Карпиндан кутилган рўйхат: Россиянинг Тошкентдаги ўйини учун 36 нафар футболчи танланди

·6·Спорт
Карпиндан кутилган рўйхат: Россиянинг Тошкентдаги ўйини учун 36 нафар футболчи танланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Валерий Карпин бошчилигидаги Россия миллий терма жамоаси ноябр ойидаги халқаро ўртоқлик ўйинлари учун 36 нафар футболчидан иборат кенгайтирилган таркибни эълон қилди.
  • Россия терма жамоаси 12 ноябр куни Тошкентда Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан, 17 ноябрда эса Краснодарда Венесуела билан баҳс олиб боради.

Россия миллий терма жамоаси мураббийлар штаби бош мураббий Валерий Карпин бошчилигида 2026 йил ноябрь ойидаги ФИФА кунлари доирасидаги йиғинга жалб этилган футболчиларнинг 36 кишидан иборат кенгайтирилган рўйхатини тақдим этди.

Ушбу йиғин доирасида жамоа иккита муҳим халқаро ўртоқлик учрашувини ўтказади: 12 ноябрь куни Тошкентда Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши майдонга тушса, 17 ноябрь куни Краснодар шаҳрида Жанубий Америка вакили Венесуэла билан баҳс олиб боради. Энг асосийси, Россия таркибидан Европа ва Америка қитъаларининг етакчи клубларида тўп сураётган асосий легионерлар ҳам ўрин олган.

Тошкентга келадиган бош юлдузлар: Легионерлар сафда

Валерий Карпин мазкур ўйинлар учун Европа ва МЛС ареналарида тўп сураётган етакчи ўйинчиларни чақирган:

  • ПСЖ посбони: Франция чемпиони сафида тўп сураётган машҳур дарвозабон Матвей Сафонов жамоа дарвозаси учун асосий номзод сифатида рўйхатга киритилган;

  • Европа майдонлари етакчилари: Франциянинг «Монако» жамоаси юлдузи Александр Головин, Испания Ла Лигасида «Реал Сосьедад» шарафини ҳимоя қилаётган Арсен Захарян ҳамда Туркиянинг «Галатасарой» клуби аъзоси Алексей Батраков ярим ҳимоя чизиғига таклиф этилган;

  • МЛС тўпурари: АҚШнинг «Атланта Юнайтед» клуби плеймейкери Алексей Миранчук ҳам Тошкентдаги баҳсга шайланмоқда.

Позициялар бўйича тўлиқ таркиб: 36 нафар номзод

  • Дарвозабонлар (6 киши): Денис Адамов («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Матвей Сафонов («ПСЖ»), Максим Бориско («ЦСКА»);

  • Ҳимоячилар (10 киши): Кирилл Данилов, Данил Круговой (иккаласи – «ЦСКА»), Игорь Дмитриев, Руслан Литвинов (иккаласи – «Спартак»), Андрей Лангович, Виктор Мелёхин (иккаласи – «Ростов»), Евгений Морозов, Александр Сильянов (иккаласи – «Локомотив»), Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания («Краснодар»), Турпал-Али Ибишев («Ахмат»), Максим Осипенко («Динамо» Москва);

  • Ярим ҳимоячилар (10 киши): Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Иван Обляков (барчаси – «ЦСКА»), Данил Пруцев, Наиль Умяров (иккаласи – «Спартак»), Даниил Глебов («Динамо» Москва), Артём Карпукас («Зенит»), Алексей Миронов («Ростов»), Алексей Батраков («Галатасарой»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»);

  • Ҳужумчилар (8 киши): Ярослав Гладишев, Константин Тюкавин (иккаласи – «Динамо» Москва), Николай Комличенко, Сергей Пиняев (иккаласи – «Локомотив»), Александр Соболев («Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»).

12 ноябрь куни Тошкентда кечадиган Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги учрашув иккала жамоа учун ҳам юксак принципиал аҳамият касб этиб, тошкентлик мухлислар учун ҳақиқий юлдузлар тўқнашувига айланиши кутилмоқда.

Россия миллий терма жамоасиЎзбекистон миллий терма жамоасиВалерий КарпинХалқаро ўртоқлик учрашуви
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Кучли томонларини ўрганамиз”: Карпин Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан фикр билдирди“Кучли томонларини ўрганамиз”: Карпин Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан фикр билдирди23 октябр 09:27“Улар мундиал иштирокчиси”: Денис Попов Ўзбекистон терма жамоасининг кучини баҳолади“Улар мундиал иштирокчиси”: Денис Попов Ўзбекистон терма жамоасининг кучини баҳолади23 октябр 17:34Катта футбол кутилмоқда: Россия терма жамоаси ноябрда Ўзбекистонга сафар қиладими?Катта футбол кутилмоқда: Россия терма жамоаси ноябрда Ўзбекистонга сафар қиладими?13 октябр 07:09Месси, Ҳоланд ва Мбаппе: ЖЧ–2026 рамзий жамоаси эълон қилиндиМесси, Ҳоланд ва Мбаппе: ЖЧ–2026 рамзий жамоаси эълон қилинди23 июл 00:12«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди12 сентябр 06:3611 клубдан 11 юлдуз: ЕЧЛ 1-турининг ҳафта рамзий терма жамоаси эълон қилинди11 клубдан 11 юлдуз: ЕЧЛ 1-турининг ҳафта рамзий терма жамоаси эълон қилинди12 сентябр 00:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди