Пиёз тўғраганда нега кўзимиздан ёш оқади? Бунинг қизиқ сабаби бор

·0·Фойдали
Пиёз тўғраганда нега кўзимиздан ёш оқади? Бунинг қизиқ сабаби бор

Ошхонада пиёз тўғраётганда кўзингиз ёшланиб, ачишишини сезганмисиз? Бу пиёзнинг ўткир ҳидидан эмас, балки унинг ичидаги моддалар иштирокида юз берадиган кимёвий жараён билан боғлиқ.

Пиёзни кесганимизда унинг ҳужайралари шикастланади ва олтингугурт сақловчи бирикмалар ферментлар билан реакцияга киришади. Натижада ҳавога син-пропанетиал-S-оксид деб аталадиган учувчан модда ажралиб чиқади. У кўз юзасига етиб бориб, сезувчи нервларни қўзғатади. Кўз эса таъсирлантирувчи моддани ювиб ташлаш учун ёш ишлаб чиқара бошлайди.

Қизиғи, кўздан ёш чиқиши қайғу ёки ҳиссиёт билан боғлиқ эмас — бу организмнинг табиий ҳимоя реакцияси.

Пиёз тўғраганда кўз ёшланишини қандай камайтириш мумкин?

  • Пиёзни олдиндан совутинг. Уни тўғрашдан 20–30 дақиқа олдин музлаткичга қўйиш кимёвий реакцияни секинлаштириши мумкин.

  • Ўткир пичоқдан фойдаланинг. У пиёз ҳужайраларини камроқ шикастлайди ва ҳавога чиқадиган таъсирлантирувчи модда миқдорини камайтиришга ёрдам беради.

  • Ошхонани шамоллатинг. Ҳаво айланиши модданинг кўзга етиб боришини камайтириши мумкин.

Демак, пиёз тўғраганда кўздан ёш оқиши оддий ҳолат. Бу организмнинг кўзни таъсирлантирувчи моддалардан ҳимоя қилиш усулидир.

пиёзкимёвий реакциясин-пропанетиал-S-оксидошхона сирлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қайси пиёзни қаерда ишлатиш керак? 6 турнинг фарқи (фото)Қайси пиёзни қаерда ишлатиш керак? 6 турнинг фарқи (фото)23 июл 14:08Бахт ўзи нимада? Ҳақиқий руҳий хотиржамлик ва тўкисликнинг энг муҳим формуласиБахт ўзи нимада? Ҳақиқий руҳий хотиржамлик ва тўкисликнинг энг муҳим формуласиКеча 10:55Биз қадрига етмайдиган бахт: Ўйлагандан кўра анча бой эканимизни англатувчи 10 та белгиБиз қадрига етмайдиган бахт: Ўйлагандан кўра анча бой эканимизни англатувчи 10 та белгиКеча 09:10Пул баракаси фарзандлар учун ота, аёллар учун эрга бўлган муносабатга бевосита боғлиқПул баракаси фарзандлар учун ота, аёллар учун эрга бўлган муносабатга бевосита боғлиқ25 октябр 18:54Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?25 октябр 14:42Оталар фарзанди олдида нималарга масъул? Тўғри тарбия ва муҳит танлашнинг 5 қоидасиОталар фарзанди олдида нималарга масъул? Тўғри тарбия ва муҳит танлашнинг 5 қоидаси23 октябр 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Биз қадрига етмайдиган бахт: Ўйлагандан кўра анча бой эканимизни англатувчи 10 та белги
Биз қадрига етмайдиган бахт: Ўйлагандан кўра анча бой эканимизни англатувчи 10 та белги