Тошкент — Поп пулли йўли: Қамчиқ орқали масофа 2,5 соатга қисқаради!
Ўзбекистонда пойтахтни Фарғона водийси билан боғловчи энг йирик ва замонавий инфратузилма лойиҳаларидан бири — янги пулли тезюрар автомобиль йўли қурилишининг батафсил схемаси ҳамда расмий техник параметрлари маълум қилинди. Лойиҳанинг дастлабки босқичида умумий узунлиги 171 километр бўлган трасса барпо этилади: унинг Тошкентдан Ангренгача бўлган қисми 102 кмни, Ангрендан Попгача бўлган тоғли қисми эса 69 кмни ташкил этади.
Ушбу стратегик транспорт артерияси бир кунда 60 мингтагача автомобиль қатновига хизмат кўрсатишга мўлжалланган бўлиб, ҳайдовчиларнинг йўлдаги вақтини 2–2,5 соатгача тежайди. Энг асосийси, мураккаб муҳандислик ечимлари асосида қад ростлаётган мазкур йўл қишда қор бўронлари ёки кучли ёғингарчиликларда ҳам Қамчиқ довони орқали узлуксиз ва хавфсиз ҳаракатланиш имконини тақдим этади.
«171 км янги йўл, кунига 60 минг авто ва минус 2,5 соат»: Лойиҳанинг 5 та асосий нуқтаси
Тошкент — Ангрен — Поп йўналишидаги янги пулли магистрал бўйича энг муҳим расмий далиллар:
171 километрлик икки босқичли қамров: Трассанинг Тошкент–Ангрен бўлаги 102 км, Ангрен–Поп қисми эса 69 кмдан иборат бўлади;
Йўл вақти 2,5 соатгача қисқаради: Пойтахтдан водий вилоятларига етиб бориш вақти сезиларли даражада тежалади;
Суткалик 60 минг авто ўтказиш қуввати: Янги йўл оқими тирбандликларсиз, кунига 60 000 та транспортни қабул қила олади;
19 та кўприк ва йирик тузилмалар: Трасса бўйлаб умумий узунлиги 7,68 км бўлган 19 та кўприк ва йўл ўтказгич, 4 та транспорт ечими ҳамда 15 та ер ости ўтиш йўли қурилади;
Қамчиқда тўхтовсиз хавфсизлик: Ёмғир ёки кучли қор ёққан ноқулай об-ҳаво шароитида ҳам довон бўйлаб узлуксиз ҳаракат кафолатланади.
Тошкент — Ангрен — Поп тезюрар йўлининг расмий техник параметрлари
Лойиҳа схемасида кўрсатилган асосий қурилиш ва муҳандислик кўрсаткичлари жадвали:
Муҳим муҳандислик кўрсаткичлари
Лойиҳа бўйича расмий ҳажм ва параметрлар JPG
Йўловчилар ва ҳайдовчилар учун афзаллиги
Умумий йўл узунлиги
171 км (102 км Тошкент–Ангрен + 69 км Ангрен–Поп)
Шаҳарларни четлаб ўтувчи тўғри ва тезкор йўналиш
Ҳаракат тасмалари сони
6 тасмали — 80,5 км / 4 тасмали — 21,5 км
Хавфли қувиб ўтишларсиз, равон ва кенг ҳаракат
Кўприклар ва йўл ўтказгичлар
19 та иншоот (умумий узунлиги 7,68 км)
Мураккаб тоғ рельефини осон енгиб ўтиш имконияти
Транспорт ечимлари ва ўтиш жойлари
4 та ечим, 15 та ер ости ўтиш йўли (0,67 км)
Бир сатҳдаги кесишмаларни истисно қилиш ва хавфсизлик
Тўлов ва назорат тизимлари
4 та тўлов пункти, 3 та вазн ўлчаш тизими
Тезкор тўлов ва йўл қопламасини оғир юклардан ҳимоялаш
Ўтказувчанлик ва тежамкорлик
Кунига 60 минг автомобиль, вақтни 2–2,5 соатга қисқартириш
Йўлкира, ёқилғи ва вақтни кескин тежаш имконияти
Муҳандислик ва иқтисодий экспертиза: Нега ушбу йўл Ўзбекистон логистикаси учун инқилобий қадам?
Йўл қурилиши муҳандислари, иқтисодчилар ва транспорт таҳлилчиларининг хулосалари:
«Қамчиқ довонидаги қишки тўсиқларга барҳам бериш»: Довондаги мавсумий қор ёғиши, музламалар ва кўчки хавфи сабаб йўлнинг тез-тез ёпилиши водий ва пойтахт ўртасидаги алоқани узиб қўяр эди; янги эстакадалар, туннеллар ва мустаҳкам тўсиқларга эга замонавий трасса ҳар қандай об-ҳавода тирбандликларсиз қатновни таъминлайди;
Иқтисодиёт ва савдо ривожи: Йўл вақтининг 2,5 соатга қисқариши Фарғона водийсидан пойтахт ва экспорт бозорларига қишлоқ хўжалиги ҳамда енгил саноат маҳсулотларини ташиш харажатларини сезиларли даражада арзонлаштиради; бундан ташқари, йўл сифати автотранспорт воситаларининг эскириш даражасини камайтиради;
Ақлли назорат ва сифат кафолати: Йўлда 3 та автоматик вазн ўлчаш тизимининг ўрнатилиши меъёрдан ортиқ юк ортган оғир машиналарнинг янги асфальт қопламасини муддатидан олдин бузишини олдини олади ва трасса узоқ йиллар юқори сифатда хизмат қилишини кафолатлайди.
Сизнингча, янги пулли йўл орқали Қамчиқ довонидан хавфсиз ва 2,5 соат тезроқ ўтиш учун енгил ва юк автомобилларига қандай нарх белгиланиши мақбул ва адолатли бўлар эди? Ушбу замонавий автомагистрал водий ва пойтахт алоқаларига қандай янгиликлар олиб келади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиздаги энг улкан йўл лойиҳаси таҳлилини барча ҳайдовчилар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…