам эътироф этилди
«Соғлом турмуш» медали билан Ўзбекистон аёллар терма жамоаси аъзолари Нилуфархон Имомқўзиева, Гулдона Каримова, Умида Омонова, Гулрухбегим Тоҳиржонова ва Афрўза Хамдамова тақдирланди.
Шунингдек, шахмат федерациясининг мусобақаларни ташкил этиш бўйича мутахассиси ва шарҳловчи Бахтиёр Жумаев ҳам ушбу медалга сазовор бўлди.
Бу рўйхат Самарқанддаги шахмат байрами фақат бир нечта чемпионнинг эмас, балки спортчилар, мураббийлар, федерация мутахассислари ва парашахматчиларнинг умумий меҳнати натижаси бўлганини кўрсатади.
Самарқанддаги ғалаба — янги тарихнинг давоми
46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадасининг Ўзбекистонда илк бор ўтказилиши ҳам мусобақанинг аҳамиятини янада оширди. Олимпиадага тайёргарлик мамлакатда шахматни оммалаштириш ва янги авлод истеъдодларини қўллаб-қувватлаш мақсадлари билан боғлиқ ҳолда олиб борилган.
Ўзбекистон терма жамоасининг ғалабаси эса ушбу жараённинг энг ёрқин натижаларидан бири бўлди.
Президент Шавкат Мирзиёев 27 сентябрдаги табригида жамоанинг 200 дан зиёд мамлакат вакиллари иштирок этган мусобақада эришган натижасини тарихий ғалаба сифатида қайд этди. У, шунингдек, Ўзбекистон жамоаси амалдаги Олимпиада чемпиони Ҳиндистон, Хитой ва рейтингда юқори ўринда турган АҚШ терма жамоалари устидан ҳам ғалаба қозонганини таъкидлади.
Самарқанддаги шахмат тахтасида қўлга киритилган ғалаба энди давлат мукофотлари билан ҳам тарихга муҳрланди.
Энг муҳими, бу натижа Ўзбекистон шахматининг халқаро майдондаги салоҳиятини яна бир бор намоён қилди. Самарқандда чемпионликка эришган авлоднинг бугунги муваффақияти эса шахматга қизиқиб келаётган минглаб ёшлар учун янги марралар сари йўл очиши мумкин.
Изоҳлар 0
…