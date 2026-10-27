Карпиндан кутилган рўйхат: Россиянинг Тошкентдаги ўйини учун 36 нафар футболчи танланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Валерий Карпин бошчилигидаги Россия миллий терма жамоаси ноябр ойидаги халқаро ўртоқлик ўйинлари учун 36 нафар футболчидан иборат кенгайтирилган таркибни эълон қилди.
- Россия терма жамоаси 12 ноябр куни Тошкентда Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан, 17 ноябрда эса Краснодарда Венесуела билан баҳс олиб боради.
Россия миллий терма жамоаси мураббийлар штаби бош мураббий Валерий Карпин бошчилигида 2026 йил ноябрь ойидаги ФИФА кунлари доирасидаги йиғинга жалб этилган футболчиларнинг 36 кишидан иборат кенгайтирилган рўйхатини тақдим этди.
Ушбу йиғин доирасида жамоа иккита муҳим халқаро ўртоқлик учрашувини ўтказади: 12 ноябрь куни Тошкентда Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши майдонга тушса, 17 ноябрь куни Краснодар шаҳрида Жанубий Америка вакили Венесуэла билан баҳс олиб боради. Энг асосийси, Россия таркибидан Европа ва Америка қитъаларининг етакчи клубларида тўп сураётган асосий легионерлар ҳам ўрин олган.
Тошкентга келадиган бош юлдузлар: Легионерлар сафда
Валерий Карпин мазкур ўйинлар учун Европа ва МЛС ареналарида тўп сураётган етакчи ўйинчиларни чақирган:
ПСЖ посбони: Франция чемпиони сафида тўп сураётган машҳур дарвозабон Матвей Сафонов жамоа дарвозаси учун асосий номзод сифатида рўйхатга киритилган;
Европа майдонлари етакчилари: Франциянинг «Монако» жамоаси юлдузи Александр Головин, Испания Ла Лигасида «Реал Сосьедад» шарафини ҳимоя қилаётган Арсен Захарян ҳамда Туркиянинг «Галатасарой» клуби аъзоси Алексей Батраков ярим ҳимоя чизиғига таклиф этилган;
МЛС тўпурари: АҚШнинг «Атланта Юнайтед» клуби плеймейкери Алексей Миранчук ҳам Тошкентдаги баҳсга шайланмоқда.
Позициялар бўйича тўлиқ таркиб: 36 нафар номзод
Дарвозабонлар (6 киши): Денис Адамов («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Матвей Сафонов («ПСЖ»), Максим Бориско («ЦСКА»);
Ҳимоячилар (10 киши): Кирилл Данилов, Данил Круговой (иккаласи – «ЦСКА»), Игорь Дмитриев, Руслан Литвинов (иккаласи – «Спартак»), Андрей Лангович, Виктор Мелёхин (иккаласи – «Ростов»), Евгений Морозов, Александр Сильянов (иккаласи – «Локомотив»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания («Краснодар»), Турпал-Али Ибишев («Ахмат»), Максим Осипенко («Динамо» Москва);
Ярим ҳимоячилар (10 киши): Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Иван Обляков (барчаси – «ЦСКА»), Данил Пруцев, Наиль Умяров (иккаласи – «Спартак»), Даниил Глебов («Динамо» Москва), Артём Карпукас («Зенит»), Алексей Миронов («Ростов»), Алексей Батраков («Галатасарой»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»);
Ҳужумчилар (8 киши): Ярослав Гладишев, Константин Тюкавин (иккаласи – «Динамо» Москва), Николай Комличенко, Сергей Пиняев (иккаласи – «Локомотив»), Александр Соболев («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).
12 ноябрь куни Тошкентда кечадиган Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги учрашув иккала жамоа учун ҳам юксак принципиал аҳамият касб этиб, тошкентлик мухлислар учун ҳақиқий юлдузлар тўқнашувига айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…