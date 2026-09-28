iPhone Дуо учун илк ноодатий илова яратилди

·7·Техно
iPhone Дуо учун илк ноодатий илова яратилди

Янги iPhone Дуо смартфони ҳали савдога чиқмаган бўлса-да, унинг учун илк ўзига хос ва қизиқарли илова намойиш этилди. Ixbt.com маълумотига кўра, мустақил дастурчи Видит Бҳаргава букланадиган қурилманинг икки экранидан фойдаланган ҳолда ретро услубдаги плеер яратди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Дуо-Ман деб номланган мазкур илова ўтган асрдаги афсонавий Валкман магнитофонлари иш жараёнини мукаммал тарзда такрорлайди. Фойдаланувчи қурилмани очиб, мусиқа танлайди ва гўё "кассетани жойлаштиради", сўнгра уни ёпгандан сўнг тинглашни бошлайди.

Ностандарт ёндашув ва носталгия

Дастурчининг айтишича, у ҳақиқий Валкман қурилмасининг тугмалари босилиш овози ҳамда шовқинларини махсус ёзиб олиб, иловага киритган. Бу эса фойдаланувчига янада реалроқ таассурот улашади.

Бҳаргава узоқ вақтдан бери эски плеерларнинг ишқибози эканини таъкидлаган. У хакатон учун ғоя қидираётганда букланадиган экранларнинг механизми уни кассетали магнитофон қопқоғига эслатиб юборганини айтган.

Ҳозирги кунда ёшлар орасида ретро технологияларга, жумладан, кассеталар, КД-дисклар ва эски гаджетларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Дуо-Ман иловаси айнан шу глобал трендга мос тушиб, тезда ижтимоий тармоқларда оммалашиб кетди.

Илованинг келгуси имкониятлари

  • Apple Мусик ва маҳаллий аудиофайлларни қўллаб-қувватлаш
  • Apple Пенсил ёрдамида кассетани қўлда "ўраш" имконияти
  • Асл Валкман каби орқага ва олдинга тезкор айлантириш функциялари
  • Келгусида Spotify хизматини улаш режалари
Дастлаб хакатонда намойиш этилиб, совринли ўринни эгаллаган ушбу лойиҳа ижтимоий тармоқларда миллионлаб томошаларни тўплади. Катта қизиқишдан илҳомланган муаллиф энди уни тўлақонли тижорий иловага айлантириш устида иш бошлаган.

AppleiPhone ДуоДуо-МанТехнологияИлова
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатдиХитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатди13 сентябр 00:24Apple компанияси iPhone Дуо сиздирилиши ва махфийлик ҳақида гапирдиApple компанияси iPhone Дуо сиздирилиши ва махфийлик ҳақида гапирди12 сентябр 11:55Apple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилдиApple компаниясининг илк букламафони iPhone Дуо тақдим этилди10 сентябр 15:50Apple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эгаApple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эга10 сентябр 14:24iPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқландиiPhone Дуо смартфонининг ички экранида сезиларли букилиш изи аниқланди10 сентябр 10:26Apple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этдиApple ўзининг илк букланадиган смартфони — iPhone Дуо моделини тақдим этди9 сентябр 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди