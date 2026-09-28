Клопп тарихдаги энг ёмон стартдан сўнг: “Футболчиларни эмас, мени танқид қилинг"
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германия миллий терма жамоаси Юрген Клопп бошчилигида тарихда энг ёмон стартни қайд этди, икки ўйинда бор-йўғи бир очко тўплади.
- Клопп Sky Sport эфирида чиқиш қилиб, барча танқидни ўз бўйнига олишини билдирди ва ёш футболчиларни ҳимоя қилди.
- Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа тасаввур қилинганидек ожиз эмас ва олдинда Сербияга қарши ҳамда Грецияга қарши сафардаги реванш ўйинлари кутилмоқда.
Германия миллий терма жамоаси устози Юрген Клопп Миллатлар лигасидаги шов-шувли ва омадсиз стартдан кейин бутун босимни ўз зиммасига олди. Немис машинаси сафарда азалий рақиб Нидерландия билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган бўлса, ўз майдонида Грецияга 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди. Бу натижа Германия миллий жамоаси тарихидаги барча бош мураббийлар ичида энг ёмон старт сифатида антирекордни қайд этди.
Мухлислар ва маҳаллий ОАВ томонидан янги чақирилган футболчилар ҳуштакбозлик ва кескин танқидларга учраётган бир пайтда, Клопп Sky Sport эфирида чиқиш қилиб, барча айбни ўз бўйнига олишини билдирди ҳамда жамоани ҳимоя қилди. Олдинда эса немисларни 1 октябрда Сербияга қарши баҳс ва 4 октябрда Грецияга қарши сафардаги реванш кутиб турибди.
«Тарихий антирекорд, ҳуштакбозлик ва мураббий қалқони»: Клопп чиқишининг 5 та асосий нуқтаси
Германия терма жамоасидаги инқирозли старт ва Юрген Клоппнинг очиқ баёноти бўйича асосий фактлар:
Бундестим тарихидаги энг ёмон кўрсаткич: 2 та учрашувда бор-йўғи 1 очко — бу Германия тарихида бирорта бош мураббийда кузатилмаган натижа;
«Мени танқид қилинг, йигитларни эмас»: Юрген Клопп ёш ва янги футболчиларни босимдан асраб, барча танқид ўқларини ўзига қаратишни сўради;
Мухлисларнинг ҳуштакбозлигидан ҳайрат: Клопп стадионда айрим ўйинчиларнинг ўз ишқибозлари томонидан салбий қарши олинганини тушунмаслигини айтди;
Ваҳима ва тушкунликка ўрин йўқ: Мураббий жамоа тасаввур қилинганидек ожиз эмаслигини ва келажак барибир порлоқ бўлишини таъкидлади;
Ҳал қилувчи синовлар остонасида: Германия 1 октябрь куни Сербияни қабул қилади, 4 октябрда эса Афинага сафар қилиб, реванш олишга уринади.
Юрген Клоппнинг старт ўйинлари ва терма жамоа ҳолати таснифи
Германия миллий жамоасининг Миллатлар лигасидаги дастлабки натижалари ва мураббий позицияси:
Таҳлил мезонлари ва йўналишлар
Қайд этилган натижа ва кўрсаткич
Клоппнинг расмий баёноти ва муносабати
Нидерландияга қарши сафар баҳси
1:1 (жанговар дуранг, 1 очко)
«Биз жуда ёмон ҳам эмасмиз, аммо унчалик яхши ҳам эмасмиз»
Грецияга қарши уй учрашуви
0:1 (кутилмаган мағлубият, 0 очко)
Рақибнинг кутилмаган зарбаси ва мухлисларнинг норозилиги
Тарихий мақоми
Барча мураббийлар орасидаги энг ёмон старт
«Бошимизга кул сочиб ўтиришнинг ҳеч қандай ҳожати йўқ»
Футболчиларнинг руҳий ҳолати
Стадионда ҳуштакбозлик ва ОАВ босими
«Улар клубларида юқори савияда, менинг тўлиқ ҳимоямда»
Кейинги расмий учрашувлар
1 октябрь (Сербия), 4 октябрь (Греция сафари)
«Бор кучимизни бериб, танланган тўғри йўлда давом этамиз»
Футбол ва тактик экспертиза: Нега Клопп «ўт ўчирувчи» ролини ўз зиммасига олди?
Спорт таҳлилчилари, футбол экспертлари ва немис футболи шарҳловчиларининг хулосалари:
«Классик Клопп психологик қалқони»: «Ливерпуль» ва «Боруссия Дортмунд»даги фаолиятида ҳам Клопп ҳар доим жамоа инқирозга учраганда бор зарбани матбуот анжуманларида шахсан ўзига қаратган; бу орқали у терма жамоага энди мослашаётган ёш ўйинчиларни медианинг вайронкор босимидан асраб қолмоқда;
Клуб ва терма жамоа динамикасининг фарқи: Клоппнинг энергия ва прессингга асосланган мураккаб тактик услуби қисқа йиғинларда дарҳол натижа бермаслиги табиий; футболчилар бир-бирини тушуниб етгунига қадар мана шундай тактик узилишлар ва хатолар юз бериши муқаррар эди;
Октябрь имтиҳони — сўнгги чегара: Сербия билан баҳс ва Грециядаги жавоб ўйини Клоппнинг Бундестимдаги келажак векторларини белгилаб беради; агар навбатдаги икки ўйинда ҳам ғалаба қозонилмаса, мураббийнинг ҳимоявий позицияси ҳам матбуотнинг кескин босимини тўхтатиб қололмайди.
Сизнингча, Юрген Клопп Германия миллий жамоасини ўз услубига мослаб, яна аввалги қудратли немис машинасига айлантира оладими ёки терма жамоа муҳити унга клуб футболидагидек мос келмайдими? Футболчиларнинг ўз мухлислари томонидан ҳуштакбозликка учрашини қандай баҳолайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва немис футболидаги ушбу катта синов таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…